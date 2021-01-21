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Картофельный рулет с начинкой из капусты

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Такие ингредиенты, как картофель и капуста очень плотно осели в нашем рационе. И неудивительно, из них ведь можно приготовить что угодно! К тому же они вкусные, полезные и доступные. Картофельный рулет с капустной начинкой — одно из любимых блюд моей семьи. Готовится очень просто, а съедается очень быстро!

Кстати, рулет из картофельного пюре можно готовить и из остатков вчерашнего ужина. Так что можно не переживать, что продукты пропадут. А иногда я для оригинальности вкуса добавляю в начинку еще и немного квашеной капусты. Это зимний вариант угощения.

Картофельный рулет с начинкой из капусты

Ингредиенты

Капуста белокочанная 1 шт.
Морковь 1 шт.
Лук 1 шт.
Картофель 1,5 кг
Сахар 1 ст. л.
Яйцо 1 шт.
Пшеничная мука 2 ст. л.
Подсолнечное масло по вкусу
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Паприка по вкусу

 

Приготовление

  1. Сперва приготовим капустную начинку. Нарежьте репчатый лук и пассеруйте его в растительном масле. Добавьте нашинкованные морковь и капусту, тушите до готовности. В самом конце посолите, поперчите, добавьте растительное масло, сахар и паприку.Картофельный рулет с начинкой из капусты
  2. Очистите и отварите картофель, разомните его в пюре, добавьте яйцо, муку, соль и перец, перемешайте.Картофельный рулет с начинкой из капусты
  3. Выложите кусок пищевой пленки и равномерно распределите картофельную массу.
    Сверху выложите капустную начинку и сверните рулет, хорошо уплотнив шов. Для этого можно смочить в воде лопатку.Картофельный рулет с начинкой из капусты
  4. Выложите рулет в форму для выпекания, примните, посыпьте панировочными сухарями. Отправьте закуску в духовку до появления золотистой корочки.

Картофельный рулет с начинкой из капусты хорош как в холодном, так и в горячем виде. А если у вас есть больше времени, из картофельной основы и капустной начинки можно приготовить ленивые зразы на сковороде. Вкусные и ароматные лепешки порадуют вас и ваших домашних даже в самый пасмурный день!

 

 

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