Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)

По-латински название хурмы звучит как diospyros и в переводе означает «пища богов» или «божественный огонь». Действительно, насыщенный желто-оранжевый цвет хурмы радует глаз хмурыми осенними и зимними днями, а еще хурма содержит множество полезных веществ, обладает anti-age эффектом и, по мнению некоторых диетологов, может даже заменить чашку кофе. Впрочем, не вся хурма одинаково вкусна и не всегда полезна. Разбираемся с особенностями выбора и выясняем, как извлечь из нее максимум полезного.
Полезные свойства
Яркий оранжевый цвет говорит о высоком содержании в хурме бета-каротина. В ней также довольно много натрия, магния, калия, йода и железа. Исследования показали, что в 100 граммах хурмы содержание клетчатки в два раза выше, чем в 100 граммах яблок, а также достаточно фенольных соединений, которые снижают риск развития заболеваний сердца.
Лучшие сорта хурмы
Всего насчитывается более 500 сортов хурмы, которые условно можно разделить на плоды с вязкой мякотью (это обычно обусловлено высоким содержанием танинов) и с невязкой. Наиболее популярны в России следующие:
Восточная (хурма Хачиа)
Самый распространенный сорт: ягоды слегка удлиненные по форме с ярко-оранжевая кожицей. Хурма не слишком сладкая, но весьма терпкая. Чтобы избавиться от вяжущего вкуса, достаточно положить ее в пакет с яблоками на пару дней, в морозилку на сутки или подождать, пока плод дозреет и станет мягким словно пудинг.
Россиянка
Гибридный сорт хурмы, выведенный в Крыму. Плоды небольшие, плоские, насыщенного оранжевого оттенка. Хурма твердая и на вкус терпкая. «Россиянка» достаточно быстро дозревает, становясь мягкой, сладкой и невязкой.
Шарон
Сорт, выведенный в израильской долине. Шарон отличается мягким ароматом и приятным вкусом без намека на вязкость, даже когда хурма еще твердая. Обычно это круглые плоды размером с помидор, практически без семян. Цвет кожицы колеблется от светло-оранжевого до красно-оранжевого.
Фую
Плоды со светло-оранжевой кожицей, сладкие и хрустящие, немного напоминающие яблоко. Содержание танинов в хурме невысокое, поэтому она невязкая, и ее можно спокойно есть даже если плод еще достаточно твердый.
Королек (шоколадная хурма)
Плод с темно-оранжевой кожицей и коричневой мякотью. Это хурма с высоким содержанием йода, но при этом невязкая. На вкус ягода сладкая, но не приторная.
Ромашка (инжирная хурма)
Один из самых ранних сортов хурмы, получивших название из-за характерной формы. Обычно имеет темно-оранжевый цвет. Сам плод мягкий и сладкий. Светлые плоды могут быть без косточек, но с вязкой мякотью.
Медовая хурма (мандариновая)
Плоды с кожицей и мякотью мандаринового цвета, мягкие (часто даже желеобразные) и очень сладкие. За счет высокого содержания сахаров этот сорт можно смело назвать одним из самых высокопитательных.
Противопоказания
О хурме лучше забыть тем, у кого индивидуальная непереносимость, а также с осторожностью употреблять людям склонным к пищевой аллергии и страдающим сахарным диабетом (в ней слишком высокое содержание сахаров). Женщинам, кормящим грудью, включать плод в рацион лучше с осторожностью ─ хурма может вызвать аллергию у малыша. Детям вообще начинать давать ягоду лучше с трех лет.
Не нужно есть хурму, особенно вязкие сорта, на пустой желудок и при проблемах с кишечником (при хронических запорах и атонии). Плод нельзя есть в сочетании с блюдами из краба или после них – высок риск образования камней в желудке. Не рекомендуется также запивать хурму молоком или холодной водой. Наконец, при обострении болезней почек или мочевого пузыря от хурмы как естественного диуретика также лучше отказаться.
3 рецепта с хурмой
Для нас привычно употреблять хурму как она есть, и многие наверняка пробовали сушеную хурму, которая особенно популярна в Японии и Южной Корее (ежегодно в уезде Ёндон проводится Фестиваль сушеной хурмы). Но есть масса рецептов блюд с хурмой. Попробуйте!
Смешать маскарпоне с мятой и лимонным соком, добавить немного меда. Хурму нарезать пластинками и выложить на них смесь маскарпоне с мятой, посыпать измельченными фисташками и семенами граната.
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