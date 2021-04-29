Блюда из фарша на скорую руку - лучшие рецепты на каждый день

Быстро и вкусно накормить всю семью помогут блюда из фарша на скорую руку. Рецепты такие простые, что с ними справится даже начинающая хозяйка. Разнообразие способов готовки поражает, это могут быть исключительно мясные яства или комбинация с другими компонентами.

Что приготовить из фарша быстро?

Далеко не во всех случаях есть время долго стоять на кухне и готовить. В таких ситуациях будет удобно сделать вкусные блюда из фарша:

За короткий промежуток времени можно сделать котлеты или ежики, гнезда, лазанью и запеканку. Настоящим шедевром станут мясо по-французски, люля-кебаб или мясные колбаски.

Как делать котлеты из фарша?

Очень просто готовятся сочные котлеты из фарша. Их можно подавать в качестве дополнения к самым разным блюдам: пюре, макаронам, кашам и так далее. Чтобы заготовки приобрели пикантную хрустящую корочку, перед обжариванием целесообразно обвалять их в панировочных сухарях. Неповторимую изюминку придаст чеснок.

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

яйцо, лук – по 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

батон – 2 кусочка;

молоко – 50 мл;

соль (пищевая каменная) и перец;

панировочные сухари – 50 г;

масло.

Приготовление

Хлеб размочить в молоке. Измельчить лук с чесноком и отправить их к фаршу, вбить яйцо. Добавить хлеб, соль с перцем и перемешать. Слепить котлеты и обвалять в сухарях, поджарить.

Как приготовить ежики из фарша?

Любимое блюдо многих детей представляют собой ежики из фарша с рисом на сковороде. Их можно сделать, когда ребенок отказывается есть что-то другое. Блюдо можно сделать максимально полезным, если включить в его состав имбирь. Неповторимые нотки яству придаст соевый соус, в котором предварительно замачивают фарш.

Ингредиенты:

фарш – 300 г;

длинный рис – 60 г;

яйцо, лавровый лист – по 1 шт.;

соевый соус, масло – по 2 ст. ложки;

свежий имбирь – 10 г;

перец и соль (пищевая каменная);

вода – 1 л.

Приготовление

Промыть рис и соединить с фаршем. Вбить яйцо и добавить соли. Залить фарш соевым соусом. Потертый имбирь отправить в фарш. В воду добавить масло и лаврушку, дать закипеть. Сделать из фарша ежики и погрузить их в кипящую воду, томить. Эта вариация блюда из фарша на скорую руку будет готова через 40 мин.

Бифштекс из фарша – рецепт

Популярной разновидностью, которой представлены блюда из фарша на скорую руку, является бифштекс. Он получается очень сочным. Это идеальное яство для ужина, которое понравится всей семье. Чтобы структура заготовок вышла более мягкой, а мясной компонент пробрел нежные нотки, в состав дополнительно включают сало.

Ингредиенты:

говядина – 700 г;

говяжье сало – 100 г;

лук, яйцо – по 1 шт.;

молоко – 40 мл;

чеснок – 3 зубчика;

соль (пищевая каменная) и перец.

Приготовление

Нарезать мясо и сало тонкими полосками. Перемешать их между собой, чтобы получился рубленый фарш. Отправить в фарш измельченные лук с чесноком, яйцо и специи, отбить массу об стол. Сформировать бифштексы. Раскалить сковородку с маслом и поджарить бифштекс из фарша. На каждую сторону требуется по 10 мин.

Гнезда из фарша в духовке – рецепт

Интересным решением, которым представлены блюда, запеченные из фарша на скорую руку, станут гнезда. Они выступят гармоничным дополнением любого стола, включая праздничный. Ничего сложного в приготовлении нет. В углубления мясных заготовок часто помещают томаты, но можно использовать и другие компоненты.

Ингредиенты:

фарш – 400 г;

булка – 1 шт.;

молоко – 150 мл;

сыр – 200 г;

помидор – 1 шт.;

сметана и майонез – по 5 ч. ложек;

масло – 3 ст. ложки;

соль (пищевая каменная) и перец.

Приготовление

Размочить хлеб в молоке, отправить его в фарш. Отбить фарш, слепить из него шарики. Сделать в каждом шарике углубление по центру. Положить туда измельченные томаты и посыпать тертым сыром. Отправить запекаться, гнезда из фарша в духовке будут готовы через 30 мин.

Лазанья из лаваша с фаршем – рецепт

Одним из самых вкусных рецептов, которыми представлены блюда из мясного фарша на скорую руку, является лазанья. Традиционный способ ее готовки длительный и трудоемкий, но можно использовать облегченный вариант, в котором вместо теста берется лаваш. В результате выйдет яство, которое послужит идеальным ужином

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа;

фарш – 600 г;

лук – 2 шт.;

помидоры – 3 шт.;

чеснок;

сыр – 100 г;

растительное масло;

приправы.

