Красный песто (с вялеными томатами). Соус Rosso

Мне кажется, этот вот красный соус песто публиковать именно сейчас — самое то. Почему? Сейчас расскажу. Но сразу оговорюсь: этот соус — настоящий наркотик!

Как-то я думала: логично публиковать этот рецепт в начале лета. Типа утилизируем остатки старых запасов заготовок перед началом нового сезона… Несъеденные вяленые помидоры пустим на вкуснейший красный песто… Кстати, традиционный песто у меня тоже есть, и даже не один!

Так вот… несъеденные вяленые помидоры…

Несъеденные…

Стоп! Несъеденные вяленые помидоры перед началом нового сезона? В смысле?..

Закрепила мысль о том, что несъеденные запасы вяленых помидоров — это миф еще и подруга. На днях она завялила 2 баночки, и на мой вопрос о том, будет ли она вялить еще, я сперва увидела изумление на лице, а затем смех. «Да я их как бы очень быстро всегда съедаю… Сразу!»

Вяленые помидоры, несомненно, хороши сами по себе. Наркотически хороши! Но этот песто…

Да, я знаю, что классический красный песто готовится иначе. Но вы просто попробуйте этот!

У меня он идет и в пасту, и в картошку отварную, и в каши вместо масла… И в омлеты, и в супы… да куда только не идет, в общем! И это не говоря о том, что можно же и просто на хлебец намазать, или же использовать его как дип.

Вкууусно!

Ингредиенты

500 г вяленых помидоров

100 г твердого сыра

100 г орехов я брала грецкие

25 г рукколы традиционный вариант — базилик, тут решайте сами

15 г лимонного сока

4 з. чеснока

соль и перец по вкусу

растительное масло до нужной консистенции

Приготовление