Рассольник с гречкой

Очень вкусный и сытный суп. Сочетание пользы и вкуса, сытности, только при этом не добавляет лишних калорий в рацион. Для легкого нежирного варианта бульона выбирайте говядину на кости. Любые блюда с гречкой — это кладезь витаминов, особенно железа, которое так необходимо при анемии.
Огурцы советую припустить перед добавлением в суп, тогда будет более насыщенный вкус.
При желании, можно сделать еще более легкий и совсем постный вариант, приготовив суп на овощном бульоне.
Cостав:
- Говядина на кости 600 г
- Огурцы соленые 3 штуки
- Картофель 3 штуки
- Лук репчатый 2 штуки
- Морковь 2 штуки
- Гречневая крупа 1/4 стакана
- Масло растительное
- Зеленый горошек 2 столовые ложки
- Зелень петрушки маленький пучок
- Перец молотый
- Лавровый лист 4 штуки
- Черный перец горошком
- Соль
- Зеленый лук
Инструкции
- 1.Начинаем с приготовления бульона. Мясо моем, заливаем водой и ставим варится до кипения. После закипания снимаем образовавшуюся пленку, добавляем очищенную луковицу и морковку, лавровый лист, перец горошком и оставляем варится порядка 1-1,5 часов. После проварки мясо вынимаем, оставляем остывать, а бульон процеживаем пару раз через марлю. Как только мясо остынет режем на небольшие кусочки по вашему усмотрению, добавляем обратно в бульон.
- 2.Картофель моем, чистим, режем кубиками и закладываем в бульон. Гречку промываем и также добавляем в бульон, продолжаем варить.
- 3.В это время начинаем готовить заправку для супа. Огурцы соленые режем кружочками, кладем на сковороду с растительным маслом, добавляем рассола примерно 5 столовых ложек и тушим порядка 5 минут.
- 4.Лук и морковь моем, чистим и также режем, добавляем к огурцам на сковородку, все это тушим вместе минут 10. Затем добавляем в суп, как и соль с молотым перцем по вкусу, все вместе варим 10-15 минут, на финальном этапе добавляем горошек и мелко порубленную зелень. Любители могут добавить чеснока. Затем суп выключаем, добавляем порезанные зеленый лук и оставляем настоятся порядка 15 минут. Ваш суп готов! Приятного аппетита!
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