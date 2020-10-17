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Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочкаЭта уличная еда покоряет с первого кусочка! Так просто, а так вкусно. Лахмаджун («мясо+тесто»), или пицца в восточном стиле, является национальной едой в Турции, Армении и арабских странах. Готовить проще простого, а результат, несомненно, будет отличным! Можно добавить любые овощи, которые вы любите.

Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 280 гр;
  • Дрожжи сухие — 5 гр;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Оливковое масло — 3 ст. л.;
  • Вода — 130 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • Помидор — 1 шт;
  • Лук — 1 шт;
  • Перец сладкий желтый — 1/2 шт;
  • Перец сладкий красный — 1/2 шт;
  • Перец острый — 1 шт;
  • Фарш — 250 гр;
  • Томатная паста — 1 ст. л.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Черный перец — 1/4 ч. л.;
  • Паприка — 1 ч. л.;
  • Лук зеленый — 1/2 пучка;
  • Петрушка и укроп — 1/2 пучка.

Приступаем к приготовлению:

1. Замешать тесто: соединить муку с маслом, солью и сахаром, дрожжами и теплой водой. Оставить на 30 минут под полотенцем.

Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

2. Тем временем подготовить начинку: все овощи нарезать и сложить в блендер, перебить в пасту с мелкими кусочками.

Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

3. Добавить фарш, томатную пасту, выдавленный чеснок, специи, мелко порезанную зелень и соль.

Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

4. Тесто разрежьте на 8-10 кусков, раскатайте в тонкий пласт.

Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

5. Выложите на пергаментную бумагу.

Равномерно распределите несколько ложек начинки тонким слоем. Отправьте в духовку, разогретую до 230 градусов, на 8-12 минут.

Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

6. После выпекания желательно сложить все лепешки под полотенце на 10 минут, тогда они размягчатся и будут еще вкуснее.

Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

Есть можно просто так, а можно завернуть внутрь огурцы, помидоры и мелко порезанный лук — будет ещё вкуснее!

Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

Подробнее о том, как приготовить лахмаджун, смотрите в видео ниже:

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