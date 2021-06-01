15 вкусных и сытных зеленых борщей

Аппетитный зеленый борщ можно приготовить как с мясом, так и вегетарианскую версию. Мы собрали 15 лучших рецептов, которые точно стоит продегустировать этим летом!

1. Зеленый борщ с крапивой

Не только колючая, но и очень полезная зелень.

Тебе понадобится: 3 л воды, 600 г говядины, 3 картофеля, лук репчатый, морковь, свекла, 2 помидора, перец болгарский, по 200 г крапивы, щавеля, шпината, яйцо, соль, перец, зелень.

Приготовление: Вари мясо до готовности. Добавь картофель кубиками. На сковороде обжарь лук, свеклу, перец, морковь, томаты. Когда сварится картофель — добавь овощи, нашинкованную зелень и вари все 10-15 минут. Подавай борщ с половинками яйца и сметаной.

2. Зеленый борщ с тушенкой

Вкусно так, что невозможно оторваться!

Тебе понадобится: 3 л воды, 1 кг молодого картофеля, 1 банка тушенки, 2 листа молодой капусты, пучок зеленого лука, 3 листа свеклы, 4 стебля ревеня, пучок укропа, петрушки, 3 моркови, болгарский перец, 3 редиски, 1 пучок морковной ботвы, 5 листьев салата, 0,5 л. топленого молока, 1 ст.л. сметаны, 3 ст.л. подсолнечного масла, соль, лавровый лист.

Приготовление: Натри морковь на терке, зелень мелко поруби, а перец нарежь полосками. Поставь вариться картофель и когда он станет мягким - взбей блендером, добавь зелень и овощи.

3. Быстрый зеленый борщ за 30 минут

Когда все закипит добавь банку тушенки, молоко, специи. Заправь борщ зеленым луком и подавай с ложкой сметаны.

Если не любишь щавель, то используй шпинат, а в конце добавь пару ложек лимонного сока.

Тебе понадобится: 2 л воды, 2 картошки, морковка, луковица, 300 г щавеля, яйцо, лавровый лист, перец горошком, соль, сахар перец.

Приготовление: Порежь кубиками картошку, морковку и отправь вариться. Добавь луковицу для аромата, специи. Когда картофель станет мягким — нашинкуй щавель и отправь вариться еще на 5 минут. Отвари яйцо и натри на терке, добавь в борщ и все перемешай.

4. Зеленый борщ с крапивой и перепелкой

Истинный деликатес, которым можно угощать самых привередливых гостей.

Тебе понадобится: 2 перепелки, 3 картофелины, лук репчатый, морковь, свекла, 2 помидора, перец болгарский, по 200 г крапивы, щавеля, шпината, зелень, соль, перец, яйцо, чеснок, сметана.

Приготовление: Перепелов раздели пополам и прокипяти в течении 5 минут. Промой и залей чистой водой. Добавь картошку кубиками, тертую морковку. Поджарь на сковороде перец ломтиками, лук, помидоры и отправь в кастрюлю.

Когда картофель станет мягким, добавь зелень и специи. Подавай борщ с половинкой яйца, сметаной и чесноком.

5. Зеленый борщ в мультиварке

Быстрее только съесть!

Тебе понадобится: 2 л воды, 8 картофелин, лук репчатый, 3 яйца, 30 мл. масла подсолнечного, морковь, 350 г свиной мякоти, 2 пучка щавеля, соль, укроп.

Приготовление: Налей в чашу мультиварки масло и выложи мясо, нарезанное небольшими кусочками. Готовь 15 минут в режиме «Жарка». Добавь порезанный картофель, воду, специи и поставь на 25 минут в режим «Суп». За 5 минут до готовности добавь зелень. Подавай с половинками яйца.

6. Зеленый крем-борщ

Крем-суп уже, наверное, пробовали все. А как насчет крем-борща?

Тебе понадобится: 2 л воды, 4 картошки, крупная морковка, луковица, 300 г щавеля, куриное филе, яйцо, лавровый лист, перец горошком, соль, сахар перец.

Приготовление: Отправь вариться нарезанное куриное филе, картошку, лук, морковку. Когда овощи станут мягкими — добавь щавель. Взбей все блендером и добавь специи. Подавай со сметаной и зеленью.

7. Зеленый борщ с томатной пастой

Томатную пасту можешь заменить томатами в своем соку.

Тебе понадобится: 1,5 л воды, 400 г свиных ребер, 2-3 картофеля, 4 яйца, 300 г щавеля, морковь, луковица, 1,5 ст.л. томатной пасты, 30 г петрушки, лавровый лист, соль, перец.

Приготовление: Порежь ребра и прокипяти в течении 5 минут. Промой и отправь вариться с порезанным картофелем, натертой морковкой. Обжарь на сковороде лук с томатной пастой. Когда картофель станет мягким — отправь все в кастрюлю вместе с щавелем и специями. Подавай борщ со сметаной, половинками яиц и зеленью.

