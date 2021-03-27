Слоеный пасхальный кулич / Повторять буду каждый год

Готовимся к Пасхе вместе!
Потрясающий результат, куличи получаются всегда! Делюсь проверенным рецептом на пасхальный стол.
- сливки (33%) 180 мл
- дрожжи прессованные 25 гр
- сахар 100 гр
- яичные желтки 3 шт
- ванильный сахар 1 ст.лож
- мука 370-390 гр
- сливочное масло 20 гр
- дополнительно:
- яйцо 1 шт
- сливочное масло 50 гр
- изюм 100-120 гр
- глазурь, посыпка
Первым делом поставим быструю опару, активируем дрожжи. Нам понадобятся жирные сливки, ложка муки и сахара и кусочек прессованных дрожжей. Все соединяем и оставляем на несколько минут (5-10).
После чего опару выливаем в муку, добавляем оставшийся сахар, желтки и щепотку соли. Растопленное сливочное масло будем добавлять во время вымешивания. Готовое тесто получается мягким и слегка липнущим. Накрываем пленкой и оставляем на подъем, по времени 40-60 минут.
Готовое тесто делим на пять равных частей, формируем колобки (пусть отлежаться минут пять). Каждую заготовку раскатываем в широкий язычок. 2/3 полученной лепешки надрезаем на тонкие жгуты, которые смажем сливочным маслом.
На не разрезанную часть добавляем изюм (промытый) и заворачиваем в плотный рулет.
Все рулетики выкладываем в круглую форму (у меня без дна), один к одному по кругу. Даем тесту еще немного расстоятся, минут 20.Смажем желтком и в разогретую духовку.
Выпекаем при температуре 170 градусов, минут 30 (ориентируйтесь на свою духовку). После выпечки даем куличу хорошо остыть.
После чего можно украсить традиционно, глазурью и посыпкой. А можно оставить, как есть, потому что получается красивым.
Повторяйте на здоровье!
Как всегда, подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.
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