Для соуса:

молоко – 600 мл;

мука, сливочное масло – по п1,5 ст. ложки;

мускатный орех молотый – 1 щепотка;

соль (пищевая каменная).

Приготовление

Фарш перемешать со специями. Томаты потушить в сковороде с растительным маслом. Отправить к ним фарш и довести до готовности. Растопить в сотейнике сливочное масло. Отправить туда муку и довести до однородности. Небольшими порциями ввести подогретое молоко. Довести до густоты и добавить соль с мускатным орехом. Измельчить сыр при помощи терки. Смазать форму маслом и положить туда лаваш. Выложить начинку: фарш, сыр и соус. Сделать несколько слоев, повторяя начинку. Завершить выкладку листом лаваша, залитым соусом. Выпекать блюдо в духовке, ленивая лазанья из лаваша с фаршем будет готова через 40 мин.

Зразы из фарша

Даже искушенные гурманы по достоинству оценят простые и вкусные блюда из фарша в виде зраз. Они представляют собой мясные котлеты с любой начинкой по вкусу. Распространенным вариантом являются отварные яйца, соединенные с жареным луком. По желанию к ним можно добавить морковь. В готовке совершенно нет ничего сложного.

Ингредиенты:

фарш – 700 г;

лук – 3 шт.;

белый хлеб – 3 кусочка;

молоко – 1 ст.;

соль (пищевая каменная) и перец;

укроп;

яйцо – 3 шт.;

масло.

Приготовление

Замочить хлеб в молоке. Смешать его с фаршем и яйцом, добавить специй и зелени. Нарубить лук кубиком и поджарить на масле. Оставшиеся 2 яйца сварить и нарезать, перемешать с луком. Сформировать лепешки из фарша. В середину уложить начинку, залепить края. Выстелить противень фольгой, смазанной маслом. Отправить туда заготовки и поставить в духовку. Зразы из фарша с яйцом будут готовы через 30 мин.

Запеканка из пюре и фарша

Очень аппетитное и вкусное блюдо, которое понравится даже придирчивым гурманам, представляет собой запеканка из фарша и пюре в духовке. Можно добавлять дополнительные ингредиенты по своему усмотрению. Неповторимые нежные нотки яство приобретет за счет включения в его состав сливок, процент жирности которых выбирается индивидуально.

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

картофель – 6 шт.;

сливки – 100 мл;

лук, яйцо – по 2 шт.;

специи, растительное масло и соль (пищевая каменная).

Приготовление

Обжарить лук, отправить к нему фарш и сдобрить специями, готовить 15 мин. Почистить и сварить картошку, сделать пюре и добавить к нему яйца. Ввести горячие сливки, посолить и добавить специй. Смазать форму и поместить туда большую часть картофельной массы. Сверху сформировать слой из фарша. Положить остатки картошки и выровнять. Отправить запеканку в духовку, выпекать 30 мин.

Подлива из фарша к макаронам

Популярное блюдо, которое можно приготовить быстро и без проблем, представляет собой подлива из фарша. Помимо макарон ее можно подать к рису или вареной картошке. Часто ее делают с томатным привкусом, что достигается путем добавления соответствующей пасты. По желанию ее можно заменить на сметану.

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

лук, морковь – по 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

томатная паста – 2 ст. ложки;

соль (пищевая каменная) – ½ ч. ложки;

перец – 2 щепотки;

сухой базилик.

Приготовление

Сделать луково-морковную зажарку. Отправить к овощам фарш, обжарить до готовности. Добавить соль и перец, пасту, жарить 2 мин. Ввести воду, доводя заготовку до требуемой консистенции. Положить сухой базилик и нарезанный чеснок, потушить 2 мин.

Рулет из фарша с начинкой

Очень сытным и питательным получается рулет из фарша в духовке. Такое блюдо можно приготовить даже на праздничный стол. В качестве начинки используется смесь отварных яиц с зеленью и сливочным маслом, но по желанию их можно заменить другими компонентами, к примеру, комбинацией из обжаренных овощей.

Ингредиенты:

фарш – 800 г;

яйцо – 1 шт.;

хлеб – 1 кусочек;

соль (пищевая каменная) и перец;

панировочные сухари;

чеснок – 2 зубчика.

Для начинки:

вареное яйцо – 3 штуки;

зелень укропа, петрушки и кинзы;

зеленый лук;

сливочное масло – 30 г.

