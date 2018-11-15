10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез 

Майонез вполне можно заменить на более легкие соусы, которые внесут свежую нотку в знакомые блюда. Эти вкусные заправки для салатов, мясных и рыбных блюд очень легко приготовить, они состоят из простых и доступных ингредиентов.

Соус сметанный

Ингредиенты:

3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока или яблочного уксуса

1 ч. л. горчицы

7 ст. л. сметаны

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Смешиваем до однородной массы масло, лимонный сок, горчицу, соль, перец. Добавляем сметану и перемешиваем.

Подходит ко всем салатам, где требуется майонез. Можно мазать на бутерброды.

Соус чесночно-йогуртовый

Ингредиенты:

1 стакан несладкого йогурта

1/2 головки чеснока

5 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

Чеснок почистить и пропустить через пресс. Взбить блендером с йогуртом. Потом добавить масло и опять взбить. Посолить по вкусу. Можно добавить зелень.

Соус из кефира

Ингредиенты:

3 вареных желтка

5 ст. л. кефира

несколько капель лимонного сока

3 ст. л. творога

0,5 ч. л. горчицы

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Все ингредиенты положите в блендер и взбейте в течение 10 минут. Соус идеально подходит для заправки мясных и овощных салатов.

Ореховый соус

Ингредиенты:

4 ст. л. арахисового масла (паста)

180–200 мл воды

4 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. кунжутного масла

3 ч. л. яблочного уксуса

2 ст. л. измельченных семечек

Приготовление:

Арахисовую пасту смешайте с водой, перелейте в каcтрюлю и доведите до кипения на слабом огне. Добавьте кунжутное масло и перемешайте. Добавьте соевый соус и яблочный уксус. Обжарьте семечки на сухой сковороде до золотистого цвета. Добавьте семечки в соус и перемешайте.

Соус тартар

Ингредиенты:

2 вареных желтка

сок половинки лимона

120 мл оливкового масла

1 зубчик чеснока

100 г зеленого лука

1 соленый огурец

5–6 зеленых оливок

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Желтки разотрите, добавьте к ним соль, перец, сок лимона и тщательно перемешайте. Влейте оливковое масло, продолжая помешивать. Когда соус загустеет, добавьте мелко нарезанные лук, оливки, огурец и зубчик чеснока, выдавленный через пресс.

Этот соус хорошо подавать к рыбе, морепродуктам и овощам.

Сливочно-сырный соус

Ингредиенты:

175 г твердого сыра

2 зубчика чеснока

200 г сливок

мускатный орех молотый

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Налейте сливки в кастрюлю, нагрейте на медленном огне и добавьте натертый сыр. Через 5 минут положите чеснок, пропущенный через пресс, и щепотку мускатного ореха. Добавьте также соль и перец и готовьте еще 3 минуты на слабом огне.

Этот соус — изысканное дополнение к грибам и курице.

Соус карри

Ингредиенты:

1 стакан натурального йогурта

1 ч. л. карри

1 кисло-сладкое яблоко

Приготовление:

Очистите яблоко, нарежьте очень мелко и, пока оно не потемнело, сразу смешайте с йогуртом и карри. Этот соус хорошо подходит к птице и овощам.

Сливочный соус с хреном

Ингредиенты:

3 ст. л. тертого белого хрена

200 мл сливок жирностью 20 %

0,5 ч. л. чеснока в гранулах

полпучка зеленого лука

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Сливки, хрен, соль и чеснок поместите в кастрюлю и доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте очень мелко нарезанный лук. Соус готов, можно подавать к овощам и мясу.

Сметанно-соевый соус

Ингредиенты:

1 стакан сметаны

1 ст. л. соевого соуса

3 зубчика чеснока

5 капель бальзамического уксуса

укроп

Приготовление:

Зелень очень мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс. Положить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы.

Огуречно-сырный соус

Ингредиенты:

2 огурца

6 ст. л. сметаны

200 г мягкого сыра

2 зубчика чеснока

2 ч. л. измельченного укропа

Приготовление: