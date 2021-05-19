Если вам нравятся легкие сладкие рецепты без выпечки, предлагаем взять на вооружение нежный баварский десерт на основе сметаны. Лакомство имеет приятный сливочный вкус, который можно разнообразить добавками по выбору. Сегодня мы будем использовать шоколад.

Этот быстрый десерт идеально готовить с вечера, чтобы наутро уже наслаждаться сладким угощением. Сам процесс готовки займет у вас не более 10 минут. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты

Молоко 300 мл Яичный желток 4 шт. Сахар 70 г Ванильный сахар по вкусу Сметана 350 г Желатин 20 г Черный шоколад по вкусу

Приготовление

Смешайте 100 мл холодного молока и желатин. Пока желатин набухает, приготовьте основу для десерта. Для этого смешайте желтки, обычный и ванильный сахар, а также оставшееся молоко. Поставьте сотейник или кастрюлю с заготовкой на средний огонь. Постоянно помешивайте, пока молочная смесь не закипит. Снимите посуду с огня. Влейте подготовленный желатин к горячему молоку. Хорошо всё перемешайте. Добавьте к смеси сметану и снова перемешайте. Должна получиться однородная масса. На дно небольшой силиконовой формы положите измельченный шоколад или другую добавку на выбор. Сверху залейте всё сметанной массой. Оставьте форму с десертом в холодильнике на несколько часов.

Готовый десерт подаем, разрезав на порционные кусочки. Вместо ванильного сахара в качестве ароматизатора также можно использовать лимонную или апельсиновую цедру. Приятного аппетита!