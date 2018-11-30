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Печенье с яблоками – простые и очень вкусные рецепты домашней выпечки

Печенье с яблоками – простые и очень вкусные рецепты домашней выпечки

Печенье с яблоками – простая и вкусная выпечка, которую под силу испечь даже хозяйке без кулинарного опыта. Фрукт с приятной кислинкой отлично дополнит любое тесто. Пикантное лакомство подходит для семейного чаепития или приема гостей.

Как приготовить яблочное печенье в домашних условиях?

Главное преимущество выпечки такой выпечки как яблочное печенье – простота приготовления. Нет никаких строгих правил или хитростей. Некоторые изменения по ходу приготовления все же приветствуются:

  1. Обычный сахар можно заменить коричневым, который придаст тесту легкий карамельный аромат.
  2. Яблок может быть больше или меньше, все зависит от предпочтений кулинара.
  3. В тесто или начинку можно добавить изюм и гвоздику для улучшения вкуса, аромата.

Печенье с яблоками и корицей

печенье с яблоками и корицей

Яблоки и корица – универсальное сочетание, которое напоминает о Рождестве. Выпечка обладает прекрасным ароматом и тонким вкусом. Изумительное лакомство подходит к кофе или чаю. Количество сахара может увеличить, но не стоит слишком увлекаться. Можно добавить немного какао или ванилина, молотый мускатный орех, имбирь или кардамон.

Ингредиенты:

  • яблоки - 2 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • сливочное масло – 100 г;
  • мука – 2 стакана;
  • сахар – 2 ст. л.
    ;
  • крахмал, корица – по 2 ч. л.;
  • соль и сода.

Приготовление

  1. Масло взбить с яйцами и сахаром. Посолить.
  2. Муку, соду и корицу перемешать.
  3. Все продукты соединить и сделать замес.
  4. Яблоки мелко порезать и смешать с тестом.
  5. Сформировать шарики. Разложить их на противень, слегка расплющить.
  6. Выпекать мягкое печенье с яблоками около 20 минут.

Песочное печенье с яблоками – рецепт

песочное печенье с яблоками рецепт

Мимо такого варианта выпечки как песочное печенье с яблоками не может пройти ни один любитель сладкого. Приготовить его очень просто и быстро. Сладким румяным лакомством не стыдно поделиться с друзьями и гостями. Его изюминка состоит в рассыпчатом тесте, которое тает во рту. По желанию фрукты можно дополнить ванилином или корицей.

Ингредиенты:

  • яблоки – 3 шт.;
  • сахар – ½ стакана;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сливочное масло – 100 г;
  • мука – 2 стакана;
  • соль;
  • разрыхлитель.

Приготовление

  1. Яйцо взбить с сахаром.
  2. Масло растопить, влить в массу. Добавить разрыхлитель и муку, сделать замес.
  3. Яблоки смешать с тестом. Отщипнуть от него кусочек, скатать в шарик и слегка придавить пальцами. Сделать такие заготовки.
  4. Выпекать печенье песочное с яблоками 30 минут.

Творожное печенье с яблоками

творожное печенье с яблоками

Выпечка с хрустящей корочкой и чуть влажной, пышной серединкой, известная как творожное печенье с яблоками и корицей, считается наивкуснейшей из всего разнообразия рецептов. Она пользуется успехом у всех кулинаров, подходит на завтрак с кофе или на десерт. При готовке творог необходимо хорошенько размять, чтобы вышло тугое, липкое тесто.

Ингредиенты:

  • творог – 200 г;
  • растительное масло – ½ стакана;
  • яблоки – 2 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – ½ стакана;
  • мука – 1 стакан;
  • корица – 2 ч. л.;
  • соль и разрыхлитель.

Приготовление

  1. Творог, соль и сахар смешать. Добавить яйцо и влить масло.
  2. Смесь взбить погружным блендером.
  3. Всыпать муку с разрыхлителем, сделать замес
  4. Порезанные яблоки добавить в основу.
  5. Тесто разделить на шарики.
  6. Печенье с творогом, яблоками печь полчаса.

Овсяное печенье с яблоком – рецепт

овсяное печенье с яблоком рецепт

Нежное и сладкое овсяное печенье с яблоками на столе долго не задержится. Оно обладает своеобразным ароматам и получается очень хрустящим. Орехи и изюм только улучшат вкус. Если яблоко окажется слишком сочным, муки потребуется больше, чем по рецепту. Уменьшить количество жидкости во фрукте можно, если натереть его на терке, а потом отжать чрез марлю.

Ингредиенты:

  • яблоко – 1 шт.;
  • сливочное масло – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – ½ стакана;
  • овсяные хлопья – 1,5 стакана;
  • мука – 1 стакан;
  • соль;
  • разрыхлитель.

Приготовление

  1. Масло смешать добела с сахаром. Добавить яйцо.
  2. Овсяные хлопья перемолоть. Присоединить муку, разрыхлитель, сделать замес.
  3. Добавить разрыхлитель и вымесить однородное тесто.
  4. Ввести в тесто яблочную мякоть.
  5. Сделать порционные шарики.
  6. Выпекать печенье с яблоками 25 минут.

Печенье «Розочки» из слоеного теста с яблоками

печенье розочки из слоеного теста с яблоками

Существует выпечка, которая станет украшением любого праздничного стола - это печенье из слоеного теста с яблоками, известное под названием «Розочки». Хрустящее тесто и нежные фрукты прекрасно сочетаются. Чтобы сократить время приготовления, лучше использовать готовую слоеную основу. Ее нужно лишь разморозить перед приготовлением.

