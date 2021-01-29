Фаршированные блины. Очень вкусный перекус

Приятного аппетита!

***************************************

Рецепт:

Лук 2 -3 шт

Молоко 0,5 литра

Яйца 4 шт

Соль 0,5 чайной ложки

Сахар 2-3 ст. ложки

Мука 250 гр

Растительное масло 1 половник

Грибы 500 гр

Бедрышки 4 шт

Морковка по-корейски 200 гр

Сметана и зелень

Сыр 100 гр

Чеснок , перец , паприка по вкусу

Пассеруем лук заранее.

1. Соединить яйца, соль, сахар. Взбить венчиком.

2. Добавить половину нормы молока. Взбить венчиком.

3. Добавить муку. Замесить венчиком.

Добавить оставшееся молоко. Перемешать. Добавить растительное масло. Хорошо перемешать. Тесто готово!

Теперь НАПЕКИТЕ БЛИНЫ.

4. Грибы нарезать, обжарить. Соединить с пассированным луком.

5. Нарезанное мясо обжарить без масла. Дать жидкости выпариться. Соединить мясо, лук, грибы. Соль, специи по вкусу. Перемешать. Обжарить до испарения жидкости.

6. В слегка остывшие ингредиенты добавить морковь по-корейски, натереть сыр, выдавить чеснок. Перемешать. Начинка готова!

7. Дно противня устелить фольгой. Блинчики начинить, скатать в роллы, разрезать пополам (один край завернуть вовнутрь). Уложить на противень. Соединить сметану и нарезанную зелень. Смазать поверхность и торцы блинчиков.

Отправить в разогретую на 180 градусов духовку на 20-25 мин.

Вот, какая красота у нас получилась.

Приятного аппетита!

*********************************************