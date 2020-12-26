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Свекла с сюрпризом. Стоит пожарить свеклу и лук, как от привычного на вид салата не могут оторваться

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Привычный над вид свекольный салат полностью преображается, стоит в него внести минимальные изменения. Основное отличие у нас в том, что свеклу мы не будем варить, а потушим на самом небольшом огне. Таким же образом подготовим и лук, и салат станет блюдом нарасхват. 

Свекла с сюрпризом. Стоит пожарить свеклу и лук, как от привычного на вид салата не могут оторваться

Нам потребуется 2 свеклы. Ее мы трем на терке и добавляем чайную ложку сахара. С ним свекла даст сок, после чего ее можно начинать тушить.

Свекла с сюрпризом. Стоит пожарить свеклу и лук, как от привычного на вид салата не могут оторваться

Перекладываем свеклу на сковороду, ставим совсем минимальный огонь и тушим в собственном соку без каких-либо добавок: на процесс требуется примерно 30 минут. Так свекла будет особо ароматной. 

Свекла с сюрпризом. Стоит пожарить свеклу и лук, как от привычного на вид салата не могут оторваться

Пока свекла готовится, мелко режем 2 луковицы на полукольца, их толщина должна быть минимальной. После готовности свеклы, перекладываем ее в салатник и накрываем, и переходим к готовке лука.

Лук жарим уже в масле, доводим его до золотистого цвета, слегка посолив по вкусу. 

Свекла с сюрпризом. Стоит пожарить свеклу и лук, как от привычного на вид салата не могут оторваться

После готовности лука, добавляем его к свекле. Сюда же выливаем масло из под лука. 

Дополнительно выдавливаем к нашим ингредиентам сок лимона и добавляем немного бальзамика. Все перемешиваем. 

Свекла с сюрпризом. Стоит пожарить свеклу и лук, как от привычного на вид салата не могут оторваться

Остались небольшие штрихи, но на вкус они повлияют очень сильно. Берем пару горстей грецких орехов, очищаем их и, измельчив, добавляем в салат.

В завершении присыпем немного кинзы и на этом все готово. Осталось поперчить и посолить по вкусу, после чего можно подавать.

Свекла с сюрпризом. Стоит пожарить свеклу и лук, как от привычного на вид салата не могут оторваться

Наш салат по виду получается почти как обычный салат из свеклы, но стоит попробовать одну ложку, как люди начинают на него налегать, пока он не закончится. Как дополнение, еще можно добавить немного гранатных семечек, с ними свекла станет еще вкуснее!

 

 

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