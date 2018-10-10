Кабачковые блины с начинкой

Блины:0,5 кг кабачка1/2 ч.л. соли1/3 ч.л. разрыхлителя1 яйцо5 ст.л. кефира(или любой другой кисломолочки. Я делала с кефиром)150г муки (я брала на глаз, тесто должно быть, как густая сметана)Начинка: 1 вариант (я его делала)2 плавленных сырка3-4 зубчика чеснока (по вкусу)майонез, граммов 50-100, тоже по вкусу2 вариант - его дала соседка:морковь (сырую натереть на терке)давленный чеснокмайонезГотовим:Кабачок помыть, очистить если надо от кожуры и семечек (если молоденькие, то не надо). Натереть на терку мелку, посолить и оставить на минут 15 чтоб пустил сок. Затем откинуть на дуршлаг и хорошо отжать руками, чтобы по максимуму убрать сок. Добавить кефир, разрыхлитель, яйцо, муку и замесить тесто.На хорошо разогретую сковородку смазанную маслом выкладываем по 3 ст.л. теста и разравниваем в виде блина (потому что тесто не льется). Обжариваем с обеих сторон. Осторожно при переворачивании, блины нежные получаются и рвутся.Пока жарим блины, делаем начинку: натереть на терке плавленные сырки, добавить чеснок (через чеснокодавку) и майонез, все перемешать.Смазываем блин начинкой и сворачиваем. Из полутора порций у меня получилось 6 блинов, но они сытные.Приятного аппетита!