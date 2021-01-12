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Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Не знаете, что бы такого приготовить, чтобы порадовать друзей и родных? Приготовьте рулет с яйцом! 

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Существует множество рецептов приготовления рулета с яйцом, мы приведем одни из самых удачных, на наш взгляд.

Состав ингредиентов вы можете изменять на свой вкус, добавлять или заменять продукты. Ведь приготовление пищи – творческий процесс. Без экспериментов тут никак не обойтись!

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом из фарша

Для приготовления рулета с яйцом понадобится:

  • 1 кг фарша (свино-говяжий или куриный с добавлением свинины)
  • 2 луковицы
  • 1 яйцо
  • 1 морковь большая
  • ломтик батона, размоченный в молоке
  • перец
  • соль
  • 5-6 отварных куриных яиц

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Рецепт приготовления

  1. В фарш обязательно добавьте воды. Он не должен быть густым. Аккуратно выместите его руками.
  2. Слой фарша выложите на пергамент. На него выложите в ряд отварные яйца. Сверху накройте их еще фаршем, заверните рулетом.
  3. Важно, чтобы шов был сверху, иначе сок может вытечь. Поставьте рулет в духовку (200'С) и выпекайте примерно 50 мин. После этого откройте сверху пергаментную бумагу и подержите рулет в духовке еще минут 15, чтобы он зарумянился.
  4. Рулет с яйцом можно кушать горячим или остывшим. Это блюдо с удовольствием едят дети.

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясные рулеты с яйцом и овощами

Этот рулет более сытный, чем предыдущий.

 

Для его приготовления понадобится:

  • 500г фарша
  • 1 луковица
  • ½ стакана риса отваренного до готовности
  • соль, перец
  • 1 яйцо
  • Для начинки:
  • 200 г отварной обжаренной печени
  • 2-3 отварных яйца
  • соль, перец

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Приготовление

  1. В фарш добавьте протертый на мелкой терке лук, сырое яйцо, рис, перец и соль. Хорошо перемешайте и начинайте формировать рулеты.
  2. Возьмите приблизительно столовую ложку фарша, положите его на ладонь и сформируйте лепешку. Приготовьте начинку. Печень промойте, вымочите, порежьте на небольшие кусочки и слегка обжарьте на растительном масле. Яйца отварите. Мелко порубите. Соедините печень и яйца.
  3. В серединку лепешки положите начинку и накройте лепешкой из фарша меньшей по диаметру.
  4. Сформируйте рулеты с яйцом, обваляйте котлетки в муке.
  5. Обжарьте рулеты на раскаленной сковороде с растительным маслом.
  6. После того, как вы обжарили рулеты с 2-х сторон, можно подлить воды или жарьте их к готовности.
  7. Начинка может быть различной: обжаренные грибы с луком, картофельное пюре и т.д.
    Кроме того, начинкой может быть перепелиные яйца.

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с перепелиными яйцами

Приведем рецепт мясных рулетов с перепелиными яйцами.

Для приготовления блюда понадобится:

  • 400-600 г свино-говяжьего фарша
  • луковица
  • морковь
  • 6 яйца перепелиные яйца
  • 100 г сыра
  • растительное масло для жарки
  • соль
  • зелень
  • свежемолотый перец

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Рецепт приготовления мясных рулетов с перепелиными яйцами

  1. Лук очистите и мелко порежьте. Морковь очистите, вымойте и натрите на крупной терке.
  2. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до мягкости. Добавьте морковь и жарьте, помешивая в течение 5 минут.
  3. В мясной фарш добавьте обжаренные морковь и лук. По желанию можно положить в фарш вымоченный в молоке белый хлеб, поджаренные грибы.
  4. Перепелиные яйца отварите в кипящей воде в течение 5 минут с момента закипания. Подержите их в холодной воде, а затем очистите.
  5. Половину фарша ровным слоем разложите на фольге для запекания. Сверху выложите перепелиные яйца. Сверните рулетом таким образом, чтобы яйца оказались внутри.
  6. По-желанию поверхность рулета можно смазать майонезом, смешанным с кетчупом.
  7. Выпекайте рулет в фольге в течение 30-40 минут. Выньте из духовки, освободите от фольги. Приятного аппетита!

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом и сыром

Для приготовления вкусного рулета с яйцом и сыром вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 кг свино-говяжьего фарша;
  • 150-200 г твердого сыра;
  • пучок зеленого лука;
  • 4 сваренных вкрутую, куриных яйца;
  • 1 сырое яйцо;
  • по 1/2 ч.л тмина и ореха мускатного;
  • соль и черный молотый перец добавляем по вкусу-по вкусу.

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Приготовление

1. Предварительно сваренные вкрутую яйца чистим и нарезаем вдоль на две половинки или кольцами;

2. Шинкуем лук и смешиваем его с фаршем в глубокой миске;

3. Сюда же вбиваем сырое яйцо, немного солим, добавляем остальные специи и тщательно перемешиваем до однородной консистенции;

4. Для формирования рулета берем лист пекарской бумаги и хорошо смазываем растительным маслом;

5. Равномерно распределяем фарш на бумаге, придавая ему форму прямоугольника толщиной до 1 – 1,5 сантиметров и размером 20х30 см. На средину прямоугольника кладем порезанные яйца и кубики сыра;

6.Теперь начинаем аккуратно заворачивать рулет. Сырно-яичная начинка должна оказаться внутри мясной оболочки;

7. Бумагу не выбрасываем, а делаем из нее подложку в форму для запекания.

8.Для запекания ставим рулет в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут, после чего вынимаем форму, и дав немного остыть, достаем готовый рулет.

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

К столу подаем в нарезанном кусочками виде. Блюдо украсит любой праздничный стол.

Идеально сочетается с мясным рулетом сметанный соус. Приятного аппетита!

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

 

 

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