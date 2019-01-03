Самые вкусные тефтели. 6 лучших рецептиков

1. Тефтели с подливкой
Вкусное сочетание плотных тефтелек из говядины с пикантной чесночно-грибной подливкой.
Ингредиенты
- нежирный говяжий фарш — 0,5 кг
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- вода — 100 мл
- сметана — 2 ст. л.
- панировочные сухари — 2 ст. л.
- сухой укроп
Подливка
- грибы — 200 г
- чеснок — 3 зубчика
- мука — 2 ст.л.
- вода — 1,5 ст.
- соль
масло для жарки
Приготовление
Сметану перемешать с сухарями, водой и смешать с другими продуктами для тефтелей. Массу тщательно вымесить, а затем отбить. Слепить небольшие шарики, обжарить их на большом огне. Цель обжарки – не довести до готовности, а получить корочку, пусть даже они внутри остаются сырыми.
Переложить их в форму и запечь. Это займет где-то 15 минут при 200 С. Приготовить подливу. Чеснок раздавить, но так, чтобы он держал форму. Можно приплющить боковой стороной ножа.
Обжарить его несколько минут, затем извлечь, а в масло переложить и обжарить грибы, нарезанные ломтиками, а чуть позже добавить измельченный лук. Долить масло, оставшееся от обжарки тефтелей, всыпать муку и подрумянить ее.
Затем влить воду, посолить и проварить несколько минут до загустения подливы. Гарнировать тефтели можно отварным рисом, картофелем.
2. Тефтели с рисом
Чаще такие тефтельки называют «ежиками» из-за торчащих из шарика вареных рисинок.Их очень любят дети.
Чтобы «иголочки» торчали, нужно использовать сырой рис. Лучше брать не круглый, а длинный, типа басмати. Можно положить и отварной, будет также вкусно, просто тефтелька получится более гладкой, без «колючек».
Ингредиенты
- фарш — 0,5 кг
- рис — 0,5 ст.
- соль
- лук – 1 шт.
- перец черный молотый
Заливка
- соль
- сметана — 200 г
- вода
- томатная паста — 1 ст. л.
Приготовление
Лук измельчить. Рис либо отварить до полуготовности, либо замочить на час. Смешать рис, фарш, лук, соль, перец.
Сделать шарики (около 4-5 см в диаметре) и выложить в сковороду, смазанную сметаной. Смешать компоненты для заливки, добавить воды, может стакан, может чуть больше. Нужно, чтобы соус покрывал тефтельки почти с головой. И тушить на среднем огне около тридцати минут.
3. Тефтели в томатном соусе
Можно слепить обычные тефтели и потушить в обычном томатном соусе с помидорами и томатной пастой. Будет вкусно, но скучновато. А если устроить взрыв эмоций и приготовить блюдо довольно простое, но вкусное и неординарное? Легко. Получится необычным и сам фарш, куда добавляют творог, и соус, который имеет просто непередаваемый вкус.
Ингредиенты
- Фарш — 0,4 кг
- Творог — 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 1 шт. крупного
- Чеснок — 2 зубчика
- Хлеб — 2-3 ломтика (100-150 г)
- молоко или сливки — 2 ст. л.
- зелень
- готовая горчица — 1 ч. л.
- соль, специи
Соус
- Помидор — 2 шт. больших
- лук – 2 шт.
- сладкий перец – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- кетчуп — 3 ст. л
- томатная паста — 2 ст. л
- крахмал и сахар — по 1 ст. л
- соль
- зелень
- черный молотый перец
- чеснок — 2 зубчика
- вода или бульон — 300 мл
Приготовление
Измельчить лук и чеснок (на терке, блендером). Добавить мясной фарш и вымоченный в воде (или молоке) и отжатый хлеб. Вымесить.
Следующим этапом добавить яйцо, творог и горчицу. Порезать зелень, влить молоко и еще раз вымесить. На заключительной стадии посолить, посыпать перцем.
На этом можно ограничиться, а можно добавить другие специи – мускатный орех или прованские травы, например. Скатать тефтельки любимого размера. Можно как котлеты или поменьше.
Главное, чтобы получились кругленькие колобочки. Обвалять их в муке, обжарить и на время отложить в сторонку. Приготовить соус. Для него важно нарезать или натереть ингредиенты как можно мельче. Итак, раскалить масло.
Обжарить в нем слегка лук, добавить натертую морковь, еще парочку минут пожарить, положить болгарский перец и томаты и еще немного обжарить. Далее добавить сахар, соль, кетчуп и томат. Протушить овощную смесь минуты три.
