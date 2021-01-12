Мясной рулет с яйцом: 4 лучших рецепта

Не знаете, что бы такого приготовить, чтобы порадовать друзей и родных? Приготовьте рулет с яйцом!

Существует множество рецептов приготовления рулета с яйцом, мы приведем одни из самых удачных, на наш взгляд.

Состав ингредиентов вы можете изменять на свой вкус, добавлять или заменять продукты. Ведь приготовление пищи – творческий процесс. Без экспериментов тут никак не обойтись!

Мясной рулет с яйцом из фарша

Для приготовления рулета с яйцом понадобится:

1 кг фарша (свино-говяжий или куриный с добавлением свинины)

2 луковицы

1 яйцо

1 морковь большая

ломтик батона, размоченный в молоке

перец

соль

5-6 отварных куриных яиц

Рецепт приготовления

В фарш обязательно добавьте воды. Он не должен быть густым. Аккуратно выместите его руками. Слой фарша выложите на пергамент. На него выложите в ряд отварные яйца. Сверху накройте их еще фаршем, заверните рулетом. Важно, чтобы шов был сверху, иначе сок может вытечь. Поставьте рулет в духовку (200'С) и выпекайте примерно 50 мин. После этого откройте сверху пергаментную бумагу и подержите рулет в духовке еще минут 15, чтобы он зарумянился. Рулет с яйцом можно кушать горячим или остывшим. Это блюдо с удовольствием едят дети.

Мясные рулеты с яйцом и овощами

Этот рулет более сытный, чем предыдущий.

Для его приготовления понадобится:

500г фарша

1 луковица

½ стакана риса отваренного до готовности

соль, перец

1 яйцо

Для начинки:

200 г отварной обжаренной печени

2-3 отварных яйца

соль, перец

Приготовление

В фарш добавьте протертый на мелкой терке лук, сырое яйцо, рис, перец и соль. Хорошо перемешайте и начинайте формировать рулеты. Возьмите приблизительно столовую ложку фарша, положите его на ладонь и сформируйте лепешку. Приготовьте начинку. Печень промойте, вымочите, порежьте на небольшие кусочки и слегка обжарьте на растительном масле. Яйца отварите. Мелко порубите. Соедините печень и яйца. В серединку лепешки положите начинку и накройте лепешкой из фарша меньшей по диаметру. Сформируйте рулеты с яйцом, обваляйте котлетки в муке. Обжарьте рулеты на раскаленной сковороде с растительным маслом. После того, как вы обжарили рулеты с 2-х сторон, можно подлить воды или жарьте их к готовности. Начинка может быть различной: обжаренные грибы с луком, картофельное пюре и т.д.

Кроме того, начинкой может быть перепелиные яйца.

Мясной рулет с перепелиными яйцами

Приведем рецепт мясных рулетов с перепелиными яйцами.

Для приготовления блюда понадобится:

400-600 г свино-говяжьего фарша

луковица

морковь

6 яйца перепелиные яйца

100 г сыра

растительное масло для жарки

соль

зелень

свежемолотый перец

Рецепт приготовления мясных рулетов с перепелиными яйцами

Лук очистите и мелко порежьте. Морковь очистите, вымойте и натрите на крупной терке. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до мягкости. Добавьте морковь и жарьте, помешивая в течение 5 минут. В мясной фарш добавьте обжаренные морковь и лук. По желанию можно положить в фарш вымоченный в молоке белый хлеб, поджаренные грибы. Перепелиные яйца отварите в кипящей воде в течение 5 минут с момента закипания. Подержите их в холодной воде, а затем очистите. Половину фарша ровным слоем разложите на фольге для запекания. Сверху выложите перепелиные яйца. Сверните рулетом таким образом, чтобы яйца оказались внутри. По-желанию поверхность рулета можно смазать майонезом, смешанным с кетчупом. Выпекайте рулет в фольге в течение 30-40 минут. Выньте из духовки, освободите от фольги. Приятного аппетита!

Мясной рулет с яйцом и сыром

Для приготовления вкусного рулета с яйцом и сыром вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг свино-говяжьего фарша;

150-200 г твердого сыра;

пучок зеленого лука;

4 сваренных вкрутую, куриных яйца;

1 сырое яйцо;

по 1/2 ч.л тмина и ореха мускатного;

соль и черный молотый перец добавляем по вкусу-по вкусу.

Приготовление

1. Предварительно сваренные вкрутую яйца чистим и нарезаем вдоль на две половинки или кольцами;

2. Шинкуем лук и смешиваем его с фаршем в глубокой миске;

3. Сюда же вбиваем сырое яйцо, немного солим, добавляем остальные специи и тщательно перемешиваем до однородной консистенции;

4. Для формирования рулета берем лист пекарской бумаги и хорошо смазываем растительным маслом;

5. Равномерно распределяем фарш на бумаге, придавая ему форму прямоугольника толщиной до 1 – 1,5 сантиметров и размером 20х30 см. На средину прямоугольника кладем порезанные яйца и кубики сыра;

6.Теперь начинаем аккуратно заворачивать рулет. Сырно-яичная начинка должна оказаться внутри мясной оболочки;

7. Бумагу не выбрасываем, а делаем из нее подложку в форму для запекания.

8.Для запекания ставим рулет в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут, после чего вынимаем форму, и дав немного остыть, достаем готовый рулет.

К столу подаем в нарезанном кусочками виде. Блюдо украсит любой праздничный стол.

Идеально сочетается с мясным рулетом сметанный соус. Приятного аппетита!