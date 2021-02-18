Из двух лепешек и начинки можно приготовить много вариантов быстрого и вкусного блюда с мексиканскими корнями: кесадильи. Мексиканские тортильи — тонкие круглые пшеничные лепешки выполняют ту же функцию, что обычный хлеб в сэндвичах и бутербродах, а внутри может быть и мясо и овощи, и бобовые, и разные соусы и, конечно, сыр. Сыр здесь лучше выбирать тот, который легко плавится, он будет объединять компоненты начинки и как бы склеивать обе лепёшки. Что касается мясной составляющей — удобно использовать остатки жареного и запечённого мяса, которое в начинке прогреется и впитает овощные соки.
Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы
|Свинина
|50 г
|Лук красный
|½ шт.
|Помидоры Черри
|50 г
|Сыр
|120 г
|Тортилья
|2 шт.
|Петрушка
|20 г
Кесадилья с мясом и сыром (этап 1)
|Помидоры Черри
|50 г
|Свинина
|50 г
|Петрушка
|20 г
Вымойте и обсушите овощи. Если используете сырое мясо, предварительно обжарьте его тонкими ломтиками, если уже готовое — просто нарежьте соломкой.
Кесадилья с мясом и сыром (этап 2)
|Сыр
|120 г
Сыр (у меня домашний сулугуни) измельчите, как удобнее, можно натереть на крупной тёрке, нарезать или измельчить в блендере.
Кесадилья с мясом и сыром (этап 3)
|Тортилья
|2 шт.
Одну лепёшку положите на сухую сковороду подходящего размера, посыпьте половиной сыра и измельчённой зеленью. Сверху разложите мясо и ломтики помидора.
Кесадилья с мясом и сыром (этап 4)
|Лук красный
|½ шт.
Добавьте перья красного (или любого другого не слишком острого) лука.
Кесадилья с мясом и сыром (этап 5)
Посыпьте начинку оставшимся сыром и накройте второй тортильей.
Кесадилья с мясом и сыром (этап 6)
Жарьте с одной стороны 3-4 минуты, затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны. Чтобы легче было перевернуть кесадилью, накройте её перевёрнутой тарелкой, переверните всю конструкцию тарелкой вниз, а затем дайте кесадилье соскользнуть на сковороду необжаренной стороной вниз.
Кесадилья с мясом и сыром (этап 7)
Подавайте кесадилью горячей, нарезав на сектора. Для нарезки удобно использовать круглый нож для пиццы.
Подробнее: https://www.foodclub.ru/detail/quesadilla-s-myasom-i-syrom/
Подробнее: https://www.foodclub.ru/detail/quesadilla-s-myasom-i-syrom/
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