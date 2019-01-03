Самые вкусные тефтели. 6 лучших рецептиков

1. Тефтели с подливкой

Вкусное сочетание плотных тефтелек из говядины с пикантной чесночно-грибной подливкой.

Ингредиенты

нежирный говяжий фарш — 0,5 кг

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

вода — 100 мл

сметана — 2 ст. л.

панировочные сухари — 2 ст. л.

сухой укроп

Подливка

грибы — 200 г

чеснок — 3 зубчика

мука — 2 ст.л.

вода — 1,5 ст.

соль

масло для жарки

Приготовление

Сметану перемешать с сухарями, водой и смешать с другими продуктами для тефтелей. Массу тщательно вымесить, а затем отбить. Слепить небольшие шарики, обжарить их на большом огне. Цель обжарки – не довести до готовности, а получить корочку, пусть даже они внутри остаются сырыми.

Переложить их в форму и запечь. Это займет где-то 15 минут при 200 С. Приготовить подливу. Чеснок раздавить, но так, чтобы он держал форму. Можно приплющить боковой стороной ножа.

Обжарить его несколько минут, затем извлечь, а в масло переложить и обжарить грибы, нарезанные ломтиками, а чуть позже добавить измельченный лук. Долить масло, оставшееся от обжарки тефтелей, всыпать муку и подрумянить ее.

Затем влить воду, посолить и проварить несколько минут до загустения подливы. Гарнировать тефтели можно отварным рисом, картофелем.

2. Тефтели с рисом

Чаще такие тефтельки называют «ежиками» из-за торчащих из шарика вареных рисинок.

Их очень любят дети.

Чтобы «иголочки» торчали, нужно использовать сырой рис. Лучше брать не круглый, а длинный, типа басмати. Можно положить и отварной, будет также вкусно, просто тефтелька получится более гладкой, без «колючек».

Ингредиенты

фарш — 0,5 кг

рис — 0,5 ст.

соль

лук – 1 шт.

перец черный молотый

Заливка

соль

сметана — 200 г

вода

томатная паста — 1 ст. л.

Приготовление

Лук измельчить. Рис либо отварить до полуготовности, либо замочить на час. Смешать рис, фарш, лук, соль, перец.

Сделать шарики (около 4-5 см в диаметре) и выложить в сковороду, смазанную сметаной. Смешать компоненты для заливки, добавить воды, может стакан, может чуть больше. Нужно, чтобы соус покрывал тефтельки почти с головой. И тушить на среднем огне около тридцати минут.

3. Тефтели в томатном соусе

Можно слепить обычные тефтели и потушить в обычном томатном соусе с помидорами и томатной пастой. Будет вкусно, но скучновато. А если устроить взрыв эмоций и приготовить блюдо довольно простое, но вкусное и неординарное? Легко. Получится необычным и сам фарш, куда добавляют творог, и соус, который имеет просто непередаваемый вкус.

Ингредиенты

Фарш — 0,4 кг

Творог — 100 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт. крупного

Чеснок — 2 зубчика

Хлеб — 2-3 ломтика (100-150 г)

молоко или сливки — 2 ст. л.

зелень

готовая горчица — 1 ч. л.

соль, специи

Соус

Помидор — 2 шт. больших

лук – 2 шт.

сладкий перец – 2 шт.

морковь – 1 шт.

кетчуп — 3 ст. л

томатная паста — 2 ст. л

крахмал и сахар — по 1 ст. л

соль

зелень

черный молотый перец

чеснок — 2 зубчика

вода или бульон — 300 мл

Приготовление

Измельчить лук и чеснок (на терке, блендером). Добавить мясной фарш и вымоченный в воде (или молоке) и отжатый хлеб. Вымесить.

Следующим этапом добавить яйцо, творог и горчицу. Порезать зелень, влить молоко и еще раз вымесить. На заключительной стадии посолить, посыпать перцем.

На этом можно ограничиться, а можно добавить другие специи – мускатный орех или прованские травы, например. Скатать тефтельки любимого размера. Можно как котлеты или поменьше.

Главное, чтобы получились кругленькие колобочки. Обвалять их в муке, обжарить и на время отложить в сторонку. Приготовить соус. Для него важно нарезать или натереть ингредиенты как можно мельче. Итак, раскалить масло.

Обжарить в нем слегка лук, добавить натертую морковь, еще парочку минут пожарить, положить болгарский перец и томаты и еще немного обжарить. Далее добавить сахар, соль, кетчуп и томат. Протушить овощную смесь минуты три.

