4 "шустрых" подливы к любому гарниру, которые мы полюбили с первой ложки

Сегодня хочу поделиться с Вами любимыми быстрыми рецептами подливы к любому гарниру. Во-первых они быстро готовятся, а во- вторых это слишком вкусно, чтобы не приготовить.

Когда-то очень давно, уже даже не помню точно, когда я их готовила, мы в них влюбились с первой ложки и теперь я готовлю так постоянно.

1. Быстрая подлива для котлет КАК В СТОЛОВОЙ! Готовлю ее обычно к котлеткам

Даже самые ароматные и аппетитные котлетки лучше дополнить подливой, они станут еще ароматнее и вкуснее. Готовится быстро и просто, подходит к рыбным и мясным котлетам с любым гарниром.

Рецепт:

Сливочное масло – 20 гр.

Растительное масло – 2 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Томатная паста – 1 ст.л.

сметана - 1 ст.л.

Вода – 400-500 мл.

Соль – 1/2 ч.л.

Черный перец – по вкусу

Паприка – 1/3 ч.л.

Сушеные травы – по вкусу

Способ приготовления смотрите в видео:

2. Кальмары в сметанном соусе. На приготовление такого ужина у вас уйдет очень мало времени, а в результате много вкусной, ароматной подливы и вкусные, нежные кальмары, которые буквально тают во рту.

Рецепт:

Кальмары -500 гр.

Вода -100 мл.

Луковица -1 шт.

Сметана -200 гр.

соль -по вкусу

черный перец – по вкусу

растительное масло – 2 ст.л.

зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления смотрите в видео:

3. Бефстроганов из говядины. Это самый лучший способ приготовления говядины, чтобы она была сочной, мягкой и очень вкусной. А с картофельным пюре я готова есть его хоть каждый день. Готовится быстро и просто.

Рецепт:

Филе говядины -600 гр.

Мука -2 ст.л.

Луковица -1 шт.

Сметана -5-6 ст.л.

Вода -300 мл.

Томатная паста - 1-2 ст.л. (или томаты в собственном соку 150 гр)

Соль -1 ч.л.

Чеснок -3 зуб.

Черный перец -1/3 чл.

Паприка сладкая -1/2 ч.л.

Способ приготовления смотрите в видео:

4. Бефстроганов из куриной грудки в томатном соусе. Изумительно вкусное и быстрое в приготовлении блюдо. Мясо всегда мягкое, а сметанно-овощной соус безумно вкусный.

Рецепт:

Куриная грудка филе – 500 гр.

Помидоры – 300-400 гр.

Морковь – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Сметана – 2-4 ст.л.

Чеснок – 2-3 зубчика

Соль – 1/2 ч.л.

Черный перец – по вкусу

Растительное масло – 3-4 ст.л.

Способ приготовления смотрите в видео:

5. Куриные сердечки в сметанном соусе. Попробуйте приготовить и не пожалеете! А тем более, что это не дорого! Сердечки выходят нежными, а подлива отлично походит к любому гарниру.

Рецепт:

Куриные сердечки -800 гр.

Сметана -4-5 ст.л. (200 гр)

Луковица -2 шт.

Мука -1-2 ст.л.

Вода -400 мл.

Чеснок -3-4 зуб.

Растительное масло -4 ст.л.

Соль -1 ч.л.

Сладкая паприка – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Лавровый лист -2 шт.

Способ приготовления смотрите в видео:

И конечно же не смогла с Вами не поделиться любимым рецептом мяса с подливой для любого гарнира как в столовой. Нежное и сочное мясо с подливкой которое подходит для любого гарнира, а я люблю еще макать в нее хлебушек. Готовится просто и не требует много времени. Рецепт достался мне от мамы, а маме от бабушки, которая работала в общепите еще в советском союзе.

Рецепт:

Мясо – 700 гр.

Вода -700 мл.

Луковица -1-2 шт.

Лавровый лист -2 шт.

Соль -1 ч.л.

Сахар для посыпки лука -1/3 ч.л.

Черный перец – по вкусу

Черный перец горошком – по вкусу

Лавровый лист -2 шт.

Томатная паста -1 ст.л.

Мука -1,5 ст.л.

Сливочное масло -30 гр.

Растительное масло – по вкусу

Способ приготовления смотрите в видео:

Буду рада, если статья Вам окажется полезной!

Приятного Вам аппетита!