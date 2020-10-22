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Украинская кухня. Суп грибной по-гуцульски

Украинская кухня. Суп грибной по-гуцульскиСостав: сушенные белые грибы, можно и свежих добавить, кто как любит грамм 50, квашенная капуста около 400 граммов, три средние луковицы, пару ст.ложек томатного пюре, копчёная колбаса грамм 200, 150 грамм перловки,сметана, ст.ложка муки, зелень, лавровый лист, соль, перец.

Украинская кухня. Суп грибной по-гуцульски

Промываем сушенные грибы, заливаем тёплой водой и оставляем на пару часов размягчиться. Затем процеживаем, доливаем холодной воды и отвариваем.
Тушим капусту с добавлением грибного отвара до полуготовности.
Отвариваем перловку и даем ей немного остыть.

Украинская кухня. Суп грибной по-гуцульски

Нарезаем колбасу, нарезаем соломкой грибы.

Украинская кухня. Суп грибной по-гуцульски

Соединяем в грибном отваре капусту, грибы, колбасу, перловку солим , перчим.
Режем лук и поджариваем на смальце. Отдельно пассеруем ложку муки с грибным отваром и добавляем сметану. Затем соединяем с супом. Добавляем лавровый лист, пару ложек томатного пюре(опционально) еще пару минут греем, заправляем зеленью и выключаем плиту. Даем 10 минут настояться и садимся за стол.

Украинская кухня. Суп грибной по-гуцульски

Украинская кухня. Суп грибной по-гуцульски

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супыкухни мира
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