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Салат с груздями и горошком

Салат с груздями и горошком

Этот салат я готовлю часто на праздничный стол. И с каждым разом он терпит небольшие изменения. В этот раз получился такой вариант!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основные

 3 шт.
2 шт.
100 г
2 шт.
1 горсть
1 шт.

 

Заправка

 120 г
2 ч. л.
по вкусу

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

# ШАГ 1/4

Салат с груздями и горошком

Горошек отварить в течение 2 минут и обдать холодной водой. Дать воде стечь.

# ШАГ 2/4

Салат с груздями и горошком

Смешать все для заправки. По вкусу можно добавить зелень.

# ШАГ 3/4

Салат с груздями и горошком

Нарезать все продукты мелкими кубиками. Соединить с горошком, заправкой и перемешать.

# ШАГ 4/4

Салат с груздями и горошком

Убрать в холодильник на 1 час, салат станет еще вкуснее. Можно подать его порционно. Для этого плотно наполнить небольшие миски салатом и перевернуть на тарелку. Или воспользоваться специальной формочкой.

 

 

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