8. Зеленый борщ с фрикадельками

Готовится очень быстро, а аромат слышно за версту!

Тебе понадобится: 1,5 л воды, 200 г фарша куриного, 1 ст.л. крупы манной, 150 г щавеля, 150 г лука зеленого, лук репчатый, 3 картофелины, 100 г зелени, 2 ст.л. масла подсолнечного, 2 яйца куриное, соль.

Приготовление: Посоли куриный фарш и добавь манку, отставь минут на 20, чтобы она разбухла. Слепи фрикадельки и отложи. В кастрюлю с толстым дном налей масло и обжарь пару минут лук соломкой, картофель. Залей горячей водой.

Когда картофель станет мягким добавь зелень, фрикадельки. Подавай борщ со сметаной и половинкой яйца.

9. Зеленый борщ в горшочках

Благодаря приготовлению в духовке — вкус и аромат просто изумительный!

Тебе понадобится: 1 л куриного бульона, 6 картофелин, 250 г свинины, лук репчатый, морковь, пучок щавеля, 2 яйца, зелень.

Приготовление: Нарежь мясо и картофель. Сложи в горшочки и залей куриным бульоном, отправь в духовку. Натри морковку, нарежь лук и обжарь на сковороде.

Добавь в горшочки овощи и нарезанную зелень. Оставь до готовности и подавай с половинками вареных яиц, сметаной.

10. Ленивый зеленый борщ

Если тебе нравятся быстрые блюда, то этот рецепт точно стоит переписать!

Тебе понадобится: 1 л воды, 2 картофелины, морковь, лук, тушенка, 200 г щавеля, соль, перец, 2 яйца.

Приготовление: Добавь в воду нарезанную картошку, морковку, лук и тушенку. Через 20 минут добавь щавель и разбей сырые яйца, быстро помешивая ложкой. Добавь специи и выключи по готовности.

11. Зеленый борщ в капусте

Выбирай более плоскую и широкую капустину, чтобы в ней было удобно вырезать углубление!

Тебе понадобится: 1 белокочанная капуста, 200 г говядины на кости, лук репчатый, 2 картофелины, морковь, 200 г щавеля, 100 г зелени, 2 яйца, специи.

Приготовление: Вырежи в капусте емкость, куда нальешь борщ. Поставь вариться мясо со специями и луком. Добавь нарезанную картошку, морковку. По готовности — добавь щавель и тертые яйца. Разлей борщ в капустины и подавай на стол.

12. Зеленый борщ с грибами

Необычное сочетание, которое делает борщ еще насыщеннее и вкусней!

Тебе понадобится: 200 г шампиньонов, 3 яйца, морковь, лук репчатый, 4 картофеля, 6 свиных ребер, пучок зелени и щавеля, соль, перец, 2 зубчика чеснока, 6 ст.л. томатной пасты.

Приготовление: Свари бульон из ребрышек и добавь тонко нарезанные грибы, картофель кубиками. Обжарь лук, натертую морковь и чеснок в томатной пасте. Отправь в кастрюлю вместе с щавелем. Свари яйца, натри их на терке и добавь в готовый борщ.

13. Белый зеленый борщ

Можешь заменить сметану низкокалорийным греческим йогуртом!

Тебе понадобится: 2,5 л воды, 8 картофелин, 200 г свинины, 5 вареных яиц, 500 г сметаны, 4 пучка щавеля, 2 пучка укропа, 2 пучка петрушки, 2 пучка лука-порея, 0,5 ч.л. кислоты лимонной, соль, перец, чеснок, тосты.

Приготовление: Свари бульон с мясом, добавь картошку. В сметану нарежь зелень, натри яйца и перемешай все с лимонной кислотой, отправь в кастрюлю. Подавай борщ с чесноком и тостами.

14. Зеленый борщ с кефиром и рисом

Блюдо получается очень сытным и прекрасно подойдет даже на ужин!

Тебе понадобится: 700 г говядины на кости, 0,7 стакана риса, 4 картофелины, 2 пучка щавеля, пучок лука, пучок укропа, 6 яиц, 500 мл. кефира, соль, перец, лист лавровый й , 1 ст.л. масла сливочного.

Приготовление: Отвари бульон с мясом, добавь рис и нарезанный картофель. Когда все сварится, отправь в кастрюлю нарубленную зелень, яйца, лук, кефир. Добавь сливочное масло и подавай с черным хлебом.

15. Зеленый борщ с рыбой

Чтобы оценить необычный и насыщенный вкус этого борща — его нужно просто приготовить!

Тебе понадобится: 1,5 л воды, 300 г скумбрии горячего копчения, 4 картофелины, укроп, петрушка, по 200 г щавеля и шпината, морковь, лук репчатый 2 ст.л. масла растительного, соль, перец

Приготовление: Поставь вариться нарезанный картофель. Сделай зажарку из лука и моркови — отправь в кастрюлю вместе с нарезанной зеленью. За 5 минут до готовности добавь мелко нарезанную скумбрию. Борщ отлично сочетается с зеленым луком и тостами.