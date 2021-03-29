Жареные пирожки с грибами — пышные и хрустящие

Если у вас появилось свободное время и хочется побаловать семью, то пожарьте вкусные, мягкие и румяные пирожки.

Начинка может быть любой, главное, чтобы тесто получилось воздушным и вкусным. Самые популярные пирожки — это с картошкой или с капустой. Но тут есть еще один вариант, который точно вам понравится. Пожарьте их с грибами – они идеально подходят в пост, чтобы разнообразить повседневное меню. Приготовьте тесто на воде, а для начинки пожарьте шампиньоны с луком. Блюдо получается ароматным и необыкновенным. Не удивляйтесь, если все будут просить добавку!

Ингредиенты:

Вода теплая – 200 г.

Мука пшеничная – 450 г.

Дрожжи сырые – 15 г.

Растительное масло в тесто – 40 г + для жарки.

Сахар – 0,5 ст. л.

Шампиньоны – 180 г.

Лук репчатый – 40 г.

Соль – по вкусу.

Черный молотый перец – по вкусу.

Как приготовить:

Влейте в подходящую миску теплую воду, раскрошите туда сырые дрожжи и размешайте, чтобы дрожжи полностью растворились и начали работать.

Всыпьте сахар и соль. Размешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растаяли. Дрожжи отлично работают с сахаром, в сладковатой воде дрожжи хорошо поднимаются.

Влейте растительное масло – с ним тесто будет эластичным и более мягким.

Частями всыпайте просеянную муку и замешивайте дрожжевое тесто.

С мукой не переборщите, чтобы пирожки не получились твердыми.

Замесите тесто и скатайте его в мягкий шар.

Тесто может чуть прилипать к рукам – это нормально, но муку не добавляйте. Чем меньше муки, тем мягче пирожки.

Прикройте миску с тестом полотенцем и уберите в теплое место на 40 минут, где нет сквозняков.

А тем времени займитесь начинкой. Почищенные шампиньоны нарежьте небольшим кубиками.

Так же поступите и репчатым луком – нарежьте лук кубиками для начинки.

Влейте в сковороду пару ложек масла, всыпьте грибы, обжаривайте пару минут, затем всыпьте лук.

Обжаривайте грибы с луком 5-6 минут на среднем огне, помешивайте, потом добавьте соль и черный перец по вкусу.

Вот и тесто готово – оно выросло в 3 раза. Его перемешайте и можете лепить пирожки.

Тесто разделите на шарики размером чуть больше, чем куриное яйцо. Доску присыпьте мукой, выложите один шарик теста.

Придавите ладошкой тесто и в центр выложите где-то 1 ст. л. грибной начинки.

Защипните края теста, слепите пирожок. Таким образом слепите все пирожки из теста.

Налейте в сковороду грамм 100 растительного масла, разогрейте его на среднем огне, выложите пирожки швом вниз и начните жарить.

Через 3 минуты переверните – пирожки стали румяными. Жарьте с обратной стороны еще столько же времени, приглядывайте, может и раньше придется доставать пирожки.

Готовые пирожки выкладывайте на тарелку, немного остудите и в теплом виде подавайте к столу. Пирожки получаются пышными, мягкими и с хрустящей корочкой, так и хочется сразу их съесть.

Приятного аппетита!