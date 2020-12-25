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Новогодние закуски за 5 минут – миф или реальность

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Видела очень много рецептов "за пару минут", но в действительности, у меня обычно уходило куда больше времени. Решила найти рецепты для праздничного стола из моих любимых ингредиентов, которые реально приготовить за 5 минут. Включила таймер и начала готовку) Если не торопиться, а делать аккуратно, получится красивее чем у меня) У меня в этот раз был больше спортивный интерес.

Если у вас есть какие-нибудь интересные рецепты "минутки", поделитесь, буду рада.

Ингредиенты для бутербродов с рыбкой:

  • Сёмга слабосоленая 150 г
  • Тостовый хлеб 4 кусочка
  • Сливочное масло 60 г
  • Укроп по вкусу
  • Красная икра 70 г
  • Хлеб мажем маслом.

На два кусочка кладём сёмгу, на другие два крошим укроп. Тосты с укропом кладём сверху тостов с рыбкой. Аккуратно разрезаем на квадратики. При желании можно убрать корочки. Сверху украшаем икоркой.

Можно сначала нарезать, а потом посыпать укропом, кому как больше нравится. А в результате получаем красивую закуску за 5 минут.

Ингредиенты для огуречных бутербродов:

  • Сёмга слабосоленая 50 г
  • Огурец большой 1 шт.
  • Творожный сыр с зеленью 60 г
  • Маслины 2 шт.
  • Лимон 2 дольки
  • Укроп для украшения

Тут всё совсем просто. Огурец режем толстыми кружочками. На кружочки кладём творожный сыр, кусочек лимона, кусочек маслины и веточку укропа.

Огурцы не должны быть водянистые, потому что когда они будут стоять на столе, дадут сок.

Ещё одна закуска на скорую руку готова!

Вкусного вам настроения и с наступающим Новым годом.

Новогодние закуски за 5 минут – миф или реальность

Новогодние закуски за 5 минут – миф или реальность

 

 

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