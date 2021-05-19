Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

Здравствуйте друзья! Сегодня делюсь вкусным ужином или обедом . Когда все надоело , я готовлю именно это блюдо, получается на самом деле очень вкусно и сытно !
Рецепт :
- Мясо 500 грамм
- Картофель 800 грамм
- Лук 1-2 шт.
- Морковь 1-2 шт
- Чеснок 3 зубчика
- Сладкая паприка 1 ч.л.
- Куркума 0,5 ч.л.
- Соль и чёрный перец по вкусу
- Вода
- Растительное масло для жарки
Рецепт теста:
- Мука 200-220 грамм
- Яйца 1 шт.
- Масло растительное
- 1 ст.л.
- Вода тёплая
- 100 мл
- Соль щепотка
Для смазывания теста:
- Сладкая паприка 1 ч.л.
- Чеснок сухой 1 ч.л.
- Масло растительное 3-4 ст.л. ( можно растопить сливочное масло будет ещё вкусней )
Как приготовить:
Беру примерно 500 грамм свинины , нарезаю небольшими кусочками, и слегка обжариваю на растительном масле .
Добавляю соль перец по вкусу и забрасываю лук нарезанный кубиками.
Готовлю лук до прозрачного состояния , забрасываю морковь . Мы любим крупно нарезанную морковь .
Готовлю ещё несколько минут и добавляю специи , у меня это куркума , сладкая паприка , и три зубчика чеснока, чеснок я просто придавила лезвием ножа .
Хорошо все перемешиваю, готовлю ещё буквально минутку и заливаю только вскипевшую воду .
Теперь все тушу на умеренном огне , под закрытой крышкой 30-40 минут.
За это время приготовлю тесто.
Беру одно яйцо , добавляю соль , растительное масло, хорошо взбиваю и вливаю воду .
Делаю ямку в муке, вливаю воду с яйцом и вымешиваю мягкое тесто .
Если тесто очень мягкое и липкое ,подсыпаю муку.
Готовый комок теста накрываю плёнкой или полотенцем , оставляю отдохнуть .
Для смазывания теста я смешиваю сухой чеснок, сладкую паприку и растительное масло.
Прошло время , мясо хорошо приготовилось , теперь в сотейник добавляю картофель.
Заливаю все водой так , чтоб картофель был покрыт . Готовлю на минимальном огне , и сразу начинаю раскатывать тесто .
Тесто я разделила на две части , каждый кусочек раскатываю как можно тоньше , смазываю подготовленной смесью .
Очень легко сворачиваю тесто в трубочку , ничего не прижимаю .
Нарезаю на кусочки и выкладываю кусочки теста в сотейник.
При необходимости доливаю горячую воду, дополнительно добавляю соль по вкусу . Готовлю под закрытой крышкой на минимальном огне 30 минут. После этого выключаю плиту, даю настоятся блюду 15-20 минут и можно пробовать!
Очень вкусно , очень сытно , мы любим когда картошка немного разваривается , поэтому я изначально нарезаю ее не очень крупно , если вам больше нравится когда картошка остаётся целенькой , нарезайте крупно , также стоит учитывать и сорт картошки.
Перед подачей можно посыпать любимой зеленью или сделать соус: сметана , майонез , чеснок ,зелень , соль перец по вкусу.
Фоторецепт приготовления:
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Очень вкусно макать кусочки теста в этот соус или просто в сметану . Попробуйте приготовить, надеюсь вам понравится.
Готовьте с удовольствием, не бойтесь экспериментировать !
Приятного аппетита Вам !!!
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