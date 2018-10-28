Томатные соусы к мясу и не только

Конечно, совсем необязательно готовить их исключительно летом и к шашлыку, они прекрасно подойдут к запечённому мясу, колбаскам, сосискам, птице, причём в любое время года. Все они готовятся просто и быстро, схожи между собой по составу, хотя на вкус различаются.
Томатно-медовый соус
Вкусный сладковато-острый соус. Не берите для него мёд с ярким вкусом, иначе он будет доминировать над прочими ингредиентами.
Ингредиенты:
Томаты в собственном соку 500 г,
мёд 1-2 ст.л.,
соль по вкусу
винный уксус 2 ст.л.,
чеснок 1-2 зуб.,
лук 1 шт.,
болгарский перец 1 шт.,
молотый чили 1 щепотка (по желанию)
Приготовление:
В блендер сложить томаты (без шкурки), добавить очищенный перец, чеснок и лук, измельчить.
Влить к томатам уксус, добавить соль, мёд и чили, перемешать. Попробовать и, если нужно, отрегулировать вкус.
Выложить соус в кастрюльку с толстым дном, постаивть на огонь, довести до кипения и готовить под крышкой на на медленном огне в течение 5-10 минут. Можно изредка помешивать соус, но осторожно - может "плюнуть".
Томатный соус с травами
Этот соус нам понравился больше всех, пряный, ароматный - к мясу подходит идеально!
Ингредиенты:
Густой томатный сок (или разведённая томатная паста) 250 мл,
сахар 1-2 щепотки,
соль по вкусу,
зира молотая 1/3 ч.
кориандр молотый 1/3 ч.л.,
чеснок 1-2 зуб.,
перец чили по вкусу,
зелень: кинза, укроп, базилик, петрушка, зелёный лук - по 2 веточки
Приготовление:
Томатный сок или разведённую до нужной консистенции томатную пасту посолить по вкусу.
Добавить измельчённую зелень, чеснок, пропущенный через пресс, мело нарезанный чили, всыпать зиру и кориандр, тщательно перемешать.
Дать соусу настояться минимум 20-30 минут, затем подавать.
Шашлычный соус за минуту
Соус вкусный, пикантный, готовится действительно очень быстро, дольше отмерять ингредиенты))
Состав трав можно варьировать по своему вкусу.
Ингредиенты:
1 банка (400-500 г) помидоров в собственном соку,
цедра 0,5 крупного лимона или 1 мелкого,
2-3 ст.л. оливкового масла,
1 зубчик чеснока,
1 ст.л. сушёной петрушки,
0,5–1 ст.л. сушёного орегано,
0,5 ч.л. молотого кориандра,
0,5 ч.л. гранулированного лука,
0,5 ч.л. семян сельдерея,
0,5 ч.л. хлопьев красного острого перца,
соль и чёрный молотый перец по вкусу,
щепотка сахара
Приготовление:
В блендер выложить помидоры в собственном соку (без шкурок), приправить соль, сахаром и перцем.
Добавить оставшиеся ингредиенты и измельчить всё вместе.
Приятного аппетита!
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