Новогодние закуски за 5 минут – миф или реальность

Видела очень много рецептов "за пару минут", но в действительности, у меня обычно уходило куда больше времени. Решила найти рецепты для праздничного стола из моих любимых ингредиентов, которые реально приготовить за 5 минут. Включила таймер и начала готовку) Если не торопиться, а делать аккуратно, получится красивее чем у меня) У меня в этот раз был больше спортивный интерес.

Если у вас есть какие-нибудь интересные рецепты "минутки", поделитесь, буду рада.

Ингредиенты для бутербродов с рыбкой:

Сёмга слабосоленая 150 г

Тостовый хлеб 4 кусочка

Сливочное масло 60 г

Укроп по вкусу

Красная икра 70 г

Хлеб мажем маслом.

На два кусочка кладём сёмгу, на другие два крошим укроп. Тосты с укропом кладём сверху тостов с рыбкой. Аккуратно разрезаем на квадратики. При желании можно убрать корочки. Сверху украшаем икоркой.

Можно сначала нарезать, а потом посыпать укропом, кому как больше нравится. А в результате получаем красивую закуску за 5 минут.

Ингредиенты для огуречных бутербродов:

Сёмга слабосоленая 50 г

Огурец большой 1 шт.

Творожный сыр с зеленью 60 г

Маслины 2 шт.

Лимон 2 дольки

Укроп для украшения

Тут всё совсем просто. Огурец режем толстыми кружочками. На кружочки кладём творожный сыр, кусочек лимона, кусочек маслины и веточку укропа.

Огурцы не должны быть водянистые, потому что когда они будут стоять на столе, дадут сок.

Ещё одна закуска на скорую руку готова!

Вкусного вам настроения и с наступающим Новым годом.