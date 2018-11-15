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10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез

Майонез вполне можно заменить на более легкие соусы, которые внесут свежую нотку в знакомые блюда. Эти вкусные заправки для салатов, мясных и рыбных блюд очень легко приготовить, они состоят из простых и доступных ингредиентов.

Соус сметанный

10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока или яблочного уксуса
  • 1 ч. л. горчицы
  • 7 ст. л. сметаны
  • соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Смешиваем до однородной массы масло, лимонный сок, горчицу, соль, перец. Добавляем сметану и перемешиваем.

Подходит ко всем салатам, где требуется майонез. Можно мазать на бутерброды.

Соус чесночно-йогуртовый

10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез

Ингредиенты:

  • 1 стакан несладкого йогурта
  • 1/2 головки чеснока
  • 5 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

Чеснок почистить и пропустить через пресс. Взбить блендером с йогуртом. Потом добавить масло и опять взбить. Посолить по вкусу. Можно добавить зелень.

Соус из кефира

10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез

Ингредиенты:

  • 3 вареных желтка
  • 5 ст. л. кефира
  • несколько капель лимонного сока
  • 3 ст. л. творога
  • 0,5 ч. л. горчицы
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

Все ингредиенты положите в блендер и взбейте в течение 10 минут. Соус идеально подходит для заправки мясных и овощных салатов.

Ореховый соус

10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез

Ингредиенты:

  • 4 ст. л. арахисового масла (паста)
  • 180–200 мл воды
  • 4 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. кунжутного масла
  • 3 ч. л. яблочного уксуса
  • 2 ст. л. измельченных семечек

Приготовление:

Арахисовую пасту смешайте с водой, перелейте в каcтрюлю и доведите до кипения на слабом огне. Добавьте кунжутное масло и перемешайте. Добавьте соевый соус и яблочный уксус. Обжарьте семечки на сухой сковороде до золотистого цвета. Добавьте семечки в соус и перемешайте.

Соус тартар

10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез

Ингредиенты:

  • 2 вареных желтка
  • сок половинки лимона
  • 120 мл оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 г зеленого лука
  • 1 соленый огурец
  • 5–6 зеленых оливок
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

Желтки разотрите, добавьте к ним соль, перец, сок лимона и тщательно перемешайте. Влейте оливковое масло, продолжая помешивать. Когда соус загустеет, добавьте мелко нарезанные лук, оливки, огурец и зубчик чеснока, выдавленный через пресс.

Этот соус хорошо подавать к рыбе, морепродуктам и овощам.

Сливочно-сырный соус

10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез

Ингредиенты:

  • 175 г твердого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 г сливок
  • мускатный орех молотый
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

Налейте сливки в кастрюлю, нагрейте на медленном огне и добавьте натертый сыр. Через 5 минут положите чеснок, пропущенный через пресс, и щепотку мускатного ореха. Добавьте также соль и перец и готовьте еще 3 минуты на слабом огне.

Этот соус — изысканное дополнение к грибам и курице.

Соус карри

10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез

Ингредиенты:

  • 1 стакан натурального йогурта
  • 1 ч. л. карри
  • 1 кисло-сладкое яблоко

Приготовление:

Очистите яблоко, нарежьте очень мелко и, пока оно не потемнело, сразу смешайте с йогуртом и карри. Этот соус хорошо подходит к птице и овощам.

Сливочный соус с хреном

10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. тертого белого хрена
  • 200 мл сливок жирностью 20 %
  • 0,5 ч. л. чеснока в гранулах
  • полпучка зеленого лука
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

Сливки, хрен, соль и чеснок поместите в кастрюлю и доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте очень мелко нарезанный лук. Соус готов, можно подавать к овощам и мясу.

Сметанно-соевый соус

10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез

Ингредиенты:

  • 1 стакан сметаны
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 3 зубчика чеснока
  • 5 капель бальзамического уксуса
  • укроп

Приготовление:

Зелень очень мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс. Положить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы.

Огуречно-сырный соус

10 домашних соусов, которыми можно заменить майонез 

Ингредиенты:

  • 2 огурца
  • 6 ст. л. сметаны
  • 200 г мягкого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ч. л. измельченного укропа

Приготовление:

Натрите на терке огурец и слегка отожмите сок. Добавьте сметану, сыр, укроп и чеснок. Все хорошо перемешайте до однородного состояния.

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