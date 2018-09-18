Кабачковые пирожки с фаршем

Добавить фарш, готовить все время разбивая фарш на кусочки, пока он не станет матовым.

Посолить, поперчить.

Далее тушить под крышкой до готовности, я тушила минут 10-15.

Время может быть разное в зависимости от того какой у вас фарш. Попробуйте на вкус, мясо должно быть мягкое и сочное, при необходимости добавьте немного воды, если она вся выкипела, и тушите еще.