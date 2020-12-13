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Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

304Очередной кулинарный шедевр для настоящих мужиков, от которого борода становится гуще, а голос - на тон ниже. Возьмите пиццу и умножьте ее преимущества втрое: потому как именно столько слоев в этом крутейшем пироге, до отвала напичканным мясом во всевозможных его проявлениях.

Ингредиенты

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Фарш, яйцо, соль и перец.

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Фарш и итальянские сосиски, обжаренные на гриле

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Оберните сосиски фаршем

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

И обжарьте на гриле

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Затем оборачиваем беконом, получаются мясные коконы

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Запекаем

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Разрезаем

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Обжариваем фарш

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Теперь нужно замесить тесто

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Раскатываем

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Выкладываем тесто в форму для запекания

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Обрезаем лишнее тесто, оно еще вам понадобится

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Обмазываем соусом

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Выкладываем кружочки "коконов"

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Кладем обжаренный фарш, сыр, колбасу пепперони

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Стоит отметить, что нужно несколько раз повторить процедуру выкладывания слоев из ингредиентов

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Раскатываем оставшееся тесто, которое вы срезали по краям

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Закрываем тестом пиццу и обмазываем соусом

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

С пылу, с жару!

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

По словам повара, пицца намного вкуснее, чем выглядит

Многослойная пицца, до отвала напичканная мясом, для настоящих мужиков

 

 

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