Ингредиенты:

  • яблоки – 2-3 шт.;
  • слоеное тесто – 1 упаковка;
  • абрикосовый джем – 3 ст. л.;
  • лимон – ½ шт.;
  • корица – 2 ч. л.;
  • мука – 1 ст. л.

Приготовление

  1. Яблоки нарезать тонкими дольками, поместить их в лимонный сок. Подержать их в микроволновке 3 минуты.
  2. Джем смешать с 2 ст. л. воды и слегка подогреть.
  3. Тесто раскатать, разрезать на 6 полосок. На каждую из них нанести немного джема. Сверху посыпать корицей.
  4. На джем выложить яблочные дольки так, чтобы они заходили одна на другую.
  5. Сверху закрыть другой полоской и скатать в трубочку, чтобы образовалась розочка.
  6. Печенье уложить в формочку для маленького кекса. Выпекать 30 минут. После вынуть и посыпать розочки сахарной пудрой.

Печенье с яблочной начинкой

печенье с яблочной начинкой

Хозяйки, которые хотят порадовать своих близких вкусным угощением, приготовленным на скорую руку, по достоинству оценят печенье с яблочным повидлом. Его прелесть состоит в том, сто для готовки используются простейшие продукты, которые можно с легкостью отыскать на полке любого холодильника.

Ингредиенты:

  • мука – 500 г;
  • сметана – 150 мл;
  • масло сливочное – 200 г;
  • повидло – 400 г.

Приготовление

  1. Масло размягчить, соединить со сметаной. Взбить массу миксером.
  2. Ввести порциями муку, продолжать взбивать миксером, а затем руками.
  3. Обернуть тесто пленкой и отправить в холод на полчаса.
  4. Раскатать тесто, порезать его на квадраты. На каждый выложить повидло и завернуть в конвертики.
  5. Печенье с яблоками печь 20 минут.

Печенье из яблочного жмыха

печенье из яблочного жмыха

Остатки после приготовления морковно-яблочного фреша, не нужно выбрасывать. Из них получается вкуснейшее печенье из жмыха моркови и яблок. Кроме этого, оно еще полезное и ароматное. Чтобы тесто не липло к рукам, муки нужно положить чуть больше. Десерт имеет интересную структуру, что обусловлено добавлением жмыха.

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 200 г;
  • сахар – 150 г;
  • яблочно-морковный жмых – 400 г;
  • мука – 400 г;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • корица – ½ ч. л.

Приготовление

  1. Масло растереть с сахаром. Смешать с жмыхом. Добавить корицу и разрыхлитель с мукой.
  2. Тесто разделить его на шарики, приплюснуть.
  3. Печенье из яблок на скорую руку печь 20 минут.

Печенье с яблоками и орехами

печенье с яблоками и орехами

Многие хозяйки считают, что самое вкусное яблочное печенье – это то, которое приготовлено с добавлением грецких орехов. Этот компонент можно ввести в состав начинки, соединив его с фруктами. Мелко раздробленные орешки можно присоединить в тесто. Крупные кусочки можно вложить внутрь заготовок или разместить сверху.

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 100 г;
  • мука – 2 стакана;
  • молоко – 50 мл;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • сода – ¼ ч. л.;
  • корица – 1 ч. л.;
  • яблоко – 1 шт.;
  • орехи – 3 ст. л.

Приготовление

  1. Масло добела растереть с сахаром (2 ст. л.).
  2. Ввести остальные продукты и сделать замес. Тесто охладить полчаса.
  3. Яблоки измельчить, потушить, соединить с орехами, корицей и сахаром.
  4. Сделать конвертики с начинкой.
  5. Печенье с яблоками печь 20 минут.

Печенье «Конвертики» с яблоками

печенье конвертики с яблоками

Чрезвычайно популярен рецепт яблочного печенья в духовке, когда тесто и начинка сформированы в конвертики. Их можно сделать из дрожжевого теста, но на приготовление уйдет больше времени, чем при других способах готовки. Однако результат стоит затраченных усилий, поскольку лакомство получается невероятно мягким и воздушным.

Ингредиенты:

  • молоко – 300 мл;
  • масло – 50 г + 30 г для начинки;
  • мука – 400 г;
  • сахар – 50 г + 70 г для начинки;
  • соль;
  • сухие дрожжи – 10 г;
  • яблоки – 4 шт.;
  • корица.

Приготовление

  1. Молоко подогреть. Его, масло, дрожжи и муку с сахаром соединить. Сделать замес.
  2. Тесто оставить на 2,5 часа, накрыв полотенцем.
  3. Сформировать конвертики из порезанного на квадраты теста и начинки.
  4. Нежное печенье с яблоками печь полчаса.

Яблочное печенье на сковороде

яблочное печенье на сковороде

Если духовка временно отсутствует, можно приготовить валлийский вариант лакомства на сковороде и сделать мягкое яблочное печенье. Оно получается ароматным и с натуральной фруктовой сладостью. Если тесто и яблоко будут плохо смешиваться, надо добавить 1 ст. л. молока, с помощью этого продукта можно достигнуть нужной консистенции.

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 100 г;
  • коричневое масло – 80 г;
  • мука – 230 г;
  • яблоко – 1 шт.;
  • корица – ½ ч. л.;
  • соль.

Приготовление

  1. Муку соединить с солью, маслом, растереть.
  2. Добавить сахар и корицу.
  3. Яблоко натереть, соединить с тестом.
  4. Тесто раскатать. Вырезать из него кружочки. Обжарить с каждой стороны по 4 минуты.
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печеньевыпечкакулинария
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