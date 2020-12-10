Домашняя кондитерская новичка! Топ-5 простых рецептов тортов

Если вы хотите побаловать себя, семью или гостей тортиком, но пока не можете назвать себя умелым кондитером, эта подборка будет как раз кстати. Мы собрали очень простые рецепты, повторить которые сможет каждый. А главное – легкость их исполнения останется вашим маленьким секретом!

Торт «Восторг»

Основой эта тортика будет печенье. Вы можете использовать абсолютно любое песочное печенье, которое есть под рукой. Это довольно удобно, а в результате сложно отличить от настоящих коржей.

Ингредиенты:

Печенье – 450 грамм;

Творог – 400 грамм;

Сметана – 400 грамм;

Сахар – 100-130 грамм;

Кокосовая стружка – 80 грамм;

Ягоды – 300 грамм.

Основой процесс – это приготовление крема. В глубокую миску выложите творог, добавьте сахар и сметану. Ягоды вымойте и обсушите, отложите немного для декора и отправьте в миску. Туда же всыпьте половину кокосовой стружки. Как следует взбейте все до однородности. Попробуйте готовый крем, при необходимости добавьте еще немного сахара. Удобную форму застелите пленкой или фольгой. Выложите в один слой на дно печенье и смажьте кремом. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. После уберите готовый тортик в холодильник, чтобы он пропитался (лучше всего оставить его на ночь).

«Наполеон»

Перед подачей украсьте торт оставшейся стружкой и ягодами.

Чтобы не тратить время на коржи для этого любимого многими тортика, можно использовать слоеное тесто из магазина. Это отличная идея для тех, кто не любит работать с тестом, ведь результат всегда фантастический.

Нам понадобится:

Слоеное тесто – 750 грамм;

Молоко – 300 грамм;

Сахар – 100 грамм;

Мука – 4 ст. л.;

Ванилин – 1 щепотка;

Соль – 1 щепотка;

Сливочное масло – 2 ст. л.

Тесто предварительно разморозьте и, не раскатывая, выложите на противень. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку и выпекайте до румяности около 15-20 минут. Для приготовления крема соедините сахар, муку, ванилин, соль и молоко. Перемешайте, чтобы не образовались комочки. Поставьте на огонь, на среднем огне, постоянно помешивая, доведите до кипения. Как только крем загустел, снимите с огня, добавьте сливочное масло, еще раз перемешайте и оставьте охлаждаться. Пласты теста нарежьте пополам, подровняйте немного края, сохраняя крошку. Смажьте коржи кремом и соберите торт. Украсьте крошкой от коржей и оставьте на 3-4 часа, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

Торт из лаваша

Обычный тонкий лаваш может стать прекрасной основой для праздничного торта. Если еще пробовали, обязательно стоит!

Потребуется:

Лист лаваша – 8 шт.

Молоко – 1/2 л;

Яйцо – 2 шт.;

Сахар – 100 грамм;

Сливочное масло – 50 грамм;

Крахмал – 2 ст. л.

Для приготовления крема в кастрюле соедините яйца, сахар и крахмал, разотрите до однородности. Влейте горячее молоко и поставьте на огонь. Постоянно помешивая, уварите крем до загустения. В готовый крем добавьте сливочное масло и оставьте охлаждаться. Листам лаваша придайте желаемую форму (вырежете круги, квадраты или прямоугольники). По 30-40 секунд подсушите каждый лист на сухой сковороде, чтобы лаваш стал хрустящим. Все, можно собирать торт – каждый «корж» перемажьте кремом. Для декора можно использовать фрукты, ягоды или крошку лаваша. Дайте тортику пропитаться не менее 4 часов.

«Медовик»

Если вы давно хотели приготовить медовый торт, но не очень любите заниматься раскаткой коржей, берите на вооружение этот вариант.

Ингредиенты:

Сахар – 200 грамм;

Мука – 2 стакана;

Яйцо – 2 шт.;

Мед – 50 грамм;

Сливочное масло – 150 грамм;

Сода – 1 ч. л.;

Сметана – 350 грамм;

Вареная сгущенка – 200 грамм.

В кастрюлю всыпьте сахар, добавьте сливочное масло и мед. Поставьте на огонь и прогрейте, чтобы масло растопилось. Всыпьте соду, когда появится высокая «шапка», снимите с огня и немного остудите. Вбейте яйца, перемешайте до однородности. Понемногу всыпайте просеянную муку, замешивая однородное тесто. Противень застелите пергаментом, вылейте 1/3 теста и разровняйте ложкой. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте корж около 8-10 минут. Повторите процесс с двумя оставшимися частями теста. Пока коржи остывают, приготовьте крем – взбейте до пышности сметану со сгущенкой. Коржи разрежьте пополам (обрезки с краев отложите в сторону) и перемажьте кремом. Измельчите обрезки в крошку и присыпьте торт. Оставьте его пропитываться минимум на пару часов.

«Баунти»

Все поклонники кокоса обязательно должны приготовить этот простой, но безумно вкусный тортик. Тем более что тут даже выпекать ничего не придется.

Понадобится:

Шоколадное печенье – 300 грамм;

Жирные сливки – 300 грамм;

Какао – 30 грамм;

Сгущенное молоко – 1 банка;

Сливочное масло – 50 грамм (идеальный вариант – шоколадное);

Шоколад – 100 грамм;

Молоко – 60 грамм;

Растительное масло – 50 грамм;

Кокосовая стружка – 70 грамм;

Желатин – 12 грамм.

Для приготовления основы в глубокой миске соедините измельченное в крошку печенье, растопленное сливочное масло и 3-4 ст. л. сгущенки. Все как следует перемешайте до однородности. Параллельно замочите в холодной воде желатин. Сливки взбейте до пышности, добавьте кокосовую стружку, перемешайте. Желатин прогрейте немного, чтобы он полностью разошелся (но не кипятите!) и влейте к сливкам. Взбейте еще разок. В форму, застеленную пленкой или фольгой, выложите основу из печенья, разровняйте, чтобы получился ровный корж. Сверху вылейте сливки и отправьте форму в холодильник. Примерно через час можно приготовить глазурь – соедините шоколад, молоко и растительное масло, поставьте на огонь. На медленном огне растопите шоколад, помешивая. Достаньте торт из холодильника, полейте его глазурью и снова уберите еще на час-полтора. Готовый тортик дополнительно можно украсить кокосовой стружкой.

Вот так, легко и просто можно приготовить торт на праздничный стол или просто к чаю. Приятного аппетита!