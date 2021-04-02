Всегда думала, что это корица, а оказалось - кассия! Разобралась, в чем разница, и попробовала, наконец, настоящую корицу

Век живи - век учись: то, что я всегда считала корицей, оказалось другой специей.

Пеку я, значит, печенье и пряники и думаю, что раз купила палочки, то это у меня точно настоящая всамделишная корица. Я еще и очень радовалась, что досталась мне она очень дешево - 200 рублей за 200 граммов.

Но то, что я считала настоящей корицей, это не корица, а кассия!

Как отличить? Рассказываю.

Но сначала небольшая теоретическая вводная.

На самом деле, коричных деревьев - сотни видов. Мы используем только 4 из них. По регионам выращивания корицу и назвали – цейлонская, китайская, индонезийская и сайгонская.

На территории Шри-Ланки и Западной Индии растет дерево Cinnamomum zeylanicyn, из коры которого и получают цейлонскую корицу. Она считается классическим и благородным видом специи (даже королевой среди всех кориц). Стоит она ого-го как недешево! В отличии от кассии, которую сплошь и рядом продают нам под видом корицы.

Мне цейлонскую корицу подарили на Новый год и я, наконец, смогла сама ее оценить и сравнить с кассеей. Вот так выглядит упаковка цейлонской корицы, которая оказалась в моем новогоднем подарочке. Листайте - состав на обороте.

Цейлонскую корицу часто называют «настоящей». Это, конечно, не совсем верно.

Все виды корицы являются настоящими. А такой титул цейлонский вид получил только потому, что ему было присвоено латинское название Cinnamomum verum, что и означает «настоящая корица».

Вот она цейлонская корица

А то, что я использовала и для выпечки, и для кофе до того, как познакомилась с королевской корицей, это кассия. Пряность которую получают из коры дерева Cortex Cinnamomi cassiae (коричник китайский).

Между двумя этими видами - значительная разница. И по виду, и по вкусовым качествам. И по пользе для здоровья.

Внешний вид

Отличить палочки цейлонской корицы и кассии очень просто. Если вы хотя бы раз видели и держали в руках настоящую корицу, то, поверьте, больше вы их никогда не перепутаете! А уж если их положить рядом - разница очевидна.

Специально сфотографировала рядом для наглядности: слева - кассия, справа - корица

Палочки кассии твердые, коричневого и красно-коричневого цвета, толщина слоя может быть до 1,5 мм. Даже тонкие кусочки разломить в руках можно с большим трудом.

Цейлонская корица - представляет собой рыхлые палочки желтого или желто-коричневого цвета, скрученные из срезанной коры толщиной с лист плотной бумаги. Цейлонская корица очень мягкая и легко ломается прямо руками. При минимальном давлении крошится.

Вкус и аромат

У цейлонской корицы вкус сладкий и мягкий, очень приятный и сбалансированный аромат. Кажется, что палочка почти совсем не пахнет, но стоит только сломать ее и растереть в пальцах, как появляется яркий и пряный запах.

Слева - корица, справа - кассия. Даже в молотом виде разница очевидна. Но лучше всегда брать корицу в палочках, так отличить легче. Да и, как правило, то, что молотое в продаже в супермаркетах - либо кассея, либо корица низкого качества.

Аромат у кассии более сильный, в ней больше аромомасел, чем в корице, а отсюда и более интенсивный запах - более жгучий и резкий. Вкус у кассии более острый и насыщенный, тем, кто привык именно к этой специи, возможно, "настоящая корица" покажется менее яркой.

Применение и польза (вред)

Цейлонская корица больше подходит для приготовления изысканных десертов, она способна привнести в блюдо тонкий, мягкий и сложный аромат. Кофе однозначно вкуснее с корицей, а не с кассией.

Корица в выпечке - отличный результат. Хотя и дорого.

А вот для глинтвейна или для выпечки, особенно, если булочки с корицей вы печете не часто вполне уместна замена дорогой корицы кассией. Хороша она и для поделок, для новогодний украшений и всякого хейнд-мейда.

Но если выпечка с корицей на вашем столе частый гость, то лучше кассию заменить на цейлонскую корицу. Дело в том, что кассия может нанести вред здоровью из-за того, что в ее составе есть кумарин.

В чистом виде кумарин очень слабо влияет на человека и в небольших дозах безопасен. Но регулярное и чрезмерное употребление может вызвать проблемы.

Одна булочка или пряник с кассией в день не нанесет вреда здоровью, но класть китайскую корицу чайными ложками в еду точно не стоит. Лучше заменить ее корицей (хотя и накладнее, конечно).

Цена

В магазинах и на рынке продают, в основном, кассию. Все, что вы купите в молотом виде - кассия, однозначно. Связано это исключительно с ценой.

Цейлонская корица стоит минимум в 4 раза дороже коричника китайского. При такой разнице в цене классическая корица большим спросом не пользуется. Цена на пряность такая большая не только и не столько из-за вкусовых качеств. Просто при производстве цейлонской корицы используется много ручного труда. Специю рекомендую заказывать в интернете, потому что в магазинах, особенно в провинции, вы ее найдете вряд ли.

Если хотите купить именно корицу, внимательно читайте упаковку. Добросовестный производитель указывает сырье. Написано Cinnamomum zeylanicum - это цейлонская корица. Написано Cinnamomum aromaticum или Cinnamomum cassia – кассия.

Приятного всем аппетита и отличных покупок! Жмите лайк, если статья была вам полезна!