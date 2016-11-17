Рассольник с гречкой

Очень вкусный и сытный суп. Сочетание пользы и вкуса, сытности, только при этом не добавляет лишних калорий в рацион. Для легкого нежирного варианта бульона выбирайте говядину на кости. Любые блюда с гречкой — это кладезь витаминов, особенно железа, которое так необходимо при анемии.

Огурцы советую припустить перед добавлением в суп, тогда будет более насыщенный вкус.

При желании, можно сделать еще более легкий и совсем постный вариант, приготовив суп на овощном бульоне.