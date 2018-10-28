Томатные соусы к мясу и не только

Конечно, совсем необязательно готовить их исключительно летом и к шашлыку, они прекрасно подойдут к запечённому мясу, колбаскам, сосискам, птице, причём в любое время года. Все они готовятся просто и быстро, схожи между собой по составу, хотя на вкус различаются.



Томатно-медовый соус

Вкусный сладковато-острый соус. Не берите для него мёд с ярким вкусом, иначе он будет доминировать над прочими ингредиентами.







Ингредиенты :



Томаты в собственном соку 500 г,

мёд 1-2 ст.л.,

соль по вкусу

винный уксус 2 ст.л.,

чеснок 1-2 зуб.,

лук 1 шт.,

болгарский перец 1 шт.,

молотый чили 1 щепотка (по желанию)



Приготовление :



В блендер сложить томаты (без шкурки), добавить очищенный перец, чеснок и лук, измельчить.

Влить к томатам уксус, добавить соль, мёд и чили, перемешать. Попробовать и, если нужно, отрегулировать вкус.

Выложить соус в кастрюльку с толстым дном, постаивть на огонь, довести до кипения и готовить под крышкой на на медленном огне в течение 5-10 минут. Можно изредка помешивать соус, но осторожно - может "плюнуть".



Томатный соус с травами



Этот соус нам понравился больше всех, пряный, ароматный - к мясу подходит идеально!







Ингредиенты :



Густой томатный сок (или разведённая томатная паста) 250 мл,

сахар 1-2 щепотки,

соль по вкусу,

зира молотая 1/3 ч.

Приготовление

Ингредиенты

Приготовление

л.,кориандр молотый 1/3 ч.л.,чеснок 1-2 зуб.,перец чили по вкусу,зелень: кинза, укроп, базилик, петрушка, зелёный лук - по 2 веточкиТоматный сок или разведённую до нужной консистенции томатную пасту посолить по вкусу.Добавить измельчённую зелень, чеснок, пропущенный через пресс, мело нарезанный чили, всыпать зиру и кориандр, тщательно перемешать.Дать соусу настояться минимум 20-30 минут, затем подавать.Соус вкусный, пикантный, готовится действительно очень быстро, дольше отмерять ингредиенты))Состав трав можно варьировать по своему вкусу.1 банка (400-500 г) помидоров в собственном соку,цедра 0,5 крупного лимона или 1 мелкого,2-3 ст.л. оливкового масла,1 зубчик чеснока,1 ст.л. сушёной петрушки,0,5–1 ст.л. сушёного орегано,0,5 ч.л. молотого кориандра,0,5 ч.л. гранулированного лука,0,5 ч.л. семян сельдерея,0,5 ч.л. хлопьев красного острого перца,соль и чёрный молотый перец по вкусу,щепотка сахараВ блендер выложить помидоры в собственном соку (без шкурок), приправить соль, сахаром и перцем.Добавить оставшиеся ингредиенты и измельчить всё вместе.Приятного аппетита!