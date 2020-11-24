Салаты из свежей капусты: 2 простых рецепта

Самая простая, всесезонная нейтральная капуста – прекрасная основа для самых разных салатов. Готовьте разный хоть каждый день, и ваши обеды и ужины никогда не будут скучными! Я подобрала такие салаты из свежей капусты, рецепты которых очень разные, но в то же время вы сможете готовить из, используя любую капусту по желанию, сезону или наличию!
Салаты из свежей капусты: видео
Салат из капусты: рецепт с ветчиной
Ингредиенты
- 500-600 г капусты
- 250-300 г ветчины
- 1 б. красной фасоли
- 3-4 маринованных огурца
- 5-6 веточек петрушки
- 100 г майонеза
- 100 г сметаны
- 1 ч. л. пищевых дрожжей опционально
- соль, перец
Приготовление
- Ветчину нарежьте соломкой толщиной 3-4 мм.
- Огурцы тоже нарежьте соломкой.
- Петрушку порубите.
- Отправляйте нарезанные ингредиенты в глубокую миску.
- Добавьте к ним красную фасоль, предварительно слив с нее жидкость и слегка промыв ее.
- Нашинкуйте капусту. Отправляйте капусту в миску к остальным ингредиентам.
- Приправьте салат солью и перцем. Добавьте пищевые дрожжи. Эта добавка необязательна, но мне очень нравится, как они дополняют вкус, придавая ему легкие сырные нотки.
- Теперь заправьте салат: добавьте в него сметану и майонез. Тщательно перемешайте.
Яркий салат из краснокочанной капусты
Ингредиенты
- 600-700 г капусты
- 300 г зеленого горошка
- 1 б. кукурузы
- 1 сладкий перец
- 1 красная луковица
- 100 г подсолнечных семечек
- 6 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. неострой горчицы
- соль, перец
Приготовление
- Первым делом я подготавливаю горошек. Прямо замороженным я отправляю его в кипящую воду и варю с момента закипания в течение минуты, после чего его нужно обдать ледяной водой, чтобы сохранить яркий цвет.
- Приготовьте заправку: в банку выжмите сок из лимона, добавьте горчицу, влейте растительное масло. Щедро приправьте солью и перцем.
- Закройте банку крышкой и хорошенько взболтайте смесь, пока она не станет однородной.
- Нашинкуйте капусту. Отправляйте капусту в глубокую миску.
- Добавьте к ней кукурузу и горошек.
- Красную луковицу нарежьте тонкими полукольцами.
- Перец нарежьте соломкой.
- Лук и перец отправляйте в миску с остальными ингредиентами.
- Всыпьте в миску семечки.
- Влейте в салат заправку и тщательно вымешайте его.
Свежие комментарии