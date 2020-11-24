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Салаты из свежей капусты: 2 простых рецепта

Салаты из свежей капусты: 2 простых рецепта

Самая простая, всесезонная нейтральная капуста – прекрасная основа для самых разных салатов. Готовьте разный хоть каждый день, и ваши обеды и ужины никогда не будут скучными! Я подобрала такие салаты из свежей капусты, рецепты которых очень разные, но в то же время вы сможете готовить из, используя любую капусту по желанию, сезону или наличию!

Салаты из свежей капусты: видео

Салат из капусты: рецепт с ветчиной

Салаты из свежей капусты: 2 простых рецепта

Ингредиенты

  • 500-600 г капусты
  • 250-300 г ветчины
  • 1 б. красной фасоли
  • 3-4 маринованных огурца
  • 5-6 веточек петрушки
  • 100 г майонеза
  • 100 г сметаны
  • 1 ч. л. пищевых дрожжей опционально
  • соль, перец

Приготовление

  • Ветчину нарежьте соломкой толщиной 3-4 мм.
  • Огурцы тоже нарежьте соломкой.
  • Петрушку порубите.
  • Отправляйте нарезанные ингредиенты в глубокую миску.
  • Добавьте к ним красную фасоль, предварительно слив с нее жидкость и слегка промыв ее.
  • Нашинкуйте капусту. Отправляйте капусту в миску к остальным ингредиентам.
  • Приправьте салат солью и перцем. Добавьте пищевые дрожжи. Эта добавка необязательна, но мне очень нравится, как они дополняют вкус, придавая ему легкие сырные нотки.
  • Теперь заправьте салат: добавьте в него сметану и майонез. Тщательно перемешайте.

Яркий салат из краснокочанной капусты

Салаты из свежей капусты: 2 простых рецепта

Ингредиенты

  • 600-700 г капусты
  • 300 г зеленого горошка
  • 1 б. кукурузы
  • 1 сладкий перец
  • 1 красная луковица
  • 100 г подсолнечных семечек
  • 6 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. неострой горчицы
  • соль, перец

Приготовление

  • Первым делом я подготавливаю горошек.
    Прямо замороженным я отправляю его в кипящую воду и варю с момента закипания в течение минуты, после чего его нужно обдать ледяной водой, чтобы сохранить яркий цвет.
  • Приготовьте заправку: в банку выжмите сок из лимона, добавьте горчицу, влейте растительное масло. Щедро приправьте солью и перцем.
  • Закройте банку крышкой и хорошенько взболтайте смесь, пока она не станет однородной.
  • Нашинкуйте капусту. Отправляйте капусту в глубокую миску.
  • Добавьте к ней кукурузу и горошек.
  • Красную луковицу нарежьте тонкими полукольцами.
  • Перец нарежьте соломкой.
  • Лук и перец отправляйте в миску с остальными ингредиентами.
  • Всыпьте в миску семечки.
  • Влейте в салат заправку и тщательно вымешайте его.

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