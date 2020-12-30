Куриные кармашки с начинкой. Горячее на праздничный стол - вкусно, просто и недорого

Что будете готовить на праздничный стол из горячего? Мы уже сейчас пробуем (по чуть-чуть) разные, новые рецепты. Сегодня предлагаю попробовать куриную грудку с секретной начинкой! Грудка обжаривается, потом запекается и остается невероятно сочной. Ну, конечно же будет вкусно! Простые рецепты на праздничный стол!
- куриная грудка 4 филе
- соль, черный перец
- растительное масло для жарки
- мука
- начинка:
- хлеб (батон) 2-3 кусочка
- сыр 100 гр
- соль, черный перец
- чеснок 1 зуб
- вяленые помидоры 2 ст.лож
- зелень петрушки
- сметана 2-3 ст.лож
Первым делом в каждом курином филе делаем надрез, что бы получился кармашек. Солим, перчим и оставляем на несколько минут, пусть слегка промаринуется.
Мы в это время приготовим начинку. Пару, тройку кусочков батона обрезаем, убираем корочку. Отправляем в чашу комбайна и измельчаем в крошку.
В крошку добавляем натертый сыр, берите свой любимый твердых сортов (натертый на мелкой терке).
Сюда же добавляем горсть вяленых помидоров. Заготавливаю этот деликатес самостоятельно, в конце лета сушу (в сушилке, духовке) мелкие помидоры. Храню в пакете, в морозильной камере. Когда надо, достаю и нужное количество томатов заливаю разогретой смесью воды, растительного масла и специй (воды и масла по 2 ст.лож). Стоят такие помидоры несколько часов и хоть на выставку.
Помидоры и зелень петрушки измельчаем.
Добавляем в начинку несколько ложек сметаны, соль, перец по вкусу (ориентируйтесь на вкус сыра). Перемешиваем и заполняем куриные кармашки.
Швы скрепляем зубочистками и обмакиваем (шов) в муке. В небольшом количестве масла и очень быстро, обжариваем филе на сковороде (с обеих сторон минут по 5).
После чего грудку отправляем в духовку. Запекаем при температуре 200, по времени около 30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.
Благодаря крошкам, начинка и мясо остаются сочными. Вяленые помидоры (и чесночок который мы порезали вместе с ними), сыр - начинка получается очень вкусной! Подавать такое мясо можно с любым гарниром. Пробуйте на здоровье!
Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.
Свежие комментарии