Крахмал развести в 50 мл воды и влить в соус. Перемешать, долить воду или бульон (можно из кубика), покрошить зелень и положить измельченный чеснок. Закрыть соус крышкой и тушить 10 минут.

Наступает ответственный момент: в соус погружаются тефтели. Нужно, чтобы они были покрыты им полностью. Закрыть это почти готовое блюдо крышкой и протушить 15 минут. Подавать с любым гарниром – рисом, овощами, картофелем.

4. Тефтели в сметанном соусе

Тефтельки получаются очень мягкие, с нежным вкусом. Для них подойдет любое мясо. Можно взять готовый фарш или прокрутить цельные куски через мясорубку. По желанию, лук можно предварительно обжарить, это придаст мясным шарикам оригинальный вкус.

Ингредиенты

Фарш — 0,5 кг

черствый белый хлеб — 150 г

лук – 2 шт.

яйца — 2-3 шт.

соль, перец

Соус

Сметана — 200 г

Мука — 2 ч. л.

Соль

вода или мясной бульон — 100 мл

Приготовление

Хлеб вымочить в воде (молоке), слегка отжать. В молоке будет вкуснее, но можно и в воде. Если мясо будете прокручивать через мясорубку, пропустите вместе с ним также вымоченный хлеб и лук – жареный или сырой.

Яйца взбить и ввести в фарш. Именно взбитые яйца делают тефтели нежными и сочными. Добавить соль и перец. Фарш хорошенько вымесить и, для воздушности, немного взбить. Скатать шарики, обвалять в муке, обжарить.

Размер их небольшой, поэтому они обжариваются до полной готовности. Тефтели переложить в казанок. Для соуса смешать сметану, бульон (или воду), соль, и муку. Залить этой массой тефтели и тушить пять минут.

5. Тефтели в духовке

Вкусные тефтельки с добавлением сыра. Он делает тефтельки более вкусными, а томатная масса, в которой они тушатся – более сочными.

Ингредиенты

фарш мясной — 0,5 кг

сыр — 150 г

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль, перец

Соус

Помидоры — 4-5 шт. крупных,

Сахар — 1 ч. л.

соль, перец

Приготовление

Нарезать очень мелко лук, натереть сыр. Все смешать с фаршем, солью и перцем. Снять кожуру с помидоров, мякоть мелко нарезать. Можно сделать быстрее – разрезать томат на половинки и натереть на терке.

Мякоть постепенно истирается, а шкурка остается в руках. Томатную массу чуть присолить, добавить сахар. Здесь нужно пробовать. Если помидоры более сладкие, сахара положить чуть меньше, и наоборот.

Полагаться нужно на свой вкус. Можно добавить травок или душистого перца. Приправленную массу из помидоров вылить в форму и поставить в духовку, или потушить на плите минут 10, чтобы выделился сок.

Да, такой вот интересный поворот событий. Пока томаты пускают сок, слепить тефтельки мокрыми руками и погрузить в тушеную помидорную массу. Запекать 30 минут до готовности (200 С).

6. Тефтели в мультиварке

Готовить в мультиварке — сплошное удовольствие. Только и нужно, что загрузить продукты, все остальное делает она сама. Не надо следить за процессом, ничего не пригорит и не убежит. А через определенное время останется только забрать вкусное готовое блюдо. Как, например, тефтельки.

Ингредиенты

Фарш — 0,5 кг

соль

яйцо-1

перец молотый

рис — 0,5 ст.

лук – 1 шт.

Соус

лавровый лист, соль, специи.

вода или бульон — 400 мл

мука, майонез, сметана, кетчуп (томатная паста) — по 2 ст. л.

Приготовление

Рис отварить. Лук измельчить и смешать с другими компонентами для тефтелей. Слепить шарики и уложить в чашу. В миске тщательно смешать все ингредиенты для соуса и залить им тефтельки. Включить режим «Тушение» на 1 час.

Тефтели — полезные советы опытных кулинаров

Тефтели получатся вкуснее, если брать не покупной фарш, а самостоятельно приготовить из мяса. Он получается более сочным, т.к. в нем сохраняется мясной сок.

Чтобы тефтели были сочными и пышными, в фарш добавляют вымоченный хлеб – он впитывает мясной сок, не позволяя ему выйти наружу. Лучше использовать черствый хлеб, т.к. свежий придает тефтелям не очень приятную клейкость.

Приятного аппетита!