Печенье с яблоками – простые и очень вкусные рецепты домашней выпечки

Печенье с яблоками – простая и вкусная выпечка, которую под силу испечь даже хозяйке без кулинарного опыта. Фрукт с приятной кислинкой отлично дополнит любое тесто. Пикантное лакомство подходит для семейного чаепития или приема гостей.

Как приготовить яблочное печенье в домашних условиях?

Главное преимущество выпечки такой выпечки как яблочное печенье – простота приготовления. Нет никаких строгих правил или хитростей. Некоторые изменения по ходу приготовления все же приветствуются:

Обычный сахар можно заменить коричневым, который придаст тесту легкий карамельный аромат. Яблок может быть больше или меньше, все зависит от предпочтений кулинара. В тесто или начинку можно добавить изюм и гвоздику для улучшения вкуса, аромата.

Печенье с яблоками и корицей

Яблоки и корица – универсальное сочетание, которое напоминает о Рождестве. Выпечка обладает прекрасным ароматом и тонким вкусом. Изумительное лакомство подходит к кофе или чаю. Количество сахара может увеличить, но не стоит слишком увлекаться. Можно добавить немного какао или ванилина, молотый мускатный орех, имбирь или кардамон.

Ингредиенты:

яблоки - 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

сливочное масло – 100 г;

мука – 2 стакана;

сахар – 2 ст. л. ;

; крахмал, корица – по 2 ч. л.;

соль и сода.

Приготовление

Масло взбить с яйцами и сахаром. Посолить. Муку, соду и корицу перемешать. Все продукты соединить и сделать замес. Яблоки мелко порезать и смешать с тестом. Сформировать шарики. Разложить их на противень, слегка расплющить. Выпекать мягкое печенье с яблоками около 20 минут.

Песочное печенье с яблоками – рецепт

Мимо такого варианта выпечки как песочное печенье с яблоками не может пройти ни один любитель сладкого. Приготовить его очень просто и быстро. Сладким румяным лакомством не стыдно поделиться с друзьями и гостями. Его изюминка состоит в рассыпчатом тесте, которое тает во рту. По желанию фрукты можно дополнить ванилином или корицей.

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт.;

сахар – ½ стакана;

яйцо – 1 шт.;

сливочное масло – 100 г;

мука – 2 стакана;

соль;

разрыхлитель.

Приготовление

Яйцо взбить с сахаром. Масло растопить, влить в массу. Добавить разрыхлитель и муку, сделать замес. Яблоки смешать с тестом. Отщипнуть от него кусочек, скатать в шарик и слегка придавить пальцами. Сделать такие заготовки. Выпекать печенье песочное с яблоками 30 минут.

Творожное печенье с яблоками

Выпечка с хрустящей корочкой и чуть влажной, пышной серединкой, известная как творожное печенье с яблоками и корицей, считается наивкуснейшей из всего разнообразия рецептов. Она пользуется успехом у всех кулинаров, подходит на завтрак с кофе или на десерт. При готовке творог необходимо хорошенько размять, чтобы вышло тугое, липкое тесто.

Ингредиенты:

творог – 200 г;

растительное масло – ½ стакана;

яблоки – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

сахар – ½ стакана;

мука – 1 стакан;

корица – 2 ч. л.;

соль и разрыхлитель.

Приготовление

Творог, соль и сахар смешать. Добавить яйцо и влить масло. Смесь взбить погружным блендером. Всыпать муку с разрыхлителем, сделать замес Порезанные яблоки добавить в основу. Тесто разделить на шарики. Печенье с творогом, яблоками печь полчаса.

Овсяное печенье с яблоком – рецепт

Нежное и сладкое овсяное печенье с яблоками на столе долго не задержится. Оно обладает своеобразным ароматам и получается очень хрустящим. Орехи и изюм только улучшат вкус. Если яблоко окажется слишком сочным, муки потребуется больше, чем по рецепту. Уменьшить количество жидкости во фрукте можно, если натереть его на терке, а потом отжать чрез марлю.

Ингредиенты:

яблоко – 1 шт.;

сливочное масло – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – ½ стакана;

овсяные хлопья – 1,5 стакана;

мука – 1 стакан;

соль;

разрыхлитель.

Приготовление

Масло смешать добела с сахаром. Добавить яйцо. Овсяные хлопья перемолоть. Присоединить муку, разрыхлитель, сделать замес. Добавить разрыхлитель и вымесить однородное тесто. Ввести в тесто яблочную мякоть. Сделать порционные шарики. Выпекать печенье с яблоками 25 минут.

Печенье «Розочки» из слоеного теста с яблоками

Существует выпечка, которая станет украшением любого праздничного стола - это печенье из слоеного теста с яблоками, известное под названием «Розочки». Хрустящее тесто и нежные фрукты прекрасно сочетаются. Чтобы сократить время приготовления, лучше использовать готовую слоеную основу. Ее нужно лишь разморозить перед приготовлением.

