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Лазанья с капустой

Простая лазанья из самых доступных ингредиентов для любого кулинарного чайника.

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В продаже доступны сухие лазаньи, пригодные для  блюда.

Начинка для лазаньи  готовиться на базе свиного фарша, шампиньонов и тонко нашинкованной капусты, заправленных соусом Бешамель.

Лазанья с капустой

Если тонко нашинковать капусту и приготовить соус Бешамель можно считать относительно сложными пассажами в приготовлении блюда, то самым важным действом - тщательное обтирание бортиков формы перед запеканием блюда.

Иначе  подгоревшие мазки соуса, оставшиеся после компоновки лазаньи, сведут на нет всю эстетику блюда,...

Лазанья с капустой

... которое традиционно подается на стол в форме для запекания.

Лазанья с капустой

Лазанья с капустой / Lasagne al cavolo bianco

Ингредиенты для формы 25 х 25 см

-250 г готовых сухих лазаний (примерно 9 листочков);

-для соуса Бешамель: 500 мл жидкости (250 молока+ 250 бульона), 25 г сливочного масла, 25 г муки, соль, мускатный орех;

-для начинки: 300- 400 г свиного фарша, 250 г капусты, 200 г шампиньонов, немного помидорной основы,  2 -3 ложки тертого сыра , семена фенхеля.

Лазанья с капустой

Капусту тонко нашинковать,  шампиньоны нарезать ломтиками.

В скороводе обжарить свиной фарш,   выложить к нему капусту, грибы и обжарить овощи вместе с мясом, после чего добавить пoмидорный ингредиент,  семена фенхеля и проварить еще минут 5.

Отрегулировать соль и перец.

Приготовить соус Бешамель:

в кастрюльке распустить сливочное масло, добавить к нему муку и проварить смесь, перемешивая до легкого орехового цвета;
вне огня развести смесью молока и бульона ,активно перемешивая, чтобы не было комочков, и на очень умеренном огне проварить соус еще минут 10, постоянно перемешивая.

Компоновка лазаньи:

на дно формы налить немного соуса и разложить слой сухих лазаний, сверху распределить еще соус и часть начинки,  посыпав тертым сыром,

т. образом еще один слой из сухих лазаний и овощей;

верхний слой из сухих лазаний и соуса Бешамель,  которые посыпать тертым сыром.

Не забыть обтереть бортики формы мокрым полотенцем!

Запекать в духовке, разогретой до 180°,  до готовности.

Готовое блюдо можно поставить под гриль для получения корочки.

Перед сервировкой дать блюду немного остынуть.

Лазанья с капустой

Мои замечания

Сухие лазаньи марки Барилла прекрасно готовятся в соусе без предварительного ошпаривания.

Капуста  со свиным фаршем- вполне достойное сочетание для лазаньи.  Желательно капусту тонко нашинковать, чтобы она успела обмякнуть во время приготовления блюда.

Обязательноe использование помидорного ингредиента, который придает вкусовой и цветовой контраст  начинке на фоне соуса Бешамель.

А вот грибы шампиньоны  оказались в начинке абсолютно безликими. На мой взгляд, их легко можно заменить кубиками картофеля.

Объем свиного фарша можно варьировать.

Соус Бешамель можно приготовить на одном молоке.

 

 

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