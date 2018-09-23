6 рецептов с яблоками на любой вкус

Яблоки, фаршированные творогом и орехами

Ингредиенты:

Приготовление:

Отберите крупные яблоки одного размера, затем промойте их и вытрите досуха. С яблок срежьте верхушку толщиной 5-7мм и ножом извлеките сердцевину.

Теперь приступаем к приготовлению начинки: творог тщательно разотрите, смешайте с сахаром, желтком и растопленным сливочным маслом. Добавьте измельченные грецкие орехи.

Яблоки заполните творогом и запекайте в горячей духовке (180 С) до желаемой степени готовности. Яблоки можно оставить чуть не допеченными, чтобы мякоть чуть-чуть хрустела, а можно довести до полного размягчения.

Подавайте их к столу со сметаной, сгущенкой или сливками и сахарной пудрой.