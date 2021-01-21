Такие ингредиенты, как картофель и капуста очень плотно осели в нашем рационе. И неудивительно, из них ведь можно приготовить что угодно! К тому же они вкусные, полезные и доступные. Картофельный рулет с капустной начинкой — одно из любимых блюд моей семьи. Готовится очень просто, а съедается очень быстро!

Кстати, рулет из картофельного пюре можно готовить и из остатков вчерашнего ужина. Так что можно не переживать, что продукты пропадут. А иногда я для оригинальности вкуса добавляю в начинку еще и немного квашеной капусты. Это зимний вариант угощения.

Ингредиенты

Капуста белокочанная 1 шт. Морковь 1 шт. Лук 1 шт. Картофель 1,5 кг Сахар 1 ст. л. Яйцо 1 шт. Пшеничная мука 2 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка по вкусу

Приготовление

Сперва приготовим капустную начинку. Нарежьте репчатый лук и пассеруйте его в растительном масле. Добавьте нашинкованные морковь и капусту, тушите до готовности. В самом конце посолите, поперчите, добавьте растительное масло, сахар и паприку. Очистите и отварите картофель, разомните его в пюре, добавьте яйцо, муку, соль и перец, перемешайте. Выложите кусок пищевой пленки и равномерно распределите картофельную массу. Сверху выложите капустную начинку и сверните рулет, хорошо уплотнив шов. Для этого можно смочить в воде лопатку. Выложите рулет в форму для выпекания, примните, посыпьте панировочными сухарями. Отправьте закуску в духовку до появления золотистой корочки.

Картофельный рулет с начинкой из капусты хорош как в холодном, так и в горячем виде. А если у вас есть больше времени, из картофельной основы и капустной начинки можно приготовить ленивые зразы на сковороде. Вкусные и ароматные лепешки порадуют вас и ваших домашних даже в самый пасмурный день!