Приготовление

Смешать фарш с яйцом и специями, добавить размоченный хлеб и продавленный сквозь пресс чеснок. Нарубить яйца и зелень, перемешать. Расстелить на столе пищевую пленку и присыпать сухарями. Выложить небольшими порциями фарш, формируя пласт. Сверху распределить начинку и положить кусочки масла. Свернуть заготовку рулетом, защипнуть края. Застелить противень фольгой. Поместить туда рулет швом вниз, выпекать 1 ч.

Мясо по-французски из фарша

Можно воспользоваться оригинальными рецептами, которыми представлены необычные блюда из фарша. Одним из них является мясо по-французски. Процесс значительно упрощен, поскольку ничего не надо мариновать или отбивать. Фарш можно подать просто под сыром или разместить овощную нарезку из картофеля и томатов.

Ингредиенты:

фарш – 600 г;

картофель – 8 шт.;

сметана – 200 мл;

лук, яйцо – по 1 шт.;

помидор – 2 шт.;

сыр;

специи.

Приготовление

Картошку нарубить кружками небольшой толщины. Смазать маслом форму и выложить туда кусочки картошки внахлест друг на друга. Сдобрить специями. Тонко порезать лук и выложить его на картошку. Сверху распределить фарш, смешанный со специями. Сверху разложить слой нарезанных помидоров. Для заливки перемешать сметану и яйцо и взбить вилкой. Добавить специй и полить продукты в форме. Отправить блюдо в духовку, выпекать 30 мин. Натереть сыр и посыпать им продукты. Вернуть в духовку и готовить еще 15 мин.

Люля-кебаб из фарша в духовке

Популярный вариант, которым представлены рецепты из фарша в духовке, является люля-кебаб. Неповторимое яство восточной кухни можно без проблем приготовить самостоятельно. Чтобы заготовки приобрели необходимую структуру, в них добавляют бараний жир. Благодаря этому мясные колбаски становятся мягкими и сочными.

Ингредиенты:

телятина – 1 кг;

жир баранины – 300 г;

лук – 3 шт.;

перец, паприка, куркума – по 1 ч. ложке;

кориандр – ½ ч. ложки;

зелень;

яйцо – 1 шт.;

соль (пищевая каменная).

Приготовление

Нарезать мясо небольшими кусками, измельчить лук. Отправить мясо, жир и лук в мясорубку и прокрутить, добавить специи. Измельчить зелень и добавить к фаршу, вбить яйцо и вымешать фарш, чтобы он получился однородным и гладким. Поделить фарш на порции и нанизать на шпажки, формируя кебаб. Отправить кебабы в форму, застелив ее пергаментом, выпекать 40 мин.

Рецепт бризоль из фарша

Невероятно простой рецепт, которым представлены блюда из фарша на сковороде, – это бризоль. Мясо выбирается на свое усмотрение, при этом его можно как перемолоть в мясорубке, так и сделать его мелко рубленым. Дополнительных компонентов потребуется минимум, поэтому яство можно приготовить в любой удобный момент.

Ингредиенты:

яйцо – 2 шт.;

фарш – 120 г;

соль (пищевая каменная) и перец;

масло.

Приготовление

Разбить яйца в стакан, сдобрить солью и взбить. Отправить яйца на прогретую с маслом сковороду. На одну половину яиц тонким слоем выложить фарш. Закрыть второй половиной. Как только бризоль из фарша на сковороде поджарится, перевернуть и довести до готовности со второй стороны.

Колбаски из фарша

Великолепным способом сделать быстрые блюда из фарша будет сформировать из него домашние колбаски. Это невероятно вкусное блюдо, которое не идет ни в какое сравнение с магазинными вариантами. С готовкой справится даже неопытный кулинар. Для того, чтобы придать заготовкам нужную форму, используется пищевая пленка.

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

яйцо, лук – по 1 шт.;

сало – 70 г;

манка – 3 ст. ложки;

масло – 40 мл;

специи.

Приготовление

К фаршу добавить яйцо, манку и специи, ввести тертую луковицу. Перемешать и немного отбить. Сформировать колбаски и положить каждую на отдельный кусок пищевой пленки. Затянуть узлы по краям. Отправить колбаски в кипящую воду и оставить на 10 мин. Достать колбаски и удалить оболочки. Поджарить заготовки на масле.

Наггетсы из куриного фарша

Очень вкусная закуска, которой представлены простые блюда из фарша, – это наггетсы. В заготовки можно добавлять зелень и специи по вкусу для разнообразия. Процесс чрезвычайно прост, справится даже неопытная хозяйка. Готовые наггетсы необходимо будет положить на бумажные салфетки, чтобы ушли излишки жира.

Ингредиенты:

куриный фарш – 350 г;

мука – 3 ст. ложки;

перец;

укроп – 20 г;

масло – 200 мл;

панировочные сухари – 5 ст. ложек;

соль (пищевая каменная);

яйцо – 1 шт.

Приготовление