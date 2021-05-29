ТОП-5 рецептов свиных ребрышек с картошкой в казане

Предлагаю вам рецепт очень вкусного ужина — это жаркое с картошкой и свиными рёбрышками в казане. Вкусное, сытное и ароматное блюдо придётся по вкусу всем домашним. Рёбрышки получаются сочными, так как мы их сначала обжариваем, а потом тушим в казане.

Свиные ребрышки с картошкой в казане

Свиные ребрышки 1 кг

Картошка 1 кг

Лук 2 шт.

Морковь 2 шт.

Чеснок 8 зубч.

Растительное масло 200 мл

Перец горошком 10 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Соль по вкусу

Как потушить картошку с ребрышками? Подготовьте продукты. Ребра предварительно обмойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Затем нарежьте их на куски по два-три ребрышка. Масла можно взять меньше, в зависимости от жирности ребер. Я взяла только перец и лавровый лист, вы можете добавить любые специи на свое усмотрение.

Картофель помойте и почистите. Затем хорошо обсушите его. Это важно, так как во время обжаривания влажный картофель начнет брызгаться. Лук почистите. Нарежьте его на четвертинки колец. Морковь почистите и нарежьте на крупные кружочки.

Поставьте казан на плиту, нагрев сделайте сильным. Влейте в казан масло, разогрейте его. Осторожно положите в казан картофель. Обжарьте его в течении 10 минут, время от времени перемешивая.

Затем выньте картофель шумовкой.

Положите в казан ребра. Обжарьте их на сильном огне до румяной корочки с обеих сторон. Затем выньте их. Выложите в масло лук и морковь. Обжаривайте овощи в течении 5 минут, перемешивая их, до золотистости.

Верните в казан мясо, обжарьте его с овощами в течении 3 минут. Влейте кипяток так, чтобы вода полностью покрыла ребра. Важно добавлять именно горячую воду, чтобы мясо не стало жестким от перепада температур. Добавьте перец, лавровый лист и соль. Убавьте огонь, накройте казан крышкой. Тушите мясо 40 минут.

После положенного времени часть воды выкипит. Выложите на мясо картофель и чеснок. Снова накройте казан и оставьте на 20 минут. Затем перемешайте мясо с картошкой. Огонь выключите, казан накройте и оставьте мясо на 10 минут. Подавайте ребра с картошкой горячими, посыпав зеленью.

Ребра с картошкой — замечательное «мужское» блюдо. Мясо после долгого тушения хорошо отходит от костей, картофель же, наоборот, остается крепким, но при этом мягким внутри.

Используйте для жарки масло с высокой температурой дымления! Любые масла полезны только до достижения определённой температуры — точки дымления, при которой масло начинает гореть и в нём образуются токсичные вещества, в том числе канцерогены.

Нерафинированные масла, за редкими исключениями, имеют низкую точку дымления. В них много неотфильтрованных органических частиц, которые быстро начинают гореть.

Рафинированные масла более устойчивы к нагреванию, и точка дымления у них выше. Если вы собираетесь готовить пищу в духовке, на сковороде или гриле, убедитесь в том, что используете масло с высокой точкой дымления. Самые распространенные из масел с высокой точкой дымления: рафинированные сорта подсолнечного, оливкового и виноградного.

Картошка с ребрышками в казане

Ингредиенты

1 шт Ребра свиные

1 шт Морковь

10 шт Картошка

1 шт Лук

Лавровый лист

В казане разогреть небольшое количество масла, и обжарить нарезанные ребра на среднем огне. Минут 10-15. Морковь нарезать соломкой и отправить в ребра, жарить минут 5. Пока обжариваем морковь с мясом, нарезаем лук. Далее отправляем его в казан. Чищеную картошку нарезаем на 4 части.

После того, как морковь и лук достаточно поджарились, в казан выкладываем картошку и заливаем водой так, чтобы она полностью закрывала картошку. У меня вышло примерно 2,5литра. Доводим до кипения и убираем на маленький огонь. Не забываем солить и перчить по вкусу.

Варим до готовности картошки примерно 20-30 минут, добавляем 3 лавровых листа и оставляем минут на 5 под крышкой на маленьком огне.

Картофель, тушенный со свиными ребрами в казане

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Копченые свиные ребрышки — 500 г

Лук репчатый — 200 г

Масло подсолнечное рафинированное — 80 мл

Чеснок — 50 г

Зелень свежая — 100 г

Паприка сладкая — 2 ст.л.

