Крученики из свинины с хурмой

Если вы любитель мяса с фруктами - то это рецепт для вас! И красиво и вкусно и празднично! Хурма придает особенный приятный привкус, который прекрасно сочетается со свининой и соевым соусом!

ИНГРЕДИЕНТЫ

свиная мякоть 500 г

спелая хурма 2 шт.

яйцо 1 шт.

вино белое 100 мл

соевый соус 4 ст. л.

сушеный тимьян 1 ч. л.

масло растительное 2 ст. л.

сухари панировочные 50 г

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

Нам понадобится 2 куска свинина, который идет для отбивных. У меня шейная часть, нежирная мякоть. Мясо отбить с обеих сторон. Получится вот такие 2 пласта, которые надо залить соусом и дать постоять в нем 1 час.

Достать мясо, поперчить и посыпать тимьяном.

Хурму пюрировать блендером.

На мясо выложить пюре (оставшееся пюре отложить, оно еще пригодится)

Свернуть мясо в рулет или в форме "конверта" перевязать кулинарной ниткой.

Подготовить 2 миски: одна со взбитым яйцом, а вторая с сухарями.

Рулеты обвалять в яйце, затем в сухарях и обжарить в разогретом масле с обеих сторон.

Переложить горячие рулеты в форму для запекания и выложить на них остатки пюре из хурмы. Накрыть фольгой.

Выпекаем 30 минут при 200 гр под фольгой, затем ее убрать и запекать еще 10 минут, до румяной корочки.

Подавать сразу, горячими с любым гарниром или салатом.