Крахмал развести в 50 мл воды и влить в соус. Перемешать, долить воду или бульон (можно из кубика), покрошить зелень и положить измельченный чеснок. Закрыть соус крышкой и тушить 10 минут.
Наступает ответственный момент: в соус погружаются тефтели. Нужно, чтобы они были покрыты им полностью. Закрыть это почти готовое блюдо крышкой и протушить 15 минут. Подавать с любым гарниром – рисом, овощами, картофелем.
4. Тефтели в сметанном соусе
Тефтельки получаются очень мягкие, с нежным вкусом. Для них подойдет любое мясо. Можно взять готовый фарш или прокрутить цельные куски через мясорубку. По желанию, лук можно предварительно обжарить, это придаст мясным шарикам оригинальный вкус.
Ингредиенты
- Фарш — 0,5 кг
- черствый белый хлеб — 150 г
- лук – 2 шт.
- яйца — 2-3 шт.
- соль, перец
Соус
- Сметана — 200 г
- Мука — 2 ч. л.
- Соль
- вода или мясной бульон — 100 мл
Приготовление
Хлеб вымочить в воде (молоке), слегка отжать. В молоке будет вкуснее, но можно и в воде. Если мясо будете прокручивать через мясорубку, пропустите вместе с ним также вымоченный хлеб и лук – жареный или сырой.
Яйца взбить и ввести в фарш. Именно взбитые яйца делают тефтели нежными и сочными. Добавить соль и перец. Фарш хорошенько вымесить и, для воздушности, немного взбить. Скатать шарики, обвалять в муке, обжарить.
Размер их небольшой, поэтому они обжариваются до полной готовности. Тефтели переложить в казанок. Для соуса смешать сметану, бульон (или воду), соль, и муку. Залить этой массой тефтели и тушить пять минут.
5. Тефтели в духовке
Вкусные тефтельки с добавлением сыра. Он делает тефтельки более вкусными, а томатная масса, в которой они тушатся – более сочными.
Ингредиенты
- фарш мясной — 0,5 кг
- сыр — 150 г
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- соль, перец
Соус
- Помидоры — 4-5 шт. крупных,
- Сахар — 1 ч. л.
- соль, перец
Приготовление
Нарезать очень мелко лук, натереть сыр. Все смешать с фаршем, солью и перцем. Снять кожуру с помидоров, мякоть мелко нарезать. Можно сделать быстрее – разрезать томат на половинки и натереть на терке.
Мякоть постепенно истирается, а шкурка остается в руках. Томатную массу чуть присолить, добавить сахар. Здесь нужно пробовать. Если помидоры более сладкие, сахара положить чуть меньше, и наоборот.
Полагаться нужно на свой вкус. Можно добавить травок или душистого перца. Приправленную массу из помидоров вылить в форму и поставить в духовку, или потушить на плите минут 10, чтобы выделился сок.
Да, такой вот интересный поворот событий. Пока томаты пускают сок, слепить тефтельки мокрыми руками и погрузить в тушеную помидорную массу. Запекать 30 минут до готовности (200 С).
6. Тефтели в мультиварке
Готовить в мультиварке — сплошное удовольствие. Только и нужно, что загрузить продукты, все остальное делает она сама. Не надо следить за процессом, ничего не пригорит и не убежит. А через определенное время останется только забрать вкусное готовое блюдо. Как, например, тефтельки.
Ингредиенты
- Фарш — 0,5 кг
- соль
- яйцо-1
- перец молотый
- рис — 0,5 ст.
- лук – 1 шт.
Соус
- лавровый лист, соль, специи.
- вода или бульон — 400 мл
- мука, майонез, сметана, кетчуп (томатная паста) — по 2 ст. л.
Приготовление
Рис отварить. Лук измельчить и смешать с другими компонентами для тефтелей. Слепить шарики и уложить в чашу. В миске тщательно смешать все ингредиенты для соуса и залить им тефтельки. Включить режим «Тушение» на 1 час.
Тефтели — полезные советы опытных кулинаров
Тефтели получатся вкуснее, если брать не покупной фарш, а самостоятельно приготовить из мяса. Он получается более сочным, т.к. в нем сохраняется мясной сок.
Чтобы тефтели были сочными и пышными, в фарш добавляют вымоченный хлеб – он впитывает мясной сок, не позволяя ему выйти наружу. Лучше использовать черствый хлеб, т.к. свежий придает тефтелям не очень приятную клейкость.
Приятного аппетита!
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