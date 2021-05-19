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Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

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Здравствуйте друзья! Сегодня делюсь вкусным ужином или обедом . Когда все надоело , я готовлю именно это блюдо, получается на самом деле очень вкусно и сытно ! 

Рецепт :

  • Мясо 500 грамм
  • Картофель 800 грамм
  • Лук 1-2 шт.
  • Морковь 1-2 шт 
  • Чеснок 3 зубчика
  • Сладкая паприка 1 ч.л.
  • Куркума 0,5 ч.л.
  • Соль и чёрный перец по вкусу
  • Вода
  • Растительное масло для жарки

Рецепт теста:

  • Мука 200-220 грамм
  • Яйца 1 шт.
  • Масло растительное
  • 1 ст.л.
  • Вода тёплая
  • 100 мл
  • Соль щепотка 

Для смазывания теста:

  • Сладкая паприка 1 ч.л.
  • Чеснок сухой 1 ч.л.
  • Масло растительное 3-4 ст.л. ( можно растопить сливочное масло будет ещё вкусней )

Как приготовить:

Беру примерно 500 грамм свинины , нарезаю небольшими кусочками, и слегка обжариваю на растительном масле . 

Добавляю соль перец по вкусу и забрасываю лук нарезанный кубиками. 

Готовлю лук до прозрачного состояния , забрасываю морковь . Мы любим крупно нарезанную морковь . 

Готовлю ещё несколько минут и добавляю специи , у меня это куркума , сладкая паприка , и три зубчика чеснока, чеснок я просто придавила лезвием ножа . 

Хорошо все перемешиваю, готовлю ещё буквально минутку и заливаю только вскипевшую воду . 

Теперь все тушу на умеренном огне , под закрытой крышкой 30-40 минут.

 

За это время приготовлю тесто. 

Беру одно яйцо , добавляю соль , растительное масло, хорошо взбиваю и вливаю воду . 

Делаю ямку в муке, вливаю воду с яйцом и вымешиваю мягкое тесто .

Если тесто очень мягкое и липкое ,подсыпаю муку. 

Готовый комок теста накрываю плёнкой или полотенцем , оставляю отдохнуть . 

Для смазывания теста я смешиваю сухой чеснок, сладкую паприку и растительное масло. 

Прошло время , мясо хорошо приготовилось , теперь в сотейник добавляю картофель.

Заливаю все водой так , чтоб картофель был покрыт . Готовлю на минимальном огне , и сразу начинаю раскатывать тесто . 

Тесто я разделила на две части , каждый кусочек раскатываю как можно тоньше , смазываю подготовленной смесью . 

Очень легко сворачиваю тесто в трубочку , ничего не прижимаю . 

Нарезаю на кусочки и выкладываю кусочки теста в сотейник.

При необходимости доливаю горячую воду, дополнительно добавляю соль по вкусу . Готовлю под закрытой крышкой на минимальном огне 30 минут. После этого выключаю плиту, даю настоятся блюду 15-20 минут и можно пробовать!

Очень вкусно , очень сытно , мы любим когда картошка немного разваривается , поэтому я изначально нарезаю ее не очень крупно , если вам больше нравится когда картошка остаётся целенькой , нарезайте крупно , также стоит учитывать и сорт картошки. 

Перед подачей можно посыпать любимой зеленью или сделать соус: сметана , майонез , чеснок ,зелень , соль перец по вкусу. 

Фоторецепт приготовления:

1.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

2.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

3.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

4.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

5.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

6.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

7.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

8.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

9.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

10.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

11.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

12.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

13.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

14.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

15.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

16.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

17.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

18.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

19.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

20.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

21.
Когда все надоело, готовлю это вкусное и сытное блюдо на ужин или обед!

Очень вкусно макать кусочки теста в этот соус или просто в сметану . Попробуйте приготовить, надеюсь вам понравится. 

Готовьте с удовольствием, не бойтесь экспериментировать ! 

Приятного аппетита Вам !!! 

 

 

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