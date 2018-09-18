Кабачковые пирожки с фаршем

Очень вкусно.
Ингредиенты:
- 500 г кабачков
- 2 яйца
- 120 г муки
- 60 г сметаны
- 0,3 ч. л. соды
- соль, перец
- специи по вкусу (у меня орегано и чеснок)
- 250 г мясного фарша
- 150 г лука
- соль, перец
- топленое масло для жарки, или растительное и сливочное пополам
Сезон кабачков в разгаре, и это не может не радовать. Из кабачков можно приготовить бесчисленное количество блюд, причем даже сладких. Сегодня я приготовила такие необычные пирожки из теста на основе кабачков. В начинку я взяла мясной фарш из свинины пополам с говядиной, вы можете взять в начинку и другой фарш по вкусу, например куриный, но мне кажется, что мясной тут более предпочтительный.
Пирожки получились просто бомбически вкусные, улетали с тарелок просто один за другим!
У меня получилось 12 пирожков.
Приготовление:
Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить.
Оставить постоять на время приготовления начинки.
Готовим начинку.
На разогретой сковороде обжарить мелко порезанный лук до легкой золотистости.
Я жарю на топленом масле.
Добавить фарш, готовить все время разбивая фарш на кусочки, пока он не станет матовым.
Посолить, поперчить.
Далее тушить под крышкой до готовности, я тушила минут 10-15.
Готовим тесто.
Тщательно отжать кабачки от влаги. Я беру партиями, хорошо отжимаю в ладонях и перекладываю в другую емкость.
Добавить яйца, сметану, соль, перец, соду, специи. Я использовала по 0,3 ч. л. орегано и сухого чеснока, свежий чеснок тоже подходит.
Перемешать.
Добавить муку, перемешать. Может потребоваться чуть больше или меньше муки, тесто должно быть не густое.
Жарим пирожки.
На сковороде разогреть немного масла, я использую топленое. Можно жарить на смеси растительного и сливочного пополам или только на растительном.
Выложить тесто тонким кругами. Но не так, как для кабачковых оладий, слой должен быть тоньше и круги большего диаметра.
Сверху на одну половинку выложить фарш.
Сразу же накрыть второй половинкой.
Затем закрыть крышкой и готовить пирожки примерно по 3 минуты с каждой стороны.
Пирожки получаются стандартной пирожковой формы.
Либо же вот второй вариант формовки.
Выложить круги небольшого диаметра, сверху фарш.
Накрыть небольшим количеством теста.
Перевернуть и обжарить с другой стороны до готовности.
Тогда пирожки будут круглые.
Подавать горячими. Хотя они и остывшими вкусные, но горячими мне понравились еще больше.
Кабачковые пирожки с мясом получаются очень сочными, мягкими, нежными. Очень вкусно!
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