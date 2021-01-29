БУДЕТ ВКУСНО!

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Фаршированные блины. Очень вкусный перекус

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Приятного аппетита!

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Рецепт:
Лук 2 -3 шт
Молоко 0,5 литра
Яйца 4 шт
Соль 0,5 чайной ложки
Сахар 2-3 ст. ложки
Мука 250 гр
Растительное масло 1 половник
Грибы 500 гр
Бедрышки 4 шт
Морковка по-корейски 200 гр
Сметана и зелень
Сыр 100 гр
Чеснок , перец , паприка по вкусу

Пассеруем лук заранее.

1. Соединить яйца, соль, сахар. Взбить венчиком.

Фаршированные блины. Очень вкусный перекус

2. Добавить половину нормы молока. Взбить венчиком.

Фаршированные блины. Очень вкусный перекус

3. Добавить муку. Замесить венчиком.

Добавить оставшееся молоко. Перемешать. Добавить растительное масло. Хорошо перемешать. Тесто готово!

Теперь НАПЕКИТЕ БЛИНЫ.

Фаршированные блины. Очень вкусный перекус

4. Грибы нарезать, обжарить. Соединить с пассированным луком.

5. Нарезанное мясо обжарить без масла. Дать жидкости выпариться. Соединить мясо, лук, грибы. Соль, специи по вкусу. Перемешать. Обжарить до испарения жидкости.

Фаршированные блины. Очень вкусный перекус

6. В слегка остывшие ингредиенты добавить морковь по-корейски, натереть сыр, выдавить чеснок. Перемешать. Начинка готова!

Фаршированные блины. Очень вкусный перекус

7. Дно противня устелить фольгой. Блинчики начинить, скатать в роллы, разрезать пополам (один край завернуть вовнутрь). Уложить на противень. Соединить сметану и нарезанную зелень. Смазать поверхность и торцы блинчиков.

Фаршированные блины. Очень вкусный перекус

Отправить в разогретую на 180 градусов духовку на 20-25 мин.

Фаршированные блины. Очень вкусный перекус

Вот, какая красота у нас получилась.

Фаршированные блины. Очень вкусный перекус

Приятного аппетита!
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