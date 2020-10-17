Турецкая вкусняшка, которая покоряет с первого кусочка

Эта уличная еда покоряет с первого кусочка! Так просто, а так вкусно. Лахмаджун («мясо+тесто»), или пицца в восточном стиле, является национальной едой в Турции, Армении и арабских странах. Готовить проще простого, а результат, несомненно, будет отличным! Можно добавить любые овощи, которые вы любите.

Ингредиенты для теста:

Мука — 280 гр;

Дрожжи сухие — 5 гр;

Сахар — 1 ст. л.;

Соль — 1 ч. л.;

Оливковое масло — 3 ст. л.;

Вода — 130 мл.

Ингредиенты для начинки:

Помидор — 1 шт;

Лук — 1 шт;

Перец сладкий желтый — 1/2 шт;

Перец сладкий красный — 1/2 шт;

Перец острый — 1 шт;

Фарш — 250 гр;

Томатная паста — 1 ст. л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль — 1 ч. л.;

Черный перец — 1/4 ч. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Лук зеленый — 1/2 пучка;

Петрушка и укроп — 1/2 пучка.

Приступаем к приготовлению:

1. Замешать тесто: соединить муку с маслом, солью и сахаром, дрожжами и теплой водой. Оставить на 30 минут под полотенцем.

2. Тем временем подготовить начинку: все овощи нарезать и сложить в блендер, перебить в пасту с мелкими кусочками.

3. Добавить фарш, томатную пасту, выдавленный чеснок, специи, мелко порезанную зелень и соль.

4. Тесто разрежьте на 8-10 кусков, раскатайте в тонкий пласт.

5. Выложите на пергаментную бумагу.

Равномерно распределите несколько ложек начинки тонким слоем. Отправьте в духовку, разогретую до 230 градусов, на 8-12 минут.

6. После выпекания желательно сложить все лепешки под полотенце на 10 минут, тогда они размягчатся и будут еще вкуснее.

Есть можно просто так, а можно завернуть внутрь огурцы, помидоры и мелко порезанный лук — будет ещё вкуснее!

Подробнее о том, как приготовить лахмаджун, смотрите в видео ниже: