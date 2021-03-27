Слоеный пасхальный кулич / Повторять буду каждый год

Готовимся к Пасхе вместе!

Потрясающий результат, куличи получаются всегда! Делюсь проверенным рецептом на пасхальный стол.

сливки (33%) 180 мл

дрожжи прессованные 25 гр

сахар 100 гр

яичные желтки 3 шт

ванильный сахар 1 ст.лож

мука 370-390 гр

сливочное масло 20 гр

дополнительно:

яйцо 1 шт

сливочное масло 50 гр

изюм 100-120 гр

глазурь, посыпка

Первым делом поставим быструю опару, активируем дрожжи. Нам понадобятся жирные сливки, ложка муки и сахара и кусочек прессованных дрожжей. Все соединяем и оставляем на несколько минут (5-10).

После чего опару выливаем в муку, добавляем оставшийся сахар, желтки и щепотку соли. Растопленное сливочное масло будем добавлять во время вымешивания. Готовое тесто получается мягким и слегка липнущим. Накрываем пленкой и оставляем на подъем, по времени 40-60 минут.

Готовое тесто делим на пять равных частей, формируем колобки (пусть отлежаться минут пять). Каждую заготовку раскатываем в широкий язычок. 2/3 полученной лепешки надрезаем на тонкие жгуты, которые смажем сливочным маслом.

На не разрезанную часть добавляем изюм (промытый) и заворачиваем в плотный рулет.

Все рулетики выкладываем в круглую форму (у меня без дна), один к одному по кругу. Даем тесту еще немного расстоятся, минут 20.

Смажем желтком и в разогретую духовку.

Выпекаем при температуре 170 градусов, минут 30 (ориентируйтесь на свою духовку). После выпечки даем куличу хорошо остыть.

После чего можно украсить традиционно, глазурью и посыпкой. А можно оставить, как есть, потому что получается красивым.

Повторяйте на здоровье!

Как всегда, подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео рецепте.