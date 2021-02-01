Немецкий картофельный салат является очень популярным рецептом из картофеля. Такого типа блюдо есть и у многих других народов, что только доказывает то, что это очень вкусно. Вариантов такого салата великое множество, сегодня представляю свою версию. Часто такой салат заправляют майонезом, но мне больше нравится заправка с добавлением натурального уксуса. В качестве добавок у меня немного копченой паприки, но подойдет и обычная, а также сушеный укроп, чеснок, и конечно же бекон! Бекон любимый продукт моего мужа, поэтому он у нас всегда есть в холодильнике)) Обжаренный бекон подходит к картофелю просто идеально, его достаточно совсем немного, но поверьте вкус будет просто блестящим! Картофельный салат обязательно должен настояться, не спешите есть, будет вкуснее))

Ингредиенты:

600 г картофеля

50 г бекона

50 г лука

Заправка:

50 г растительного масла (у меня оливковое рафинированное)

2 ст. л. винного или яблочного уксуса 6% (у меня яблочный)

0,5 ч. л. копченой паприки (или обычной)

0,5 ч. л. сушеного укропа

0,5 ч. л. чеснока

соль, перец

Как приготовить немецкий картофельный салат

Картофель очень желательно взять воскового сорта, то есть неразваривающийся. Картофель очистить, порезать небольшими кусочками, залить водой, посолить.

Варить на небольшом огне до готовности. Если у вас картофель разваривающегося сорта, то как вариант, лучше его сварить в мундире, а затем очистить. Но в любом случае картофель любого сорта нужно не переварить, чтобы наш картофельный салат не превратился в кашу при перемешивании. Воду полностью слить, картофель остудить до теплого состояния.

В емкость, в которой будете готовить салат, положить все компоненты заправки, тщательно взболтать венчиком, чтобы получилась эмульсия.

Лук предварительно порезать тонкими полукольцами, затем полукольца пополам. Добавить лук в заправку, перемешать.

Добавить теплый картофель, и аккуратно перемешать, чтобы он полностью покрылся заправкой.

Бекон порезать очень мелкими кубиками, обжарить до золотистости на сковороде. Добавить к картофелю, аккуратно перемешать. Поставить салат в холодильник настояться на 2-3 часа, за это время можно разок перемешать.

Картофельный салат можно есть, как холодным, сразу из холодильника, так и теплым. Мне больше всего нравится картофельный салат комнатной температуры, именно тогда его вкус раскрывается максимально. Подавать салат можно с любым мясом или курицей, у меня на фото с запеченным куриным филе. Немецкий картофельный салат просто вкуснейшее блюдо из картофеля!

Автор рецепта: Елена Каменских