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Вкуснее пирожных! Чудесный десерт на основе молока

Этот молочный десерт вкуснее многих пирожных — нежный и с прослойкой мягкой карамели, буквально тает во рту! Вам не потребуется ни духовка, ни специальное кухонное оборудование — всё довольно просто и быстро. Порадуйте себя и близких необычным десертом на основе молока!

Вкуснее пирожных! Чудесный десерт на основе молока

Ингредиенты для молочного десерта:

  • 1 литр молока;
  • 100 гр слив. масла;
  • 120 гр муки;
  • 80 + 90 гр сахара;
  • 1 ч. л. ванилина;
  • 1 ст. л. с горкой кукурузного крахмала;
  • 200 мл воды.

В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло. Добавить муку, перемешать венчиком. Частями влить молоко, продолжая перемешивать венчиком.

Вкуснее пирожных! Чудесный десерт на основе молока

Добавить 80 гр сахара и ванилин. Продолжать варить и помешивать крем на среднем огне до момента, как он загустеет (около 5-7 минут).

Вкуснее пирожных! Чудесный десерт на основе молока

Дать крему остыть в подходящей посуде, в которой будет подаваться десерт.

Вкуснее пирожных! Чудесный десерт на основе молока

Тем временем приготовить мягкую карамель. 90 гр сахара растопить на сковороде на среднем огне до появления золотистого оттенка. Влить буквально 2 ст. л. воды, перемешать.

Вкуснее пирожных! Чудесный десерт на основе молока

В отдельной посуде смешать 1 ст. л. с горкой крахмала с 200 мл воды. Влить смесь к растопленному сахару, активно перемешивать лопаткой до растворения. Уваривать, пока консистенция не станет однородной и слегка тягучей, как мягкая карамель.

Вкуснее пирожных! Чудесный десерт на основе молока

Вылить поверх крема, разровнять лопаткой. Дать остыть в холодильнике полчаса перед подачей.

Вкуснее пирожных! Чудесный десерт на основе молока

Нежный молочный десерт с прослойкой мягкой карамели — это так же вкусно, как и красиво!

Вкуснее пирожных! Чудесный десерт на основе молока

Подробнее о том, как сделать молочный десерт, смотрите в видео ниже:

 

 

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