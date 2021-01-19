Режем морковь вдоль и кладем в банку с маслом и чесноком. Закуска на замену соленым огурцам

Соленые огурцы закуска вкусная, но уже слишком привычная и не совсем полезная из-за большого содержания уксуса в традиционных рецептах. На замену мы предлагаем сделать совершенно новый вариант закуски: положим в банки не огурцы, а разрезанную вдоль морковь.

Заправлять закрутку будем чесноком и маслом. На полкило моркови нам понадобится 10 зубчиков чеснока. Это количество мы распределим по двум полулитровым банкам, на каждую банку возьмем 15 граммов обычной каменной соли, 2 грамма сахара, 60 миллилитров уксуса и по 40 миллилитров растительного масла.

Морковь моем, чистим и режем аккуратными и равными брусочками.

Чеснок нарезаем тонкими пластинками.

Теперь заполоняем морковью каждую банку, сверху кладем зубчики чеснока.

Добавляем соль, уксус, сахар, растительное масло, доливаем водой и закрываем крышкой. Оставляем на 25 дней в прохладном темном месте и закуска готова.

Видеорецепт:

При этом мы предложили лишь базовый вариант маринада. Если вам нравится более острая закуска, просто добавьте к рецепту перца.