Перец, соль — по вкусу

Кориандр молотый — 1,5 ч.л.

Лавровый лист — 2 шт.

Вода — около 800 мл

Подготовьте необходимые ингредиенты. Ребрышки порубите на небольшие кусочки. Нарежьте кубиками репчатый лук. Выложите лук и мясо в разогретый казан с растительным маслом.

Добавьте паприку, кориандр и обжаривайте, помешивая, минут 8. Размешать ребрышки с луком и специями. Затем добавьте в казан к поджарке кубики картофеля и свежую зелень. Посолите, поперчите, положите лавровый лист и влейте воды (или бульона) так, чтобы она лишь покрывала картофель.

Доведите рагу до кипения, убавьте огонь до среднего и тушите примерно 30 минут (ориентируйтесь на готовность картофеля). За 5 минут до готовности добавьте в казан нарубленный чеснок.

Когда картофель полностью приготовится, снимите казан с огня, накройте крышкой и дайте блюду настояться минут 20. Картофель, тушенный с копчеными ребрышками и паприкой готов. Подавайте его к столу в горячем виде.

Рецепт №4

Перед вами потрясающе аппетитный и совершенно несложный вариант, как приготовить свиные ребрышки с картошкой в казане. Это чудесное блюдо, сытное и вкусное, на обед или ужин для всей семьи. Блюда в казане получаются удивительно вкусными, так что рекомендую готовить в нем время от времени. Что может быть лучше сочетания нежного и сочного мяса с картофелем?

А к ним еще и подливка томатная с зеленью. Это блюдо достойно вашего внимания! Кроме того, вы всегда можете использовать в рецепт любимые овощи, а также специи по вкусу. Количество порций: 6-8.

Ингредиенты:

Томатная паста — 3-4 Ст. ложек

Перец — По вкусу

Луковица — 1-2 Штук

Морковь — 1-2 Штук

Соль — По вкусу

Зелень — 0.5 Пучка

Растительное масло — По вкусу (для жарки)

Свиные ребра — 1 Килограмм

Чеснок — 2-4 Зубчиков

Картофель — 1 Килограмм

Вода — 2-3 Стаканов

Вот такой аппетитный набор ингредиентов вам нужно приготовить перед началом процесса. Ребра вымойте, обсушите и нарежьте порционно, картофель — крупными кусочками. Очистите и измельчите лук, чеснок, морковь.

На сковороду налейте немного растительного масла и на сильном огне обжарьте ребра с двух сторон до румяной корочки. Разогрейте казан с небольшим количеством масла. Выложите лук с морковью и чесноком, обжарьте 3-5 минут, помешивая.

Переложите в казан обжаренные ребрышки. Подсолите немного по вкусу. Сверху выложите картофель, его тоже немного присолив. Томатную пасту разведите водой. Добавьте щепотку перца, соли и измельченную зелень. Вылейте соус в казан. Накройте крышкой и оставьте тушиться до готовности (минут 40).

Вот такое сытное и аппетитное блюдо получилось. Угощайтесь!

Рецепт №5

Ребрышки в казане с овощами – очень сытное и вкусное блюдо. В основном его готовят летом или осенью, когда природа щедро одаривает нас богатым урожаем. Такое кушанье — идеальный вариант для пикника, а также сытного обеда или ужина.

Ингредиенты для приготовления ребрышек в казане с овощами:

Свинина (ребра) 1,5 килограмма

Морковь 3 штуки (средняя)

Помидор 5–6 штук (средний)

Лук репчатый 3–4 штуки (средний)

Перец болгарский (красный и зеленый) 3 штуки

Картофель 10–12 штук (средний)

Смесь специй для мяса 2 столовые ложки

Базилик сушеный 1 чайная ложка

Перец черный горошком по вкусу

Лист лавра по вкусу

Соль по вкусу

Вода, очищенная сколько понадобится

Инвентарь:

Кухонный нож – 2 штуки

Разделочная доска – 2 штуки

Глубокая миска – 2 штуки

Плита

Казан с крышкой (емкость 5 литров)

Кухонная лопатка

Мерный стакан (для воды)

Столовая ложка

Глубокая тарелка – 4 штуки

Шумовка

Тарелка.

Приготовление ребрышек в казане с овощами:

Шаг 1: подготавливаем ребрышки.

