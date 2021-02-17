4 "шустрых" подливы к любому гарниру, которые мы полюбили с первой ложки

Сегодня хочу поделиться с Вами любимыми быстрыми рецептами подливы к любому гарниру. Во-первых они быстро готовятся, а во- вторых это слишком вкусно, чтобы не приготовить.
Когда-то очень давно, уже даже не помню точно, когда я их готовила, мы в них влюбились с первой ложки и теперь я готовлю так постоянно.
1. Быстрая подлива для котлет КАК В СТОЛОВОЙ! Готовлю ее обычно к котлеткам
Даже самые ароматные и аппетитные котлетки лучше дополнить подливой, они станут еще ароматнее и вкуснее. Готовится быстро и просто, подходит к рыбным и мясным котлетам с любым гарниром.
Рецепт:
- Сливочное масло – 20 гр.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Томатная паста – 1 ст.л.
- сметана - 1 ст.л.
- Вода – 400-500 мл.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Черный перец – по вкусу
- Паприка – 1/3 ч.л.
- Сушеные травы – по вкусу
Способ приготовления смотрите в видео:
2. Кальмары в сметанном соусе. На приготовление такого ужина у вас уйдет очень мало времени, а в результате много вкусной, ароматной подливы и вкусные, нежные кальмары, которые буквально тают во рту.
Рецепт:
- Кальмары -500 гр.
- Вода -100 мл.
- Луковица -1 шт.
- Сметана -200 гр.
- соль -по вкусу
- черный перец – по вкусу
- растительное масло – 2 ст.л.
- зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления смотрите в видео:
3. Бефстроганов из говядины. Это самый лучший способ приготовления говядины, чтобы она была сочной, мягкой и очень вкусной. А с картофельным пюре я готова есть его хоть каждый день. Готовится быстро и просто.
Рецепт:
- Филе говядины -600 гр.
- Мука -2 ст.л.
- Луковица -1 шт.
- Сметана -5-6 ст.л.
- Вода -300 мл.
- Томатная паста - 1-2 ст.л. (или томаты в собственном соку 150 гр)
- Соль -1 ч.л.
- Чеснок -3 зуб.
- Черный перец -1/3 чл.
- Паприка сладкая -1/2 ч.л.
Способ приготовления смотрите в видео:
4. Бефстроганов из куриной грудки в томатном соусе. Изумительно вкусное и быстрое в приготовлении блюдо. Мясо всегда мягкое, а сметанно-овощной соус безумно вкусный.
Рецепт:
- Куриная грудка филе – 500 гр.
- Помидоры – 300-400 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Мука – 1 ст.л.
- Сметана – 2-4 ст.л.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Соль – 1/2 ч.л.
- Черный перец – по вкусу
- Растительное масло – 3-4 ст.л.
Способ приготовления смотрите в видео:
5. Куриные сердечки в сметанном соусе. Попробуйте приготовить и не пожалеете! А тем более, что это не дорого! Сердечки выходят нежными, а подлива отлично походит к любому гарниру.
Рецепт:
- Куриные сердечки -800 гр.
- Сметана -4-5 ст.л. (200 гр)
- Луковица -2 шт.
- Мука -1-2 ст.л.
- Вода -400 мл.
- Чеснок -3-4 зуб.
- Растительное масло -4 ст.л.
- Соль -1 ч.л.
- Сладкая паприка – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Лавровый лист -2 шт.
Способ приготовления смотрите в видео:
И конечно же не смогла с Вами не поделиться любимым рецептом мяса с подливой для любого гарнира как в столовой. Нежное и сочное мясо с подливкой которое подходит для любого гарнира, а я люблю еще макать в нее хлебушек. Готовится просто и не требует много времени. Рецепт достался мне от мамы, а маме от бабушки, которая работала в общепите еще в советском союзе.
Рецепт:
- Мясо – 700 гр.
- Вода -700 мл.
- Луковица -1-2 шт.
- Лавровый лист -2 шт.
- Соль -1 ч.л.
- Сахар для посыпки лука -1/3 ч.л.
- Черный перец – по вкусу
- Черный перец горошком – по вкусу
- Лавровый лист -2 шт.
- Томатная паста -1 ст.л.
- Мука -1,5 ст.л.
- Сливочное масло -30 гр.
- Растительное масло – по вкусу
Способ приготовления смотрите в видео:
Буду рада, если статья Вам окажется полезной!
Приятного Вам аппетита!
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