Новогодние закуски за 5 минут – миф или реальность

Видела очень много рецептов "за пару минут", но в действительности, у меня обычно уходило куда больше времени. Решила найти рецепты для праздничного стола из моих любимых ингредиентов, которые реально приготовить за 5 минут. Включила таймер и начала готовку) Если не торопиться, а делать аккуратно, получится красивее чем у меня) У меня в этот раз был больше спортивный интерес.
Если у вас есть какие-нибудь интересные рецепты "минутки", поделитесь, буду рада.
Ингредиенты для бутербродов с рыбкой:
- Сёмга слабосоленая 150 г
- Тостовый хлеб 4 кусочка
- Сливочное масло 60 г
- Укроп по вкусу
- Красная икра 70 г
- Хлеб мажем маслом.
На два кусочка кладём сёмгу, на другие два крошим укроп. Тосты с укропом кладём сверху тостов с рыбкой. Аккуратно разрезаем на квадратики. При желании можно убрать корочки. Сверху украшаем икоркой.
Можно сначала нарезать, а потом посыпать укропом, кому как больше нравится. А в результате получаем красивую закуску за 5 минут.
Ингредиенты для огуречных бутербродов:
- Сёмга слабосоленая 50 г
- Огурец большой 1 шт.
- Творожный сыр с зеленью 60 г
- Маслины 2 шт.
- Лимон 2 дольки
- Укроп для украшения
Тут всё совсем просто. Огурец режем толстыми кружочками. На кружочки кладём творожный сыр, кусочек лимона, кусочек маслины и веточку укропа.Огурцы не должны быть водянистые, потому что когда они будут стоять на столе, дадут сок.
Ещё одна закуска на скорую руку готова!
Вкусного вам настроения и с наступающим Новым годом.
Свежие комментарии