Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Не знаете, что бы такого приготовить, чтобы порадовать друзей и родных? Приготовьте рулет с яйцом!
Существует множество рецептов приготовления рулета с яйцом, мы приведем одни из самых удачных, на наш взгляд.
Состав ингредиентов вы можете изменять на свой вкус, добавлять или заменять продукты. Ведь приготовление пищи – творческий процесс. Без экспериментов тут никак не обойтись!
Мясной рулет с яйцом из фарша
Для приготовления рулета с яйцом понадобится:
- 1 кг фарша (свино-говяжий или куриный с добавлением свинины)
- 2 луковицы
- 1 яйцо
- 1 морковь большая
- ломтик батона, размоченный в молоке
- перец
- соль
- 5-6 отварных куриных яиц
Рецепт приготовления
- В фарш обязательно добавьте воды. Он не должен быть густым. Аккуратно выместите его руками.
- Слой фарша выложите на пергамент. На него выложите в ряд отварные яйца. Сверху накройте их еще фаршем, заверните рулетом.
- Важно, чтобы шов был сверху, иначе сок может вытечь. Поставьте рулет в духовку (200'С) и выпекайте примерно 50 мин. После этого откройте сверху пергаментную бумагу и подержите рулет в духовке еще минут 15, чтобы он зарумянился.
- Рулет с яйцом можно кушать горячим или остывшим. Это блюдо с удовольствием едят дети.
Мясные рулеты с яйцом и овощами
Этот рулет более сытный, чем предыдущий.
Для его приготовления понадобится:
- 500г фарша
- 1 луковица
- ½ стакана риса отваренного до готовности
- соль, перец
- 1 яйцо
- Для начинки:
- 200 г отварной обжаренной печени
- 2-3 отварных яйца
- соль, перец
Приготовление
- В фарш добавьте протертый на мелкой терке лук, сырое яйцо, рис, перец и соль. Хорошо перемешайте и начинайте формировать рулеты.
- Возьмите приблизительно столовую ложку фарша, положите его на ладонь и сформируйте лепешку. Приготовьте начинку. Печень промойте, вымочите, порежьте на небольшие кусочки и слегка обжарьте на растительном масле. Яйца отварите. Мелко порубите. Соедините печень и яйца.
- В серединку лепешки положите начинку и накройте лепешкой из фарша меньшей по диаметру.
- Сформируйте рулеты с яйцом, обваляйте котлетки в муке.
- Обжарьте рулеты на раскаленной сковороде с растительным маслом.
- После того, как вы обжарили рулеты с 2-х сторон, можно подлить воды или жарьте их к готовности.
- Начинка может быть различной: обжаренные грибы с луком, картофельное пюре и т.д.
Кроме того, начинкой может быть перепелиные яйца.
Мясной рулет с перепелиными яйцами
Приведем рецепт мясных рулетов с перепелиными яйцами.
Для приготовления блюда понадобится:
- 400-600 г свино-говяжьего фарша
- луковица
- морковь
- 6 яйца перепелиные яйца
- 100 г сыра
- растительное масло для жарки
- соль
- зелень
- свежемолотый перец
Рецепт приготовления мясных рулетов с перепелиными яйцами
- Лук очистите и мелко порежьте. Морковь очистите, вымойте и натрите на крупной терке.
- На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до мягкости. Добавьте морковь и жарьте, помешивая в течение 5 минут.
- В мясной фарш добавьте обжаренные морковь и лук. По желанию можно положить в фарш вымоченный в молоке белый хлеб, поджаренные грибы.
- Перепелиные яйца отварите в кипящей воде в течение 5 минут с момента закипания. Подержите их в холодной воде, а затем очистите.
- Половину фарша ровным слоем разложите на фольге для запекания. Сверху выложите перепелиные яйца. Сверните рулетом таким образом, чтобы яйца оказались внутри.
- По-желанию поверхность рулета можно смазать майонезом, смешанным с кетчупом.
- Выпекайте рулет в фольге в течение 30-40 минут. Выньте из духовки, освободите от фольги. Приятного аппетита!
Мясной рулет с яйцом и сыром
Для приготовления вкусного рулета с яйцом и сыром вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 кг свино-говяжьего фарша;
- 150-200 г твердого сыра;
- пучок зеленого лука;
- 4 сваренных вкрутую, куриных яйца;
- 1 сырое яйцо;
- по 1/2 ч.л тмина и ореха мускатного;
- соль и черный молотый перец добавляем по вкусу-по вкусу.
Приготовление
1. Предварительно сваренные вкрутую яйца чистим и нарезаем вдоль на две половинки или кольцами;
2. Шинкуем лук и смешиваем его с фаршем в глубокой миске;
3. Сюда же вбиваем сырое яйцо, немного солим, добавляем остальные специи и тщательно перемешиваем до однородной консистенции;
4. Для формирования рулета берем лист пекарской бумаги и хорошо смазываем растительным маслом;
5. Равномерно распределяем фарш на бумаге, придавая ему форму прямоугольника толщиной до 1 – 1,5 сантиметров и размером 20х30 см. На средину прямоугольника кладем порезанные яйца и кубики сыра;
6.Теперь начинаем аккуратно заворачивать рулет. Сырно-яичная начинка должна оказаться внутри мясной оболочки;
7. Бумагу не выбрасываем, а делаем из нее подложку в форму для запекания.
8.Для запекания ставим рулет в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут, после чего вынимаем форму, и дав немного остыть, достаем готовый рулет.
К столу подаем в нарезанном кусочками виде. Блюдо украсит любой праздничный стол.
Идеально сочетается с мясным рулетом сметанный соус. Приятного аппетита!
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