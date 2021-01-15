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Манник все смешал ложкой и в духовку

Манник все смешал ложкой и в духовку

Манник очень вкусный и простой в приготовлении.

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Рецепт:

  • Форма 19 см
  • Печем 180 градусов 30 мин
  • Ряженка 220 мл
  • Манка 170 гр
  • Какао 2 ст. ложки
  • Банан
  • Сахар 100 гр
  • Разрыхлитель
  • Соль
  • Ваниль
  • Молоко 100 мл

Разогреть духовку на 180 градусов.

1. Соединить ряженку и манку. Перемешать. Оставить на 10-15 мин.

Манник все смешал ложкой и в духовку

2. Добавить нарезанный банан.

Манник все смешал ложкой и в духовку

3. Добавить сахар, просеянное какао, немного соли, разрыхлитель, ваниль. Перемешать.

Манник все смешал ложкой и в духовку

4. Тесто вылить в формочку 19 см. и отправить в разогретую на 180 градусов духовку. Выпекать примерно 30 мин.

Манник все смешал ложкой и в духовку

5. Готовый корж залить молоком и оставит на 30 мин.

Манник все смешал ложкой и в духовку

6. Через полчаса манник достать из формочки и... вот какая вкуснота у нас получилась!!!

Манник все смешал ложкой и в духовку

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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