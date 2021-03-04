ТОП-3 способа легко и быстро почистить апельсин, грейпфрут, лимон

Почистить цитрусовые за минуту - легко!

Вы научитесь отделять кожуру апельсина и вырезать филе из долек очень быстро и просто.

Есть как минимум три отличных способа это сделать.

1 способ

Разрежьте кожуру апельсина посередине, обратной стороной ложки отодвигайте кожуру апельсина по кругу, пока она не снимется. То же самое повторите со второй половиной.

2 способ

Положите апельсин на твердую поверхность. Прижав ладонью, катайте его в течение 10-20 секунд. После массажа кожа станет отходить от плода охотнее. Сделайте ножом горизонтальный (если представить, что фрукт мирно болтается на ветке) разрез в верхней части фрукта. Пару сантиметров будет достаточно. Затолкавши ложку под кожицу в месте разреза, легкими движениями раздень апельсин.

3 способ (подойдет также и для салатов)

В этом способе вырежем дольки цитруса без кожуры и перепонок. Срезаем шляпки с обеих сторон и ножом срезаем всю кожуру с апельсина вместе с перепонками. Далее просто вырезаем дольки ножом.

Подробнее смотрите в коротком видео.