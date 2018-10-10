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Кабачковые блины с начинкой

Кабачковые блины с начинкой

Блины: 
0,5 кг кабачка 
1/2 ч.л. соли 
1/3 ч.л. разрыхлителя 
1 яйцо 
5 ст.л. кефира(или любой другой кисломолочки. Я делала с кефиром) 
150г муки (я брала на глаз, тесто должно быть, как густая сметана) 

Начинка: 1 вариант (я его делала) 
2 плавленных сырка 
3-4 зубчика чеснока (по вкусу) 
майонез, граммов 50-100, тоже по вкусу 

2 вариант - его дала соседка: 
морковь (сырую натереть на терке) 
давленный чеснок 
майонез 

Готовим: 
Кабачок помыть, очистить если надо от кожуры и семечек (если молоденькие, то не надо). Натереть на терку мелку, посолить и оставить на минут 15 чтоб пустил сок. Затем откинуть на дуршлаг и хорошо отжать руками, чтобы по максимуму убрать сок. Добавить кефир, разрыхлитель, яйцо, муку и замесить тесто. 

На хорошо разогретую сковородку смазанную маслом выкладываем по 3 ст.л. теста и разравниваем в виде блина (потому что тесто не льется). Обжариваем с обеих сторон. Осторожно при переворачивании, блины нежные получаются и рвутся. 

Пока жарим блины, делаем начинку: натереть на терке плавленные сырки, добавить чеснок (через чеснокодавку) и майонез, все перемешать. 

Смазываем блин начинкой и сворачиваем. Из полутора порций у меня получилось 6 блинов, но они сытные. 

Приятного аппетита!
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кабачковые блиныЗакускивыпечкакулинария
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