Берем свиные ребра и тщательно промываем под холодной проточной водой от любого рода загрязнений. Дальше выкладываем их на разделочную доску, разрезаем на порционные части, перекладываем в глубокую миску, посыпаем по вкусу солью и смесью специй для мяса. После этого тщательно перемешиваем ребра со специями и оставляем в таком виде на 5 минут.

Шаг 2: обжариваем и тушим ребрышки.

Затем ставим на сильный огонь казан и вливаем в него пару столовых ложек растительного масла. Через 3 – 4 минуты выкладываем в раскаленное масло ребрышки и обжариваем их до золотистой корочки, периодически помешивая кухонной лопаткой.

После того как ребра подрумянятся, вливаем в казан 100 миллилитров очищенной воды, накрываем его крышкой и тушим свинину 12 – 15 минут, а в это время подготавливаем овощи.

Шаг 3: подготавливаем овощи.

Очищаем от кожуры лук, морковь и картофель. У перцев удаляем плодоножки и потрошим их от семян. Затем промываем эти овощи вместе с помидорами под холодной проточной водой, сушим их бумажными кухонными полотенцами, по очереди выкладываем на разделочную доску и измельчаем.

Форма нарезки данных продуктов не принципиальна, но желательно, чтобы размер кусочков не превышал 1,5 – 2 сантиметра. Лук можно порубить полукольцами, кольцами или кубиками. Морковь – кольцами или соломкой.

Картофель – ломтиками, кубиками или брусочками. Болгарский перец – соломкой или колечками. Помидоры – дольками, полудольками или крупными кубиками, все зависит от вашего желания. Подготовленные овощи раскладываем по отдельным тарелкам, а картофель отправляем в глубокую миску и заливаем водой, теперь он не потемнеет до момента использования.

Шаг 4: готовим ребрышки в казане с овощами.

Через 12 – 15 минут вода в казане почти полностью выпарится, и ребрышки начнут обжариваться в собственном жире. Теперь, для того чтобы не пересушить свиное мясо, добавляем к нему нарезанный лук и обжариваем эти ингредиенты не более 4 – 5 минут до прозрачности овоща.

Затем кладем в казанок болгарский перец, морковь, готовим их вместе еще 3 – 4 минуты, время от времени перемешивая, и после этого туда же выкладываем помидоры с картофелем. Заливаем все составляющие блюда очищенной водой так, чтобы она не доходила до верхнего уровня продуктов на пару сантиметров.

Дальше приправляем их сушеным базиликом, листом лавра, горошком черного перца и, если надо, добавляем еще немного соли со специей для мяса. Накрываем казанок крышкой, уменьшаем температуру плиты до среднего уровня и тушим ребрышки с овощами 40 – 50 минут.

После этого снимаем казан с огня, ставим его на разделочную доску, предварительно положенную на столешницу, и настаиваем блюдо под крышкой еще 10 – 12 минут. Затем с помощью шумовки раскладываем ароматное кушанье по тарелкам и подаем ребрышки с овощами к столу.

Шаг 5: подаем ребрышки в казане с овощами.

Ребрышки в казане с овощами подаются в горячем виде. Перед сервировкой каждую порцию этого блюда можно посыпать измельченной зеленью укропа, петрушки, кинзы или базилика. К такой сытной еде в качестве дополнения можно предложить хлеб и легкий салат из свежих овощей. Вкусно, просто и недорого!

Приятного аппетита!

Советы к рецепту:

если ребра очень жирные, срезать с них излишки сала не стоит, просто обжарьте их в казане без масла. А если ребра суховатые, стоит заменить растительное масло свиным топленым салом, для того чтобы блюдо получилось не только вкусным, но и сытным;

во время приготовления этого блюда можно использовать любые специи и пряности, предназначенные для мяса или овощей;

по желанию обжаренные овощи и ребрышки можно залить смесью из воды, томатной пасты и сметаны, получится очень насыщенная и вкусная подлива;

это блюдо можно готовить на мангале.

Заключение

Что может быть проще самого обычного домашнего рагу, скажут многие. Но мне кажется, что именно это незамысловатое блюдо всегда можно разнообразить чем-нибудь новеньким, например, создать для него свой собственный набор ароматных специй или добавить вместо привычной свинины либо говядины аппетитные копченые ребрышки.

Я очень люблю сочетание копченых ребрышек, картофеля и чеснока с большим количеством свежей зелени и таким же количеством сладкой паприки. Это очень вкусное и ароматное блюдо, которое многим придется по вкусу, тем более, что готовить его совсем не сложно!