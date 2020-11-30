Крученики из свинины с хурмой

Если вы любитель мяса с фруктами - то это рецепт для вас! И красиво и вкусно и празднично! Хурма придает особенный приятный привкус, который прекрасно сочетается со свининой и соевым соусом!
ИНГРЕДИЕНТЫ
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свиная мякоть
|500 г
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спелая хурма
|2 шт.
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яйцо
|1 шт.
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вино белое
|100 мл
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соевый соус
|4 ст. л.
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сушеный тимьян
|1 ч. л.
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масло растительное
|2 ст. л.
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сухари панировочные
|50 г
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
Нам понадобится 2 куска свинина, который идет для отбивных. У меня шейная часть, нежирная мякоть. Мясо отбить с обеих сторон. Получится вот такие 2 пласта, которые надо залить соусом и дать постоять в нем 1 час.
Достать мясо, поперчить и посыпать тимьяном.
Хурму пюрировать блендером.
На мясо выложить пюре (оставшееся пюре отложить, оно еще пригодится)
Свернуть мясо в рулет или в форме "конверта" перевязать кулинарной ниткой.
Подготовить 2 миски: одна со взбитым яйцом, а вторая с сухарями.
Рулеты обвалять в яйце, затем в сухарях и обжарить в разогретом масле с обеих сторон.
Переложить горячие рулеты в форму для запекания и выложить на них остатки пюре из хурмы. Накрыть фольгой.
Выпекаем 30 минут при 200 гр под фольгой, затем ее убрать и запекать еще 10 минут, до румяной корочки.
Подавать сразу, горячими с любым гарниром или салатом.
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