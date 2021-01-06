Салат с груздями и горошком

Этот салат я готовлю часто на праздничный стол. И с каждым разом он терпит небольшие изменения. В этот раз получился такой вариант!
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Основные
|3 шт.
|2 шт.
|100 г
|2 шт.
|1 горсть
|1 шт.
Заправка
|120 г
|2 ч. л.
|по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
# ШАГ 1/4
Горошек отварить в течение 2 минут и обдать холодной водой. Дать воде стечь.
# ШАГ 2/4
Смешать все для заправки. По вкусу можно добавить зелень.
# ШАГ 3/4
Нарезать все продукты мелкими кубиками. Соединить с горошком, заправкой и перемешать.
# ШАГ 4/4
Убрать в холодильник на 1 час, салат станет еще вкуснее. Можно подать его порционно. Для этого плотно наполнить небольшие миски салатом и перевернуть на тарелку. Или воспользоваться специальной формочкой.
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