Салаты из свежей капусты: 2 простых рецепта

Самая простая, всесезонная нейтральная капуста – прекрасная основа для самых разных салатов. Готовьте разный хоть каждый день, и ваши обеды и ужины никогда не будут скучными! Я подобрала такие салаты из свежей капусты, рецепты которых очень разные, но в то же время вы сможете готовить из, используя любую капусту по желанию, сезону или наличию!

Салаты из свежей капусты: видео

Салат из капусты: рецепт с ветчиной

Ингредиенты

500-600 г капусты

250-300 г ветчины

1 б. красной фасоли

3-4 маринованных огурца

5-6 веточек петрушки

100 г майонеза

100 г сметаны

1 ч. л. пищевых дрожжей опционально

соль, перец

Приготовление

Ветчину нарежьте соломкой толщиной 3-4 мм.

Огурцы тоже нарежьте соломкой.

Петрушку порубите.

Отправляйте нарезанные ингредиенты в глубокую миску.

Добавьте к ним красную фасоль, предварительно слив с нее жидкость и слегка промыв ее.

Нашинкуйте капусту. Отправляйте капусту в миску к остальным ингредиентам.

Приправьте салат солью и перцем. Добавьте пищевые дрожжи. Эта добавка необязательна, но мне очень нравится, как они дополняют вкус, придавая ему легкие сырные нотки.

Теперь заправьте салат: добавьте в него сметану и майонез. Тщательно перемешайте.

Яркий салат из краснокочанной капусты

Ингредиенты

600-700 г капусты

300 г зеленого горошка

1 б. кукурузы

1 сладкий перец

1 красная луковица

100 г подсолнечных семечек

6 ст. л. растительного масла

2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. неострой горчицы

соль, перец

Приготовление