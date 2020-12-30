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Куриные кармашки с начинкой. Горячее на праздничный стол - вкусно, просто и недорого

Куриные кармашки с начинкой. Горячее на праздничный стол - вкусно, просто и недорого

Что будете готовить на праздничный стол из горячего? Мы уже сейчас пробуем (по чуть-чуть) разные, новые рецепты. Сегодня предлагаю попробовать куриную грудку с секретной начинкой! Грудка обжаривается, потом запекается и остается невероятно сочной. Ну, конечно же будет вкусно! Простые рецепты на праздничный стол!

  • куриная грудка 4 филе
  • соль, черный перец
  • растительное масло для жарки
  • мука
  • начинка:
  • хлеб (батон) 2-3 кусочка
  • сыр 100 гр
  • соль, черный перец
  • чеснок 1 зуб
  • вяленые помидоры 2 ст.лож
  • зелень петрушки
  • сметана 2-3 ст.лож

Первым делом в каждом курином филе делаем надрез, что бы получился кармашек. Солим, перчим и оставляем на несколько минут, пусть слегка промаринуется.

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Мы в это время приготовим начинку. Пару, тройку кусочков батона обрезаем, убираем корочку. Отправляем в чашу комбайна и измельчаем в крошку.

Куриные кармашки с начинкой. Горячее на праздничный стол - вкусно, просто и недорого

В крошку добавляем натертый сыр, берите свой любимый твердых сортов (натертый на мелкой терке).

Куриные кармашки с начинкой. Горячее на праздничный стол - вкусно, просто и недорого

Сюда же добавляем горсть вяленых помидоров. Заготавливаю этот деликатес самостоятельно, в конце лета сушу (в сушилке, духовке) мелкие помидоры. Храню в пакете, в морозильной камере. Когда надо, достаю и нужное количество томатов заливаю разогретой смесью воды, растительного масла и специй (воды и масла по 2 ст.

лож). Стоят такие помидоры несколько часов и хоть на выставку.

Помидоры и зелень петрушки измельчаем.

Куриные кармашки с начинкой. Горячее на праздничный стол - вкусно, просто и недорого

Добавляем в начинку несколько ложек сметаны, соль, перец по вкусу (ориентируйтесь на вкус сыра). Перемешиваем и заполняем куриные кармашки.

Куриные кармашки с начинкой. Горячее на праздничный стол - вкусно, просто и недорого

Швы скрепляем зубочистками и обмакиваем (шов) в муке. В небольшом количестве масла и очень быстро, обжариваем филе на сковороде (с обеих сторон минут по 5).

Куриные кармашки с начинкой. Горячее на праздничный стол - вкусно, просто и недорого

После чего грудку отправляем в духовку. Запекаем при температуре 200, по времени около 30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

Куриные кармашки с начинкой. Горячее на праздничный стол - вкусно, просто и недорого

Благодаря крошкам, начинка и мясо остаются сочными. Вяленые помидоры (и чесночок который мы порезали вместе с ними), сыр - начинка получается очень вкусной! Подавать такое мясо можно с любым гарниром. Пробуйте на здоровье!

Куриные кармашки с начинкой. Горячее на праздничный стол - вкусно, просто и недорого

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.

 

 

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