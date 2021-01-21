Вкуснее пирожных! Чудесный десерт на основе молока

Этот молочный десерт вкуснее многих пирожных — нежный и с прослойкой мягкой карамели, буквально тает во рту! Вам не потребуется ни духовка, ни специальное кухонное оборудование — всё довольно просто и быстро. Порадуйте себя и близких необычным десертом на основе молока!

Ингредиенты для молочного десерта:

1 литр молока;

100 гр слив. масла;

120 гр муки;

80 + 90 гр сахара;

1 ч. л. ванилина;

1 ст. л. с горкой кукурузного крахмала;

200 мл воды.

В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло. Добавить муку, перемешать венчиком. Частями влить молоко, продолжая перемешивать венчиком.

Добавить 80 гр сахара и ванилин. Продолжать варить и помешивать крем на среднем огне до момента, как он загустеет (около 5-7 минут).

Дать крему остыть в подходящей посуде, в которой будет подаваться десерт.

Тем временем приготовить мягкую карамель. 90 гр сахара растопить на сковороде на среднем огне до появления золотистого оттенка. Влить буквально 2 ст. л. воды, перемешать.

В отдельной посуде смешать 1 ст. л. с горкой крахмала с 200 мл воды. Влить смесь к растопленному сахару, активно перемешивать лопаткой до растворения. Уваривать, пока консистенция не станет однородной и слегка тягучей, как мягкая карамель.

Вылить поверх крема, разровнять лопаткой. Дать остыть в холодильнике полчаса перед подачей.

Нежный молочный десерт с прослойкой мягкой карамели — это так же вкусно, как и красиво!

Подробнее о том, как сделать молочный десерт, смотрите в видео ниже: