Манник все смешал ложкой и в духовку

Манник очень вкусный и простой в приготовлении.
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Рецепт:
- Форма 19 см
- Печем 180 градусов 30 мин
- Ряженка 220 мл
- Манка 170 гр
- Какао 2 ст. ложки
- Банан
- Сахар 100 гр
- Разрыхлитель
- Соль
- Ваниль
- Молоко 100 мл
Разогреть духовку на 180 градусов.
1. Соединить ряженку и манку. Перемешать. Оставить на 10-15 мин.
2. Добавить нарезанный банан.
3. Добавить сахар, просеянное какао, немного соли, разрыхлитель, ваниль. Перемешать.
4. Тесто вылить в формочку 19 см. и отправить в разогретую на 180 градусов духовку. Выпекать примерно 30 мин.
5. Готовый корж залить молоком и оставит на 30 мин.
6. Через полчаса манник достать из формочки и... вот какая вкуснота у нас получилась!!!
Приятного аппетита!
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