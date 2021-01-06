Салат с груздями и горошком

Этот салат я готовлю часто на праздничный стол. И с каждым разом он терпит небольшие изменения. В этот раз получился такой вариант!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основные

картофель вареный 3 шт. яйца куриные 2 шт. грибы соленые 100 г огурцы маринованные 2 шт. горошек зеленый замороженный 1 горсть лук репчатый 1 шт.

Заправка

сметана 120 г горчица с зернами 2 ч. л. соль по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

# ШАГ 1/4

Горошек отварить в течение 2 минут и обдать холодной водой. Дать воде стечь.

# ШАГ 2/4

Смешать все для заправки. По вкусу можно добавить зелень.

# ШАГ 3/4

Нарезать все продукты мелкими кубиками. Соединить с горошком, заправкой и перемешать.

# ШАГ 4/4

Убрать в холодильник на 1 час, салат станет еще вкуснее. Можно подать его порционно. Для этого плотно наполнить небольшие миски салатом и перевернуть на тарелку. Или воспользоваться специальной формочкой.