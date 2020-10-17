Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

Эта уличная еда покоряет с первого кусочка! Так просто, а так вкусно. Лахмаджун («мясо+тесто»), или пицца в восточном стиле, является национальной едой в Турции, Армении и арабских странах. Готовить проще простого, а результат, несомненно, будет отличным! Можно добавить любые овощи, которые вы любите.
Ингредиенты для теста:
- Мука — 280 гр;
- Дрожжи сухие — 5 гр;
- Сахар — 1 ст. л.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Оливковое масло — 3 ст. л.;
- Вода — 130 мл.
Ингредиенты для начинки:
- Помидор — 1 шт;
- Лук — 1 шт;
- Перец сладкий желтый — 1/2 шт;
- Перец сладкий красный — 1/2 шт;
- Перец острый — 1 шт;
- Фарш — 250 гр;
- Томатная паста — 1 ст. л.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль — 1 ч. л.;
- Черный перец — 1/4 ч. л.;
- Паприка — 1 ч. л.;
- Лук зеленый — 1/2 пучка;
- Петрушка и укроп — 1/2 пучка.
Приступаем к приготовлению:
1. Замешать тесто: соединить муку с маслом, солью и сахаром, дрожжами и теплой водой. Оставить на 30 минут под полотенцем.
2. Тем временем подготовить начинку: все овощи нарезать и сложить в блендер, перебить в пасту с мелкими кусочками.
3. Добавить фарш, томатную пасту, выдавленный чеснок, специи, мелко порезанную зелень и соль.
4. Тесто разрежьте на 8-10 кусков, раскатайте в тонкий пласт.
5. Выложите на пергаментную бумагу.Равномерно распределите несколько ложек начинки тонким слоем. Отправьте в духовку, разогретую до 230 градусов, на 8-12 минут.
6. После выпекания желательно сложить все лепешки под полотенце на 10 минут, тогда они размягчатся и будут еще вкуснее.
Есть можно просто так, а можно завернуть внутрь огурцы, помидоры и мелко порезанный лук — будет ещё вкуснее!
Подробнее о том, как приготовить лахмаджун, смотрите в видео ниже:
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