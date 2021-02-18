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Кесадилья с мясом и сыром

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Из двух лепешек и начинки можно приготовить много вариантов быстрого и вкусного блюда с мексиканскими корнями: кесадильи. Мексиканские тортильи — тонкие круглые пшеничные лепешки выполняют ту же функцию, что обычный хлеб в сэндвичах и бутербродах, а внутри может быть и мясо и овощи, и бобовые, и разные соусы и, конечно, сыр. Сыр здесь лучше выбирать тот, который легко плавится, он будет объединять компоненты начинки и как бы склеивать обе лепёшки. Что касается мясной составляющей — удобно использовать остатки жареного и запечённого мяса, которое в начинке прогреется и впитает овощные соки.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Свинина 50 г
Лук красный ½ шт.
Помидоры Черри 50 г
Сыр 120 г
Тортилья 2 шт.
Петрушка 20 г

Кесадилья с мясом и сыром (этап 1)

Помидоры Черри 50 г
Свинина 50 г
Петрушка 20 г

Кесадилья с мясом и сыром

Вымойте и обсушите овощи. Если используете сырое мясо, предварительно обжарьте его тонкими ломтиками, если уже готовое — просто нарежьте соломкой.

Кесадилья с мясом и сыром (этап 2)

Сыр 120 г

Кесадилья с мясом и сыром

Сыр (у меня домашний сулугуни) измельчите, как удобнее, можно натереть на крупной тёрке, нарезать или измельчить в блендере.

Кесадилья с мясом и сыром (этап 3)

Тортилья 2 шт.

Кесадилья с мясом и сыром

Одну лепёшку положите на сухую сковороду подходящего размера, посыпьте половиной сыра и измельчённой зеленью.
Сверху разложите мясо и ломтики помидора.

Кесадилья с мясом и сыром (этап 4)

Лук красный ½ шт.

Кесадилья с мясом и сыром

Добавьте перья красного (или любого другого не слишком острого) лука.

Кесадилья с мясом и сыром (этап 5)

Кесадилья с мясом и сыром

Посыпьте начинку оставшимся сыром и накройте второй тортильей.

Кесадилья с мясом и сыром (этап 6)

Кесадилья с мясом и сыром

Жарьте с одной стороны 3-4 минуты, затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны. Чтобы легче было перевернуть кесадилью, накройте её перевёрнутой тарелкой, переверните всю конструкцию тарелкой вниз, а затем дайте кесадилье соскользнуть на сковороду необжаренной стороной вниз.

Кесадилья с мясом и сыром (этап 7)

Кесадилья с мясом и сыром

Подавайте кесадилью горячей, нарезав на сектора. Для нарезки удобно использовать круглый нож для пиццы.
Подробнее: https://www.foodclub.ru/detail/quesadilla-s-myasom-i-syrom/

 

 

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