6 рецептов с яблоками на любой вкус

Яблоки, фаршированные творогом и орехами (вариант подачи блюда)
Яблоки, фаршированные творогом и орехами
Ингредиенты:
Яблоки – 3 штуки
Орехи грецкие (или миндаль)– 30 гр
Творог – 60 гр
Сливочное масло – 1 чайная ложка
Желток – 1 штука
Сметана – 2 столовые ложки
Сахар – 1 чайная ложка
Сахарная пудра – 1 чайная ложка
Приготовление:
Отберите крупные яблоки одного размера, затем промойте их и вытрите досуха. С яблок срежьте верхушку толщиной 5-7мм и ножом извлеките сердцевину.
Теперь приступаем к приготовлению начинки: творог тщательно разотрите, смешайте с сахаром, желтком и растопленным сливочным маслом. Добавьте измельченные грецкие орехи.
Яблоки заполните творогом и запекайте в горячей духовке (180 С) до желаемой степени готовности. Яблоки можно оставить чуть не допеченными, чтобы мякоть чуть-чуть хрустела, а можно довести до полного размягчения.
Подавайте их к столу со сметаной, сгущенкой или сливками и сахарной пудрой.
Творожная запеканка с яблоками
Ингредиенты:
Творог – 500 гр
Яйцо – 2 штуки
Сахар – 3 столовые ложки
Сливочное масло (растопленное) - 4 столовые ложки
Манная крупа – 2 столовые ложки
Соль, ванилин – по вкусу
Яблоки – 500 гр
Панировочные сухари для посыпки
Приготовление:
Творог протрите через сито, чтобы он стал воздушным, желтки разотрите с сахаром, добавьте в творог и перемешайте. Сливочное масло влейте в тесто и добавьте соль, ванилин и манную крупу.
Затем взбейте белки до состояния пены и добавьте к уже получившейся смеси.
Яблоки нарежьте тонкими дольками, а форму для выпекания смажьте маслом и присыпьте панировочными сухариками.
Творог разделите на две части, первую половину пометите в форму, сверху аккуратно разложите яблоки, а вторую часть творога вылейте сверху. Запекайте при температуре 180 градусов около двадцати минут.
Яблочный крамбл
Ингредиенты:
Яблоки – 5 штук
Лимонный сок – 1 столовая ложка
Сахар – 50 гр
Сливочное масло – 50 гр
Мука – 100 гр
Миндаль – 10 гр
Корица – по вкусу
Приготовление:
Очистите яблоки, к ним добавьте сок лимона и корицу.
Измельчите миндаль и добавьте его к яблокам (если яблоки очень кислые, то можно добавить еще ложку сахара, ориентируйтесь на свой вкус).
Выложите начинку в порционные формочки. Начинки должно быть много, так как во время выпечки она значительно потеряет в объеме.
К муке добавьте сахар и хорошо перемешайте. Добавьте холодное сливочное масло и перетирайте его с мукой до состояния крошки.
Выпекайте крамблы при 180 градусах около 15 - 20 минут до румяной корочки. По желанию, присыпьте сахарной пудрой перед подачей.
Яблочный мусс
Ингредиенты:
Яблоки – 8 штук
Сахар – 1 стакан
Вода – 1 стакан
Приготовление:
Яблоки очистите от кожуры, а так же удалите сердцевину, оставшуюся мякоть нарежьте на небольшие дольки.
Яблоки нужно уложить в небольшую кастрюлю и залить водой так, чтобы фрукты выступали из-под воды почти наполовину.
Теперь кастрюлю поставьте на очень медленный огонь и варите, помешивая деревянной лопаточкой до тех пор, пока яблоки не станут мягкими и не изменят цвет.
Теперь вынимаем их из кастрюли и протираем через ситечко. Всыпьте сахар и взбейте при помощи миксера до полного растворения сахара. Смесь при этом станет практически белой и очень воздушной. Разложите ее по креманкам и уберите в холодильник на час.
Домашний яблочный мармелад
Ингредиенты:
Яблоки – 5 штук
Сахар – 2 стакана
Приготовление:
Яблоки очистите от кожуры и запеките в духовке, затем следует приготовить из них пюре.
Готовые яблоки разомните, добавьте сахар, перемешайте и поставьте на небольшой огонь. Варите, постоянно помешивая, около десяти минут.
Горячий мармелад вылейте на противень, позвольте ему застыть при комнатной температуре, а затем нарежьте на кусочки разной формы.
Потом мармелад нужно подсушить в духовом шкафу при температуре 50-60 градусов, и обсыпать сахаром или сахарной пудрой.
Овсяный пирог с яблоками и малиной
Ингредиенты:
Сливочное масло – 200 гр
Овсяные хлопья – половина стакана
Мука – 0,75 стакана
Сахар – половина стакана
Грецкие орехи – 0,75 стакана
Соль – по вкусу
Яблоки – 2 штуки
Малина – 2 штуки
Сахар – столовые ложки
Мука – 2 столовые ложки
Ваниль – 1 чайная ложка
Сливочное масло – 30 гр
Мускатный орех – по вкусу
Корица – по вкусу
Приготовление:
Разогрейте духовку до 120 градусов. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.
Теперь для коржа перемешайте овес, сахар, муку и соль, затем добавьте грецкие орехи. Постепенно введите сливочное масло и перемешайте тесто до однородной масляной крошки.
Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевины и нарежьте кубиками. Добавьте малину, сахар, муку, ванилин, мускатный орех, корицу и соль.
Выложите начинку ровным слоем в форму для выпечки. Сверху на фрукты высыпьте овсяную крошку и равномерно распределите по поверхности пирога. Запекайте на среднем уровне в духовке до золотистого цвета (около 45 минут).
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