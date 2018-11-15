10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез 

Майонез вполне можно заменить на более легкие соусы, которые внесут свежую нотку в знакомые блюда. Эти вкусные заправки для салатов, мясных и рыбных блюд очень легко приготовить, они состоят из простых и доступных ингредиентов.
Соус сметанный
Ингредиенты:
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока или яблочного уксуса
- 1 ч. л. горчицы
- 7 ст. л. сметаны
- соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Смешиваем до однородной массы масло, лимонный сок, горчицу, соль, перец. Добавляем сметану и перемешиваем.
Подходит ко всем салатам, где требуется майонез. Можно мазать на бутерброды.
Соус чесночно-йогуртовый
Ингредиенты:
- 1 стакан несладкого йогурта
- 1/2 головки чеснока
- 5 ст. л. оливкового масла
Приготовление:
Чеснок почистить и пропустить через пресс. Взбить блендером с йогуртом. Потом добавить масло и опять взбить. Посолить по вкусу. Можно добавить зелень.
Соус из кефира
Ингредиенты:
- 3 вареных желтка
- 5 ст. л. кефира
- несколько капель лимонного сока
- 3 ст. л. творога
- 0,5 ч. л. горчицы
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
Все ингредиенты положите в блендер и взбейте в течение 10 минут. Соус идеально подходит для заправки мясных и овощных салатов.
Ореховый соус
Ингредиенты:
- 4 ст. л. арахисового масла (паста)
- 180–200 мл воды
- 4 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. кунжутного масла
- 3 ч. л. яблочного уксуса
- 2 ст. л. измельченных семечек
Приготовление:
Арахисовую пасту смешайте с водой, перелейте в каcтрюлю и доведите до кипения на слабом огне. Добавьте кунжутное масло и перемешайте. Добавьте соевый соус и яблочный уксус. Обжарьте семечки на сухой сковороде до золотистого цвета. Добавьте семечки в соус и перемешайте.
Соус тартар
Ингредиенты:
- 2 вареных желтка
- сок половинки лимона
- 120 мл оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 100 г зеленого лука
- 1 соленый огурец
- 5–6 зеленых оливок
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Желтки разотрите, добавьте к ним соль, перец, сок лимона и тщательно перемешайте. Влейте оливковое масло, продолжая помешивать. Когда соус загустеет, добавьте мелко нарезанные лук, оливки, огурец и зубчик чеснока, выдавленный через пресс.
Этот соус хорошо подавать к рыбе, морепродуктам и овощам.
Сливочно-сырный соус
Ингредиенты:
- 175 г твердого сыра
- 2 зубчика чеснока
- 200 г сливок
- мускатный орех молотый
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Налейте сливки в кастрюлю, нагрейте на медленном огне и добавьте натертый сыр. Через 5 минут положите чеснок, пропущенный через пресс, и щепотку мускатного ореха. Добавьте также соль и перец и готовьте еще 3 минуты на слабом огне.
Этот соус — изысканное дополнение к грибам и курице.
Соус карри
Ингредиенты:
- 1 стакан натурального йогурта
- 1 ч. л. карри
- 1 кисло-сладкое яблоко
Приготовление:
Очистите яблоко, нарежьте очень мелко и, пока оно не потемнело, сразу смешайте с йогуртом и карри. Этот соус хорошо подходит к птице и овощам.
Сливочный соус с хреном
Ингредиенты:
- 3 ст. л. тертого белого хрена
- 200 мл сливок жирностью 20 %
- 0,5 ч. л. чеснока в гранулах
- полпучка зеленого лука
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Сливки, хрен, соль и чеснок поместите в кастрюлю и доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте очень мелко нарезанный лук. Соус готов, можно подавать к овощам и мясу.
Сметанно-соевый соус
Ингредиенты:
- 1 стакан сметаны
- 1 ст. л. соевого соуса
- 3 зубчика чеснока
- 5 капель бальзамического уксуса
- укроп
Приготовление:
Зелень очень мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс. Положить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы.
Огуречно-сырный соус
Ингредиенты:
- 2 огурца
- 6 ст. л. сметаны
- 200 г мягкого сыра
- 2 зубчика чеснока
- 2 ч. л. измельченного укропа
Приготовление:
Натрите на терке огурец и слегка отожмите сок. Добавьте сметану, сыр, укроп и чеснок. Все хорошо перемешайте до однородного состояния.
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