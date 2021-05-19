Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

Здравствуйте друзья! Сегодня делюсь вкусным ужином или обедом . Когда все надоело , я готовлю именно это блюдо, получается на самом деле очень вкусно и сытно !

Рецепт :

Мясо 500 грамм

Картофель 800 грамм

Лук 1-2 шт.

Морковь 1-2 шт

Чеснок 3 зубчика

Сладкая паприка 1 ч.л.

Куркума 0,5 ч.л.

Соль и чёрный перец по вкусу

Вода

Растительное масло для жарки

Рецепт теста:

Мука 200-220 грамм

Яйца 1 шт.

Масло растительное

1 ст.л.

Вода тёплая

100 мл

Соль щепотка

Для смазывания теста:

Сладкая паприка 1 ч.л.

Чеснок сухой 1 ч.л.

Масло растительное 3-4 ст.л. ( можно растопить сливочное масло будет ещё вкусней )

Как приготовить:

Беру примерно 500 грамм свинины , нарезаю небольшими кусочками, и слегка обжариваю на растительном масле .

Добавляю соль перец по вкусу и забрасываю лук нарезанный кубиками.

Готовлю лук до прозрачного состояния , забрасываю морковь . Мы любим крупно нарезанную морковь .

Готовлю ещё несколько минут и добавляю специи , у меня это куркума , сладкая паприка , и три зубчика чеснока, чеснок я просто придавила лезвием ножа .

Хорошо все перемешиваю, готовлю ещё буквально минутку и заливаю только вскипевшую воду .

Теперь все тушу на умеренном огне , под закрытой крышкой 30-40 минут.

За это время приготовлю тесто.

Беру одно яйцо , добавляю соль , растительное масло, хорошо взбиваю и вливаю воду .

Делаю ямку в муке, вливаю воду с яйцом и вымешиваю мягкое тесто .

Если тесто очень мягкое и липкое ,подсыпаю муку.

Готовый комок теста накрываю плёнкой или полотенцем , оставляю отдохнуть .

Для смазывания теста я смешиваю сухой чеснок, сладкую паприку и растительное масло.

Прошло время , мясо хорошо приготовилось , теперь в сотейник добавляю картофель.

Заливаю все водой так , чтоб картофель был покрыт . Готовлю на минимальном огне , и сразу начинаю раскатывать тесто .

Тесто я разделила на две части , каждый кусочек раскатываю как можно тоньше , смазываю подготовленной смесью .

Очень легко сворачиваю тесто в трубочку , ничего не прижимаю .

Нарезаю на кусочки и выкладываю кусочки теста в сотейник.

При необходимости доливаю горячую воду, дополнительно добавляю соль по вкусу . Готовлю под закрытой крышкой на минимальном огне 30 минут. После этого выключаю плиту, даю настоятся блюду 15-20 минут и можно пробовать!

Очень вкусно , очень сытно , мы любим когда картошка немного разваривается , поэтому я изначально нарезаю ее не очень крупно , если вам больше нравится когда картошка остаётся целенькой , нарезайте крупно , также стоит учитывать и сорт картошки.

Перед подачей можно посыпать любимой зеленью или сделать соус: сметана , майонез , чеснок ,зелень , соль перец по вкусу.

Фоторецепт приготовления:

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Очень вкусно макать кусочки теста в этот соус или просто в сметану . Попробуйте приготовить, надеюсь вам понравится.

Готовьте с удовольствием, не бойтесь экспериментировать !