Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

Плов - блюдо восточной кухни и оно конечно готовится с мясом. Наша семья поститься и я решила приготовить плов без мяса. В тот день к нам на ужин приехала сестра с мужем. Они много путешествуют и любят пробовать разнообразные блюда. Попробовав мой плов они сказали, что это итальянский плов. И проверив, я поняла, что грибной плов, который я приготовила, действительно итальянский. Получается очень вкусное, ароматное и сытное блюдо, рис мягкий и рассыпчатый. Хорошая альтернатива мясному плову. Попробуйте приготовить с нами итальянский плов!

Ингредиенты и способ приготовления:

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Ингредиенты:

рис - 800 г

вешенки - 1 кг.

растительное масло - 50 мл.

морковь - 200 г

лук - 200-250 г

нут - 100 г

чеснок - 3-4 зубчика

соль - 1 ч.л.

чёрный перец - 1/2 ч.л.

специи для плова - 1 ч.л.

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Для приготовления постного плова нам понадобятся грибы, я взяла вешенки. Вешенки - грибы, которые являются ценным диетическим продуктом, содержащий витамины сравнимые с мясом и овощами. Отличная замена мяса в нашем плове.

Вешенки моем, даём воде полностью стечь и нарезаем на крупные кусочки, избавляясь от плодоножки, она жёсткая и не пригодна в пищу.

Нарезанные грибы выкладываем на разогретую глубокую сковороду или казан. Предварительно добавив 50 мл растительного подсолнечного масла. И тушим до тех пора, пока жидкости, которую выделили грибы не станет меньше.

Морковь 200 г чистим и режем соломкой. Лук 200-250 г чистим и режем четвертинками.

Добавляем порезанные овощи к грибам и тушим 5 минут.

Добавляем 100 г нута (предварительно замочив его в воде на 2-3 часа). Это не обязательно, но с ним плов вкуснее. Так же можно добавить пару ложек томатной пасты. Перемешиваем и тушим ещё 5-7 минут.

Далее добавляем: 3-4 зубчика чеснока, промыть и можно не чистить; 1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. черного молотого перца, 1 ч.л. специи для плова. Всё хорошо перемешиваем.

Теперь выкладываем рис 800 г, предварительно его промыть холодной водой. Разравниваем рис ровным слоем и заливаем водой так, чтобы она слегка прикрывала рис. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне 40 минут.

По истечению времени крышку открываем и смотрим еть ли там жидкость, если есть то оставляем ещё а огне до полного испарения воды. Главное чтобы плов не подгорел. Если жидкости нет, то снимаем с огня и начинаем аккуратно перемешивать.

Плов готов! Выкладываем на блюдо и подаём к столу. Плов отлично сочетается с салатом из свежих овощей (огурец, помидор, лук, масло).

Приятного аппетита! 😋