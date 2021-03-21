Простая лазанья из самых доступных ингредиентов для любого кулинарного чайника.
В продаже доступны сухие лазаньи, пригодные для блюда.
Начинка для лазаньи готовиться на базе свиного фарша, шампиньонов и тонко нашинкованной капусты, заправленных соусом Бешамель.
Если тонко нашинковать капусту и приготовить соус Бешамель можно считать относительно сложными пассажами в приготовлении блюда, то самым важным действом - тщательное обтирание бортиков формы перед запеканием блюда.
Иначе подгоревшие мазки соуса, оставшиеся после компоновки лазаньи, сведут на нет всю эстетику блюда,...
... которое традиционно подается на стол в форме для запекания.
Лазанья с капустой / Lasagne al cavolo bianco
Ингредиенты для формы 25 х 25 см
-250 г готовых сухих лазаний (примерно 9 листочков);
-для соуса Бешамель: 500 мл жидкости (250 молока+ 250 бульона), 25 г сливочного масла, 25 г муки, соль, мускатный орех;
-для начинки: 300- 400 г свиного фарша, 250 г капусты, 200 г шампиньонов, немного помидорной основы, 2 -3 ложки тертого сыра , семена фенхеля.
Капусту тонко нашинковать, шампиньоны нарезать ломтиками.
В скороводе обжарить свиной фарш, выложить к нему капусту, грибы и обжарить овощи вместе с мясом, после чего добавить пoмидорный ингредиент, семена фенхеля и проварить еще минут 5.Отрегулировать соль и перец.
Приготовить соус Бешамель:
в кастрюльке распустить сливочное масло, добавить к нему муку и проварить смесь, перемешивая до легкого орехового цвета;
вне огня развести смесью молока и бульона ,активно перемешивая, чтобы не было комочков, и на очень умеренном огне проварить соус еще минут 10, постоянно перемешивая.
Компоновка лазаньи:
на дно формы налить немного соуса и разложить слой сухих лазаний, сверху распределить еще соус и часть начинки, посыпав тертым сыром,
т. образом еще один слой из сухих лазаний и овощей;
верхний слой из сухих лазаний и соуса Бешамель, которые посыпать тертым сыром.
Не забыть обтереть бортики формы мокрым полотенцем!
Запекать в духовке, разогретой до 180°, до готовности.
Готовое блюдо можно поставить под гриль для получения корочки.
Перед сервировкой дать блюду немного остынуть.
Мои замечания
Сухие лазаньи марки Барилла прекрасно готовятся в соусе без предварительного ошпаривания.
Капуста со свиным фаршем- вполне достойное сочетание для лазаньи. Желательно капусту тонко нашинковать, чтобы она успела обмякнуть во время приготовления блюда.
Обязательноe использование помидорного ингредиента, который придает вкусовой и цветовой контраст начинке на фоне соуса Бешамель.
А вот грибы шампиньоны оказались в начинке абсолютно безликими. На мой взгляд, их легко можно заменить кубиками картофеля.
Объем свиного фарша можно варьировать.
Соус Бешамель можно приготовить на одном молоке.
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