Вкусные и сытные салаты с крупой

Крупы питательные, сытные и очень полезные. Немногие знают, что из них можно готовить не только гарниры и супы, но и интересные и изысканные салаты. В статье вы найдёте несколько необычных рецептов, которые стоит взять на вооружение.

Способы приготовления салатов из круп

Как приготовить необычный и вкусный салат с крупой? Ниже рассмотрено несколько рецептов.

Пряный салат с киноа

Киноа – не самая популярная, а во многих странах СНГ неизвестная крупа, но она заслуживает внимания и уважения. Вы убедитесь в этом, когда попробуете салат, для приготовления которого нужно:

200 г киноа;

150 г краснокочанной капусты;

морковка;

один болгарский перец;

80 г арахиса или кешью;

10 г свежего корня имбиря;

ст. л. винного уксуса (если такого нет, замените яблочным или бальзамическим);

три стрелки зелёного лука;

ст. л. натурального мёда;

по столовой ложке кунжутного и оливкового масел;

30 мл соевого соуса.

Приготовление:

Киноа нужно сварить. На упаковке наверняка имеется инструкция, но если её нет, то варите крупу, добавив вдвое больше воды. После закипания киноа варится около 15 минут, а в готовом виде значительно увеличивается в размерах. Морковку вымойте и потрите на средней или крупной тёрке. Капусту нашинкуйте или порежьте специальным ножом. Перец освободите от семечек и плодоножки, нарежьте тоненькой соломкой. Лук после мытья порубите. Возьмите примерно пару столовых ложек орешков и хорошенько измельчите их, чтобы получить практически пасту. Эту массу соедините с двумя видами масел, мёдом, соевым соусом, предварительно потёртым на мелкой тёрке имбирём и уксусом. Всё тщательным образом перемешайте до однородности. Пряная заправка готова. Соедините сваренную крупу киноа со всеми нарезанными овощами и заправьте салатик подготовленным соусом. Разложите его по тарелкам и каждую порцию посыпьте арахисом или кешью (при желании орехи можно слегка измельчить).

Салат с булгуром

В домашних условиях можно сделать потрясающий необычный салатик из булгура. Вам понадобится:

стакан булгура;

100 г шпината;

200 г помидоров черри (можно заменить и обычными);

маленькая головка красного лука;

свежий огурец;

100 г сыра фета;

50 г грецких орехов;

зубец чеснока или чуть больше;

две столовых ложки бальзамического или красного винного уксуса;

пара ст. л. оливкового масла;

молотый чёрный перец;

соль.

Инструкция:

Булгур можно залить кипятком (двумя или двумя с половиной частями), закрыть, укутать полотенцем и оставить набухать на час. Если время поджимает, залейте стакан крупы двумя стаканами воды и варите буквально десять минут или чуть дольше, в зависимости от помола. Шпинат можно порезать или просто нарвать руками. Лук почистите, порежьте тонкими полукольцами. Огурец нарезается кубиками. Черри оставьте целыми или разрежьте на половинки (обычные томаты режутся дольками). Сыр фета нарежьте кубиками. Чеснок нужно измельчить, пропустив через пресс. Для заправки просто соедините измельчённый чеснок с маслом, солью, уксусом и молотым перцем. Смешайте булгур, нарезанные помидоры, лук, огурец и шпинат, добавьте подготовленную заправку. Разложите салат по тарелкам, каждую порцию посыпьте кубиками феты и грецкими орехами, предварительно измельчёнными.

Салат с гречкой

Если вы хотите получить сытный и при этом необычный салат, то в качестве основы используйте гречку, дополнив её другими ингредиентами. Список продуктов таков:

стакан гречки;

половина маленькой тыквы;

один молодой кабачок;

небольшое авокадо;

половина лимона или один лайм;

немного кресс-салата, руколы или другой зелени на ваш вкус;

30 граммов кедровых орешков;

пара ст. л. кунжутного масла (при неимении замените оливковым или привычным подсолнечным);

соль;

молотый чёрный перец.

Описание процесса:

Овощи для сохранения сочности и вкуса будут запекаться, так что сначала от вас требуется до 170-180 градусов разогреть духовку. Тыкву и кабачок нужно порезать кубиками средних или небольших размеров. Если шкурка толстая, срежьте её, чтобы салат получился более нежным. Измельчённые овощи нужно смешать с маслом, выложить на противень и отправить запекаться до красивой явной румяности и полной готовности, о которой расскажет мягкость. Сварите гречку обычным способом, добавив около 2,5 частей воды. Крупу лучше предварительно прополоскать в прохладной воде, чтобы удалить мусор. Авокадо, вынув из него косточку, порежьте кубиками. Зелень после мытья можно нарвать или нарезать. Далее соедините все компоненты салата, полейте их выжатым из лайма или лимона соком, добавьте молотый перец и соль. Перемешайте всё и подавайте, не забыв посыпать все порции кедровыми орехами.

Пикантный салат с бурым рисом

Если вы предпочитаете интересные рецепты и креативные сочетания компонентов, то этот салатик точно впечатлит вас! Для его приготовления понадобится:

70 г листового салата;

150-170 граммов бурого риса;

апельсин;

головка красного или фиолетового лука;

полстакана грецких орехов;

небольшой лимон или лайм;

пять ст. л. оливкового масла;

5-7 штук кураги;

два-три небольших зубца чеснока;

морская соль;

смесь перцев.

Инструкция:

Рис нужно промыть, чтобы он получился рассыпчатым и не слипся. Затем сварите его, добавив 2,5 или три части воды, в зависимости от желаемой жёсткости крупы. Лук почистите и порежьте тоненькими полукольцами. С апельсина нужно снять цедру: понадобится примерно две столовых ложки. Разделите фрукт на дольки и снимите с них плёночные оболочки, разрежьте на несколько частей или оставьте целыми по желанию. Курагу следует залить горячей водой или чёрным чаем для разбухания, а потом порезать соломкой. Орехи надо порезать, но не очень мелко, чтобы вкус явно ощущался. Затем буквально пару минут подсушите их в духовке или прокалите на сковородке без масла. В сковороде разогрейте оливковое масло и на нём обжаривайте лук и апельсиновую цедру, потом добавляйте курагу и предварительно очищенный и измельчённый чеснок. Когда все ингредиенты будут готовы и приобретут золотистость, выключайте огонь и сразу вводите рис, чтобы он пропитался маслом. Добавьте сок лайма или лимона, а также морскую соль с перцем, перемешайте всё. Тёплым раскладывайте салат по порционным тарелкам, выкладывайте сверху листья салата и сыпьте по горстке орехов. Готово, можно радовать родных или гостей!

Как видите, из круп можно приготовить массу разнообразных, необычных и очень вкусных салатиков как к праздничному, так и к повседневному столу.