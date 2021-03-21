Простая лазанья из самых доступных ингредиентов для любого кулинарного чайника.

В продаже доступны сухие лазаньи, пригодные для блюда.

Начинка для лазаньи готовиться на базе свиного фарша, шампиньонов и тонко нашинкованной капусты, заправленных соусом Бешамель.

Если тонко нашинковать капусту и приготовить соус Бешамель можно считать относительно сложными пассажами в приготовлении блюда, то самым важным действом - тщательное обтирание бортиков формы перед запеканием блюда.

Иначе подгоревшие мазки соуса, оставшиеся после компоновки лазаньи, сведут на нет всю эстетику блюда,...

... которое традиционно подается на стол в форме для запекания.

Лазанья с капустой / Lasagne al cavolo bianco

Ингредиенты для формы 25 х 25 см

-250 г готовых сухих лазаний (примерно 9 листочков);

-для соуса Бешамель: 500 мл жидкости (250 молока+ 250 бульона), 25 г сливочного масла, 25 г муки, соль, мускатный орех;

-для начинки: 300- 400 г свиного фарша, 250 г капусты, 200 г шампиньонов, немного помидорной основы, 2 -3 ложки тертого сыра , семена фенхеля.

Капусту тонко нашинковать, шампиньоны нарезать ломтиками.

В скороводе обжарить свиной фарш, выложить к нему капусту, грибы и обжарить овощи вместе с мясом, после чего добавить пoмидорный ингредиент, семена фенхеля и проварить еще минут 5.

Отрегулировать соль и перец.

Приготовить соус Бешамель:

в кастрюльке распустить сливочное масло, добавить к нему муку и проварить смесь, перемешивая до легкого орехового цвета;

вне огня развести смесью молока и бульона ,активно перемешивая, чтобы не было комочков, и на очень умеренном огне проварить соус еще минут 10, постоянно перемешивая.

Компоновка лазаньи:

на дно формы налить немного соуса и разложить слой сухих лазаний, сверху распределить еще соус и часть начинки, посыпав тертым сыром,

т. образом еще один слой из сухих лазаний и овощей;

верхний слой из сухих лазаний и соуса Бешамель, которые посыпать тертым сыром.

Не забыть обтереть бортики формы мокрым полотенцем!

Запекать в духовке, разогретой до 180°, до готовности.

Готовое блюдо можно поставить под гриль для получения корочки.

Перед сервировкой дать блюду немного остынуть.

Мои замечания

Сухие лазаньи марки Барилла прекрасно готовятся в соусе без предварительного ошпаривания.

Капуста со свиным фаршем- вполне достойное сочетание для лазаньи. Желательно капусту тонко нашинковать, чтобы она успела обмякнуть во время приготовления блюда.

Обязательноe использование помидорного ингредиента, который придает вкусовой и цветовой контраст начинке на фоне соуса Бешамель.

А вот грибы шампиньоны оказались в начинке абсолютно безликими. На мой взгляд, их легко можно заменить кубиками картофеля.

Объем свиного фарша можно варьировать.

Соус Бешамель можно приготовить на одном молоке.