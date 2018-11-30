Печенье с яблоками – простые и очень вкусные рецепты домашней выпечки

Печенье с яблоками – простая и вкусная выпечка, которую под силу испечь даже хозяйке без кулинарного опыта. Фрукт с приятной кислинкой отлично дополнит любое тесто. Пикантное лакомство подходит для семейного чаепития или приема гостей.
Как приготовить яблочное печенье в домашних условиях?
Главное преимущество выпечки такой выпечки как яблочное печенье – простота приготовления. Нет никаких строгих правил или хитростей. Некоторые изменения по ходу приготовления все же приветствуются:
- Обычный сахар можно заменить коричневым, который придаст тесту легкий карамельный аромат.
- Яблок может быть больше или меньше, все зависит от предпочтений кулинара.
- В тесто или начинку можно добавить изюм и гвоздику для улучшения вкуса, аромата.
Печенье с яблоками и корицей
Яблоки и корица – универсальное сочетание, которое напоминает о Рождестве. Выпечка обладает прекрасным ароматом и тонким вкусом. Изумительное лакомство подходит к кофе или чаю. Количество сахара может увеличить, но не стоит слишком увлекаться. Можно добавить немного какао или ванилина, молотый мускатный орех, имбирь или кардамон.
Ингредиенты:
- яблоки - 2 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- сливочное масло – 100 г;
- мука – 2 стакана;
- сахар – 2 ст. л.;
- крахмал, корица – по 2 ч. л.;
- соль и сода.
Приготовление
- Масло взбить с яйцами и сахаром. Посолить.
- Муку, соду и корицу перемешать.
- Все продукты соединить и сделать замес.
- Яблоки мелко порезать и смешать с тестом.
- Сформировать шарики. Разложить их на противень, слегка расплющить.
- Выпекать мягкое печенье с яблоками около 20 минут.
Песочное печенье с яблоками – рецепт
Мимо такого варианта выпечки как песочное печенье с яблоками не может пройти ни один любитель сладкого. Приготовить его очень просто и быстро. Сладким румяным лакомством не стыдно поделиться с друзьями и гостями. Его изюминка состоит в рассыпчатом тесте, которое тает во рту. По желанию фрукты можно дополнить ванилином или корицей.
Ингредиенты:
- яблоки – 3 шт.;
- сахар – ½ стакана;
- яйцо – 1 шт.;
- сливочное масло – 100 г;
- мука – 2 стакана;
- соль;
- разрыхлитель.
Приготовление
- Яйцо взбить с сахаром.
- Масло растопить, влить в массу. Добавить разрыхлитель и муку, сделать замес.
- Яблоки смешать с тестом. Отщипнуть от него кусочек, скатать в шарик и слегка придавить пальцами. Сделать такие заготовки.
- Выпекать печенье песочное с яблоками 30 минут.
Творожное печенье с яблоками
Выпечка с хрустящей корочкой и чуть влажной, пышной серединкой, известная как творожное печенье с яблоками и корицей, считается наивкуснейшей из всего разнообразия рецептов. Она пользуется успехом у всех кулинаров, подходит на завтрак с кофе или на десерт. При готовке творог необходимо хорошенько размять, чтобы вышло тугое, липкое тесто.
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- растительное масло – ½ стакана;
- яблоки – 2 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – ½ стакана;
- мука – 1 стакан;
- корица – 2 ч. л.;
- соль и разрыхлитель.
Приготовление
- Творог, соль и сахар смешать. Добавить яйцо и влить масло.
- Смесь взбить погружным блендером.
- Всыпать муку с разрыхлителем, сделать замес
- Порезанные яблоки добавить в основу.
- Тесто разделить на шарики.
- Печенье с творогом, яблоками печь полчаса.
Овсяное печенье с яблоком – рецепт
Нежное и сладкое овсяное печенье с яблоками на столе долго не задержится. Оно обладает своеобразным ароматам и получается очень хрустящим. Орехи и изюм только улучшат вкус. Если яблоко окажется слишком сочным, муки потребуется больше, чем по рецепту. Уменьшить количество жидкости во фрукте можно, если натереть его на терке, а потом отжать чрез марлю.
Ингредиенты:
- яблоко – 1 шт.;
- сливочное масло – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – ½ стакана;
- овсяные хлопья – 1,5 стакана;
- мука – 1 стакан;
- соль;
- разрыхлитель.
Приготовление
- Масло смешать добела с сахаром. Добавить яйцо.
- Овсяные хлопья перемолоть. Присоединить муку, разрыхлитель, сделать замес.
- Добавить разрыхлитель и вымесить однородное тесто.
- Ввести в тесто яблочную мякоть.
- Сделать порционные шарики.
- Выпекать печенье с яблоками 25 минут.
Печенье «Розочки» из слоеного теста с яблоками
Существует выпечка, которая станет украшением любого праздничного стола - это печенье из слоеного теста с яблоками, известное под названием «Розочки». Хрустящее тесто и нежные фрукты прекрасно сочетаются. Чтобы сократить время приготовления, лучше использовать готовую слоеную основу. Ее нужно лишь разморозить перед приготовлением.
