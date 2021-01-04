"Чесночная" брокколи

Невероятно простой рецепт, при этом капустка получается просто изумительной на вкус! Я уже и не говорю о том, что готовится она очень быстро, и самое главное - очень полезно!! Такая капустка будет чудесной закуской, либо быстрым, вкусным и оригинальным гарниром!!! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

брокколи

чеснок

оливковое масло

соль

Приготовление:

Брокколи отварить, или приготовить на пару до готовности. Капуста не должна быть слишком мягкой, лучше пусть будет немного "аль-денте".

Чеснок крупно порубить ножом.

В сковороде разогреть небольшое количество масла, и быстро помешивая слегка обжарить чеснок, посолить.

Затем в сковороду выложить брокколи, перемешать, убавить огонь до минимума и прогреть 3 минуты, чтобы капуста пропиталась ароматом чеснока.

Снять с огня.

Вот и все!

Подавать брокколи можно сразу, то есть теплой, а можно и в остывшем виде.



Приятного Вам!!!