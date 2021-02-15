Мороженое из мандарин

Вы наверное спросите: какой дурак зимой мороженое ест? Я! Я обожаю, устав от многочисленных закусок, гостей и бесконечного коньяка и шампанского, сидя под ёлочкой в первые дни года да поглаживая кошку, навернуть тазик-другой мороженого.

Обычно мы его покупаем, но тут как нарочно где-то на просторах рунета отыскался очень простой, да просто элементарный рецепт мороженого. Мы со Светляком не стали упускать такую возможность как полакомится мороженым собственного изготовления. Обычно меня останавливает отсутствие мороженицы.

Всего использовано: 400 мл сметаны, жирностью не менее 20%; 1 банка сгущённого молока (сливок); 8 шт. мандарин

Мандарины очистила от кожуры, смолола в блендере

Минус мандарин в наличии большого количества жмыха и шкурок и чтобы не засорять будущее мороженое лишними шкурками, я протёрла содержимое через сито

Дальше всё предельно просто: взбиваю сметану, добавляю сгущёнку и мандарины. Я взяла сливки, но можно задействовать молоко

Выгружаю в контейнер и отправляю в морозильную камеру

Ложка дёгтя: в отсутствии мороженицы смесь придётся перемешивать ежечасно. Это нужно для того, чтобы в застывающей смеси не образовывались кристаллики льда. Если честно, меня хватило на три перемешивания, потом замоталась и забыла про него.

Что таки сказалось на качестве готового продукта, кристаллики всё же были. Но, думаете, это остановило кого-то в моём семействе составить мне конкуренцию в деле поглощения такого новогоднего мороженка?..