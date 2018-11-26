Русские особенности жареной картошки



Нашел замечательный рецепт и попробовал сделать. Очень понравилось. Попробуйте, не пожалеете!!! А если Вы угостите этим блюдом гостей, то они, без сомнения, останутся восхищены Вашими кулинарными талантами.

Итак, нам потребуется:



1. Картошка - 1 кг.

2. Лук - 2 средних луковицы

3. Соль - 1 ч.л.

4. Черный перец - 1/2 ч.л.

5. Сало - - 300 гр.

6. Хрустящие соленые огурцы - литровая банка

7. Водка - по вкусу

Приготовление:

1. Картошку нарезать на бруски 1 см (сторона стенок) на 5 см. (длинна). Если не получится придерживаться этих размеров, то ничего страшного. Ошибка по длинне в 2-3 см вполне допустима;

2. Положить нарезанную картошку на полотенце и накрыть другим полотенцем. Все потеребить, чтобы картошка обсохла;

3. Разогреваете сковороду после чего выкладываете на ее дно полоски сала шириной в половину подушечки указательного пальца. Ждете пока сало пустит на сковородке сок, который покроет дно сковородки. Переворачиваете каждый кусочек сала и высываете в сковородку обсушенную картошку;

4. Первый раз перемешиваем картошку минут через 10-12, потом уже почаще, но первый раз так.

5. Солить и перчить картошку нужно в самом конце, дабы от соли она не развалилась, а перец приятно пах.

6. Когда по помещению распространится аромат жаренной картошки на сале, а сама шартошка приобретет приятный прожаренный цвет, добавить нарезанный лук (можно квадратиками, но можно и полукольцами) и перемешать.

Довести картошку с луком до готовности ( вы должны сами увидеть, что картошка и лук приятного золотистого цвета);

7. Выключить сковороду;

8. Открыть банку с хрустящими солеными огурцами и порезать их вдоль или поперек на небольшие порции, выложить на небольшую тарелку.

9. Порезать на небольшие пластинки сало и выложить на другое блюдце;

10. Поставить сковородку с картошкой на разделочную доску на стол, рядом поставить тарелки с нарезанными огрурцами и пластинками сала;

11. Достать из холодильника запотевшую бутылку водки и часть из нее налить в небольшой 50-мл. граненый стаканчик 1968 года выпуска (можно заменить хрустальной рюмочкой, но желательно начала или середины прошлого века).

12. Тоненько на небольшие кусочки порезать черный хлеб положить на кусочек хлеба пластинку сала;

13. Накалоть старинной серебрянной вилкой хрустящий огурчик и взять запотевший граненый стаканчик (или старую рюмочку) в руку.

14. Забыл, - все последующие действия после того как Вы достали бутылку водки нужно делать сидя;

15. Залпом выпить водки, понюхать хлеб с салом и сразу же хрустнуть огурцом, после чего наколоть вилкой картошку и сьесть ее. После чего можно сьесть поджаренный кусочек прозрачного сала.

17. Повтрить данные действия до приятного посинения и сытости.

Приятного аппетита!

Данный рецепт мне понравился и тем, что тут есть возможность поэксперементировать. Например, я попробовал еще добавить к столу сопливые грибочки и квашенную капуску, а так-же ломтики селедки. Мне понравилось, попробуйте может и вам понравится.

