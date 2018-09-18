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Кабачковые пирожки с фаршем

Кабачковые пирожки с фаршем

Очень вкусно.

Ингредиенты:

Тесто:
  • 500 г кабачков
  • 2 яйца
  • 120 г муки
  • 60 г сметаны
  • 0,3 ч. л. соды
  • соль, перец
  • специи по вкусу (у меня орегано и чеснок)
Начинка:
  • 250 г мясного фарша
  • 150 г лука
  • соль, перец
Также:
  • топленое масло для жарки, или растительное и сливочное пополам

Ингредиенты

Сезон кабачков в разгаре, и это не может не радовать. Из кабачков можно приготовить бесчисленное количество блюд, причем даже сладких. Сегодня я приготовила такие необычные пирожки из теста на основе кабачков. В начинку я взяла мясной фарш из свинины пополам с говядиной, вы можете взять в начинку и другой фарш по вкусу, например куриный, но мне кажется, что мясной тут более предпочтительный. 
Пирожки получились просто бомбически вкусные, улетали с тарелок просто один за другим! 
У меня получилось 12 пирожков.

Приготовление:

Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить. 
Оставить постоять на время приготовления начинки.

Кабачковые пирожки с фаршем — 1 шаг

Готовим начинку. 
На разогретой сковороде обжарить мелко порезанный лук до легкой золотистости. 
Я жарю на топленом масле.

Кабачковые пирожки с фаршем — 2 шаг

Добавить фарш, готовить все время разбивая фарш на кусочки, пока он не станет матовым. 
Посолить, поперчить. 
Далее тушить под крышкой до готовности, я тушила минут 10-15.

Время может быть разное в зависимости от того какой у вас фарш. Попробуйте на вкус, мясо должно быть мягкое и сочное, при необходимости добавьте немного воды, если она вся выкипела, и тушите еще.

Кабачковые пирожки с фаршем — 3 шаг

Готовим тесто. 
Тщательно отжать кабачки от влаги. Я беру партиями, хорошо отжимаю в ладонях и перекладываю в другую емкость. 
Добавить яйца, сметану, соль, перец, соду, специи. Я использовала по 0,3 ч. л. орегано и сухого чеснока, свежий чеснок тоже подходит.

Кабачковые пирожки с фаршем — 4 шаг

Перемешать.

Кабачковые пирожки с фаршем — 5 шаг

Добавить муку, перемешать. Может потребоваться чуть больше или меньше муки, тесто должно быть не густое.

Кабачковые пирожки с фаршем — 6 шаг

Жарим пирожки. 
На сковороде разогреть немного масла, я использую топленое. Можно жарить на смеси растительного и сливочного пополам или только на растительном. 
Выложить тесто тонким кругами. Но не так, как для кабачковых оладий, слой должен быть тоньше и круги большего диаметра. 
Сверху на одну половинку выложить фарш.

Кабачковые пирожки с фаршем — 7 шаг

Сразу же накрыть второй половинкой.

Кабачковые пирожки с фаршем — 8 шаг

Затем закрыть крышкой и готовить пирожки примерно по 3 минуты с каждой стороны. 
Пирожки получаются стандартной пирожковой формы.

Кабачковые пирожки с фаршем — 9 шаг

Либо же вот второй вариант формовки. 
Выложить круги небольшого диаметра, сверху фарш.

Кабачковые пирожки с фаршем — 10 шаг

Накрыть небольшим количеством теста.

Кабачковые пирожки с фаршем — 11 шаг

Перевернуть и обжарить с другой стороны до готовности. 
Тогда пирожки будут круглые.

Кабачковые пирожки с фаршем — 12 шаг

Подавать горячими. Хотя они и остывшими вкусные, но горячими мне понравились еще больше. 
Кабачковые пирожки с мясом получаются очень сочными, мягкими, нежными. Очень вкусно!

Кабачковые пирожки с фаршем — 13 шаг

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