Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Очередной кулинарный шедевр для настоящих мужиков, от которого борода становится гуще, а голос - на тон ниже. Возьмите пиццу и умножьте ее преимущества втрое: потому как именно столько слоев в этом крутейшем пироге, до отвала напичканным мясом во всевозможных его проявлениях.

Ингредиенты

Фарш, яйцо, соль и перец.

Фарш и итальянские сосиски, обжаренные на гриле

Оберните сосиски фаршем

И обжарьте на гриле

Затем оборачиваем беконом, получаются мясные коконы

Запекаем

Разрезаем

Обжариваем фарш

Теперь нужно замесить тесто

Раскатываем

Выкладываем тесто в форму для запекания

Обрезаем лишнее тесто, оно еще вам понадобится

Обмазываем соусом

Выкладываем кружочки "коконов"

Кладем обжаренный фарш, сыр, колбасу пепперони

Стоит отметить, что нужно несколько раз повторить процедуру выкладывания слоев из ингредиентов

Раскатываем оставшееся тесто, которое вы срезали по краям

Закрываем тестом пиццу и обмазываем соусом

С пылу, с жару!

По словам повара, пицца намного вкуснее, чем выглядит