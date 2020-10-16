Рецепт слоеного теста за 5 минут

Самое быстрое и вкусное слоеное тесто! Не верите? Пробуйте, готовьте, за 5 минут и посуду после себя успеете помыть!

Все продукты для этого рецепта должны быть холодными, даже щепотка соли))) А если серьезно, достаточно что бы масло было из холодильника.

Рецепт:

сливочное масло (холодное) 100 гр,

мука 100 гр,

вода (холодная) 50 гр,

соль щепотка.

В первую очередь отправляем масло, муку и соль в чашу миксера (блендера) с насадкой - нож. Прокручиваем несколько секунд, до образования крупных крошек.

Добавляем воду и еще раз хорошо прокрутим. Полученное тесто, припылив мукой, достаем на стол. Формируем и раскатываем скалкой прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм. Заворачиваем тесто в плотный рулет.

Рулетик немного подкатаем в длину. Где надо, можно использовать муку, тесто очень нежное.

Остается свернуть улитку, перед использованием необходимо немного охладить (минут 30 в холодильнике или 10 в морозильной камере).

Такое тесто хорошо хранится в замороженном виде и поэтому у меня всегда есть небольшой запас. Пробовали готовить с разными начинками, сыр, фарш и яблоки, всегда очень вкусно получается!

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.