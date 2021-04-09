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Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

Плов - блюдо восточной кухни и оно конечно готовится с мясом. Наша семья поститься и я решила приготовить плов без мяса. В тот день к нам на ужин приехала сестра с мужем. Они много путешествуют и любят пробовать разнообразные блюда. Попробовав мой плов они сказали, что это итальянский плов. И проверив, я поняла, что грибной плов, который я приготовила, действительно итальянский. Получается очень вкусное, ароматное и сытное блюдо, рис мягкий и рассыпчатый. Хорошая альтернатива мясному плову. Попробуйте приготовить с нами итальянский плов!

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Ингредиенты и способ приготовления:

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Ингредиенты:

  • рис - 800 г
  • вешенки - 1 кг.
  • растительное масло - 50 мл.
  • морковь - 200 г
  • лук - 200-250 г
  • нут - 100 г
  • чеснок - 3-4 зубчика
  • соль - 1 ч.л.
  • чёрный перец - 1/2 ч.л.
  • специи для плова - 1 ч.л.

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Для приготовления постного плова нам понадобятся грибы, я взяла вешенки. Вешенки - грибы, которые являются ценным диетическим продуктом, содержащий витамины сравнимые с мясом и овощами. Отличная замена мяса в нашем плове.

Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

Вешенки моем, даём воде полностью стечь и нарезаем на крупные кусочки, избавляясь от плодоножки, она жёсткая и не пригодна в пищу.

Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

Нарезанные грибы выкладываем на разогретую глубокую сковороду или казан. Предварительно добавив 50 мл растительного подсолнечного масла. И тушим до тех пора, пока жидкости, которую выделили грибы не станет меньше.

Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

Морковь 200 г чистим и режем соломкой. Лук 200-250 г чистим и режем четвертинками.

Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

Добавляем порезанные овощи к грибам и тушим 5 минут.

Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

Добавляем 100 г нута (предварительно замочив его в воде на 2-3 часа). Это не обязательно, но с ним плов вкуснее. Так же можно добавить пару ложек томатной пасты. Перемешиваем и тушим ещё 5-7 минут.

Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

Далее добавляем: 3-4 зубчика чеснока, промыть и можно не чистить; 1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. черного молотого перца, 1 ч.л. специи для плова. Всё хорошо перемешиваем.

Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

Теперь выкладываем рис 800 г, предварительно его промыть холодной водой. Разравниваем рис ровным слоем и заливаем водой так, чтобы она слегка прикрывала рис. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне 40 минут.

Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

По истечению времени крышку открываем и смотрим еть ли там жидкость, если есть то оставляем ещё а огне до полного испарения воды. Главное чтобы плов не подгорел. Если жидкости нет, то снимаем с огня и начинаем аккуратно перемешивать.

Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

Плов готов! Выкладываем на блюдо и подаём к столу. Плов отлично сочетается с салатом из свежих овощей (огурец, помидор, лук, масло).

Приятного аппетита! 😋

Приготовила ужин для гостей. Только потом узнала, что сделала итальянский плов

 

 

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