Ингредиенты:
- яблоки – 2-3 шт.;
- слоеное тесто – 1 упаковка;
- абрикосовый джем – 3 ст. л.;
- лимон – ½ шт.;
- корица – 2 ч. л.;
- мука – 1 ст. л.
Приготовление
- Яблоки нарезать тонкими дольками, поместить их в лимонный сок. Подержать их в микроволновке 3 минуты.
- Джем смешать с 2 ст. л. воды и слегка подогреть.
- Тесто раскатать, разрезать на 6 полосок. На каждую из них нанести немного джема. Сверху посыпать корицей.
- На джем выложить яблочные дольки так, чтобы они заходили одна на другую.
- Сверху закрыть другой полоской и скатать в трубочку, чтобы образовалась розочка.
- Печенье уложить в формочку для маленького кекса. Выпекать 30 минут. После вынуть и посыпать розочки сахарной пудрой.
Печенье с яблочной начинкой
Хозяйки, которые хотят порадовать своих близких вкусным угощением, приготовленным на скорую руку, по достоинству оценят печенье с яблочным повидлом. Его прелесть состоит в том, сто для готовки используются простейшие продукты, которые можно с легкостью отыскать на полке любого холодильника.
Ингредиенты:
- мука – 500 г;
- сметана – 150 мл;
- масло сливочное – 200 г;
- повидло – 400 г.
Приготовление
- Масло размягчить, соединить со сметаной. Взбить массу миксером.
- Ввести порциями муку, продолжать взбивать миксером, а затем руками.
- Обернуть тесто пленкой и отправить в холод на полчаса.
- Раскатать тесто, порезать его на квадраты. На каждый выложить повидло и завернуть в конвертики.
- Печенье с яблоками печь 20 минут.
Печенье из яблочного жмыха
Остатки после приготовления морковно-яблочного фреша, не нужно выбрасывать. Из них получается вкуснейшее печенье из жмыха моркови и яблок. Кроме этого, оно еще полезное и ароматное. Чтобы тесто не липло к рукам, муки нужно положить чуть больше. Десерт имеет интересную структуру, что обусловлено добавлением жмыха.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г;
- сахар – 150 г;
- яблочно-морковный жмых – 400 г;
- мука – 400 г;
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- корица – ½ ч. л.
Приготовление
- Масло растереть с сахаром. Смешать с жмыхом. Добавить корицу и разрыхлитель с мукой.
- Тесто разделить его на шарики, приплюснуть.
- Печенье из яблок на скорую руку печь 20 минут.
Печенье с яблоками и орехами
Многие хозяйки считают, что самое вкусное яблочное печенье – это то, которое приготовлено с добавлением грецких орехов. Этот компонент можно ввести в состав начинки, соединив его с фруктами. Мелко раздробленные орешки можно присоединить в тесто. Крупные кусочки можно вложить внутрь заготовок или разместить сверху.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г;
- мука – 2 стакана;
- молоко – 50 мл;
- сахар – 4 ст. л.;
- сода – ¼ ч. л.;
- корица – 1 ч. л.;
- яблоко – 1 шт.;
- орехи – 3 ст. л.
Приготовление
- Масло добела растереть с сахаром (2 ст. л.).
- Ввести остальные продукты и сделать замес. Тесто охладить полчаса.
- Яблоки измельчить, потушить, соединить с орехами, корицей и сахаром.
- Сделать конвертики с начинкой.
- Печенье с яблоками печь 20 минут.
Печенье «Конвертики» с яблоками
Чрезвычайно популярен рецепт яблочного печенья в духовке, когда тесто и начинка сформированы в конвертики. Их можно сделать из дрожжевого теста, но на приготовление уйдет больше времени, чем при других способах готовки. Однако результат стоит затраченных усилий, поскольку лакомство получается невероятно мягким и воздушным.
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл;
- масло – 50 г + 30 г для начинки;
- мука – 400 г;
- сахар – 50 г + 70 г для начинки;
- соль;
- сухие дрожжи – 10 г;
- яблоки – 4 шт.;
- корица.
Приготовление
- Молоко подогреть. Его, масло, дрожжи и муку с сахаром соединить. Сделать замес.
- Тесто оставить на 2,5 часа, накрыв полотенцем.
- Сформировать конвертики из порезанного на квадраты теста и начинки.
- Нежное печенье с яблоками печь полчаса.
Яблочное печенье на сковороде
Если духовка временно отсутствует, можно приготовить валлийский вариант лакомства на сковороде и сделать мягкое яблочное печенье. Оно получается ароматным и с натуральной фруктовой сладостью. Если тесто и яблоко будут плохо смешиваться, надо добавить 1 ст. л. молока, с помощью этого продукта можно достигнуть нужной консистенции.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г;
- коричневое масло – 80 г;
- мука – 230 г;
- яблоко – 1 шт.;
- корица – ½ ч. л.;
- соль.
Приготовление
- Муку соединить с солью, маслом, растереть.
- Добавить сахар и корицу.
- Яблоко натереть, соединить с тестом.
- Тесто раскатать. Вырезать из него кружочки. Обжарить с каждой стороны по 4 минуты.
Свежие комментарии