Ингредиенты:

яблоки – 2-3 шт.;

слоеное тесто – 1 упаковка;

абрикосовый джем – 3 ст. л.;

лимон – ½ шт.;

корица – 2 ч. л.;

мука – 1 ст. л.

Приготовление

Яблоки нарезать тонкими дольками, поместить их в лимонный сок. Подержать их в микроволновке 3 минуты. Джем смешать с 2 ст. л. воды и слегка подогреть. Тесто раскатать, разрезать на 6 полосок. На каждую из них нанести немного джема. Сверху посыпать корицей. На джем выложить яблочные дольки так, чтобы они заходили одна на другую. Сверху закрыть другой полоской и скатать в трубочку, чтобы образовалась розочка. Печенье уложить в формочку для маленького кекса. Выпекать 30 минут. После вынуть и посыпать розочки сахарной пудрой.

Печенье с яблочной начинкой

Хозяйки, которые хотят порадовать своих близких вкусным угощением, приготовленным на скорую руку, по достоинству оценят печенье с яблочным повидлом. Его прелесть состоит в том, сто для готовки используются простейшие продукты, которые можно с легкостью отыскать на полке любого холодильника.

Ингредиенты:

мука – 500 г;

сметана – 150 мл;

масло сливочное – 200 г;

повидло – 400 г.

Приготовление

Масло размягчить, соединить со сметаной. Взбить массу миксером. Ввести порциями муку, продолжать взбивать миксером, а затем руками. Обернуть тесто пленкой и отправить в холод на полчаса. Раскатать тесто, порезать его на квадраты. На каждый выложить повидло и завернуть в конвертики. Печенье с яблоками печь 20 минут.

Печенье из яблочного жмыха

Остатки после приготовления морковно-яблочного фреша, не нужно выбрасывать. Из них получается вкуснейшее печенье из жмыха моркови и яблок. Кроме этого, оно еще полезное и ароматное. Чтобы тесто не липло к рукам, муки нужно положить чуть больше. Десерт имеет интересную структуру, что обусловлено добавлением жмыха.

Ингредиенты:

сливочное масло – 200 г;

сахар – 150 г;

яблочно-морковный жмых – 400 г;

мука – 400 г;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

корица – ½ ч. л.

Приготовление

Масло растереть с сахаром. Смешать с жмыхом. Добавить корицу и разрыхлитель с мукой. Тесто разделить его на шарики, приплюснуть. Печенье из яблок на скорую руку печь 20 минут.

Печенье с яблоками и орехами

Многие хозяйки считают, что самое вкусное яблочное печенье – это то, которое приготовлено с добавлением грецких орехов. Этот компонент можно ввести в состав начинки, соединив его с фруктами. Мелко раздробленные орешки можно присоединить в тесто. Крупные кусочки можно вложить внутрь заготовок или разместить сверху.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г;

мука – 2 стакана;

молоко – 50 мл;

сахар – 4 ст. л.;

сода – ¼ ч. л.;

корица – 1 ч. л.;

яблоко – 1 шт.;

орехи – 3 ст. л.

Приготовление

Масло добела растереть с сахаром (2 ст. л.). Ввести остальные продукты и сделать замес. Тесто охладить полчаса. Яблоки измельчить, потушить, соединить с орехами, корицей и сахаром. Сделать конвертики с начинкой. Печенье с яблоками печь 20 минут.

Печенье «Конвертики» с яблоками

Чрезвычайно популярен рецепт яблочного печенья в духовке, когда тесто и начинка сформированы в конвертики. Их можно сделать из дрожжевого теста, но на приготовление уйдет больше времени, чем при других способах готовки. Однако результат стоит затраченных усилий, поскольку лакомство получается невероятно мягким и воздушным.

Ингредиенты:

молоко – 300 мл;

масло – 50 г + 30 г для начинки;

мука – 400 г;

сахар – 50 г + 70 г для начинки;

соль;

сухие дрожжи – 10 г;

яблоки – 4 шт.;

корица.

Приготовление

Молоко подогреть. Его, масло, дрожжи и муку с сахаром соединить. Сделать замес. Тесто оставить на 2,5 часа, накрыв полотенцем. Сформировать конвертики из порезанного на квадраты теста и начинки. Нежное печенье с яблоками печь полчаса.

Яблочное печенье на сковороде

Если духовка временно отсутствует, можно приготовить валлийский вариант лакомства на сковороде и сделать мягкое яблочное печенье. Оно получается ароматным и с натуральной фруктовой сладостью. Если тесто и яблоко будут плохо смешиваться, надо добавить 1 ст. л. молока, с помощью этого продукта можно достигнуть нужной консистенции.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г;

коричневое масло – 80 г;

мука – 230 г;

яблоко – 1 шт.;

корица – ½ ч. л.;

соль.

Приготовление