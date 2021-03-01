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Красный песто (с вялеными томатами). Соус Rosso

Красный песто (с вялеными томатами). Соус Rosso

Мне кажется, этот вот красный соус песто публиковать именно сейчас — самое то. Почему? Сейчас расскажу. Но сразу оговорюсь: этот соус — настоящий наркотик!

Как-то я думала: логично публиковать этот рецепт в начале лета. Типа утилизируем остатки старых запасов заготовок перед началом нового сезона… Несъеденные вяленые помидоры пустим на вкуснейший красный песто… Кстати, традиционный песто у меня тоже есть, и даже не один!

Так вот… несъеденные вяленые помидоры…

Несъеденные…

Стоп! Несъеденные вяленые помидоры перед началом нового сезона? В смысле?..

Красный песто (с вялеными томатами). Соус Rosso

Закрепила мысль о том, что несъеденные запасы вяленых помидоров — это миф еще и подруга. На днях она завялила 2 баночки, и на мой вопрос о том, будет ли она вялить еще, я сперва увидела изумление на лице, а затем смех. «Да я их как бы очень быстро всегда съедаю… Сразу!»

Вяленые помидоры, несомненно, хороши сами по себе. Наркотически хороши! Но этот песто…

Красный песто (с вялеными томатами). Соус Rosso

Да, я знаю, что классический красный песто готовится иначе. Но вы просто попробуйте этот!

У меня он идет и в пасту, и в картошку отварную, и в каши вместо масла… И в омлеты, и в супы… да куда только не идет, в общем! И это не говоря о том, что можно же и просто на хлебец намазать, или же использовать его как дип.

Вкууусно!

Красный песто (с вялеными томатами). Соус Rosso

Ингредиенты

  • 500 г вяленых помидоров
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г орехов я брала грецкие
  • 25 г рукколы традиционный вариант — базилик, тут решайте сами
  • 15 г лимонного сока
  • 4 з. чеснока
  • соль и перец по вкусу
  • растительное масло до нужной консистенции

Приготовление

  • Если у вас вяленые томаты в масле, масло слейте и им же можно доводить красный песто до желаемой консистенции.Если у вас томаты сушеные, то их нужно залить кипяточком и подождать, чтобы они размягчились. Взвешивать следует уже в размокшем виде.

  • В чашу блендера отправьте помидоры, сыр, орехи, рукколу и чеснок. Измельчите все до однородности.

  • Влейте лимонный сок и начните понемногу вводить растительное масло, продолжая смешивать массу.

  • Добавляйте масло, пока не получите соус такой консистенции, которая вам нравится/удобна.

  • В конце приготовления приправьте красный песто солью и перцем по вкусу.

 

 

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