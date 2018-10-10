Кабачковые блины с начинкой

Блины:
0,5 кг кабачка
1/2 ч.л. соли
1/3 ч.л. разрыхлителя
1 яйцо
5 ст.л. кефира(или любой другой кисломолочки. Я делала с кефиром)
150г муки (я брала на глаз, тесто должно быть, как густая сметана)
Начинка: 1 вариант (я его делала)
2 плавленных сырка
3-4 зубчика чеснока (по вкусу)
майонез, граммов 50-100, тоже по вкусу
2 вариант - его дала соседка:
морковь (сырую натереть на терке)
давленный чеснок
майонез
Готовим:
Кабачок помыть, очистить если надо от кожуры и семечек (если молоденькие, то не надо). Натереть на терку мелку, посолить и оставить на минут 15 чтоб пустил сок. Затем откинуть на дуршлаг и хорошо отжать руками, чтобы по максимуму убрать сок. Добавить кефир, разрыхлитель, яйцо, муку и замесить тесто.
На хорошо разогретую сковородку смазанную маслом выкладываем по 3 ст.л. теста и разравниваем в виде блина (потому что тесто не льется). Обжариваем с обеих сторон. Осторожно при переворачивании, блины нежные получаются и рвутся.
Пока жарим блины, делаем начинку: натереть на терке плавленные сырки, добавить чеснок (через чеснокодавку) и майонез, все перемешать.
Смазываем блин начинкой и сворачиваем. Из полутора порций у меня получилось 6 блинов, но они сытные.
Приятного аппетита!
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