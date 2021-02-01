Немецкий картофельный салат является очень популярным рецептом из картофеля. Такого типа блюдо есть и у многих других народов, что только доказывает то, что это очень вкусно. Вариантов такого салата великое множество, сегодня представляю свою версию. Часто такой салат заправляют майонезом, но мне больше нравится заправка с добавлением натурального уксуса. В качестве добавок у меня немного копченой паприки, но подойдет и обычная, а также сушеный укроп, чеснок, и конечно же бекон! Бекон любимый продукт моего мужа, поэтому он у нас всегда есть в холодильнике)) Обжаренный бекон подходит к картофелю просто идеально, его достаточно совсем немного, но поверьте вкус будет просто блестящим! Картофельный салат обязательно должен настояться, не спешите есть, будет вкуснее))
Ингредиенты:
- 600 г картофеля
- 50 г бекона
- 50 г лука
- Заправка:
- 50 г растительного масла (у меня оливковое рафинированное)
- 2 ст. л. винного или яблочного уксуса 6% (у меня яблочный)
- 0,5 ч. л. копченой паприки (или обычной)
- 0,5 ч. л. сушеного укропа
- 0,5 ч. л. чеснока
- соль, перец
Как приготовить немецкий картофельный салат
Картофель очень желательно взять воскового сорта, то есть неразваривающийся. Картофель очистить, порезать небольшими кусочками, залить водой, посолить.Варить на небольшом огне до готовности. Если у вас картофель разваривающегося сорта, то как вариант, лучше его сварить в мундире, а затем очистить. Но в любом случае картофель любого сорта нужно не переварить, чтобы наш картофельный салат не превратился в кашу при перемешивании. Воду полностью слить, картофель остудить до теплого состояния.
В емкость, в которой будете готовить салат, положить все компоненты заправки, тщательно взболтать венчиком, чтобы получилась эмульсия.
Лук предварительно порезать тонкими полукольцами, затем полукольца пополам. Добавить лук в заправку, перемешать.
Добавить теплый картофель, и аккуратно перемешать, чтобы он полностью покрылся заправкой.
Бекон порезать очень мелкими кубиками, обжарить до золотистости на сковороде. Добавить к картофелю, аккуратно перемешать. Поставить салат в холодильник настояться на 2-3 часа, за это время можно разок перемешать.
Картофельный салат можно есть, как холодным, сразу из холодильника, так и теплым. Мне больше всего нравится картофельный салат комнатной температуры, именно тогда его вкус раскрывается максимально. Подавать салат можно с любым мясом или курицей, у меня на фото с запеченным куриным филе. Немецкий картофельный салат просто вкуснейшее блюдо из картофеля!
Автор рецепта: Елена Каменских
Свежие комментарии