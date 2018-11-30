Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)

Разбираемся с сортами и полезным свойствам хурмы, выясняем, почему хурма вяжет, и какие сорта считаются самыми питательными.

По-латински название хурмы звучит как diospyros и в переводе означает «пища богов» или «божественный огонь». Действительно, насыщенный желто-оранжевый цвет хурмы радует глаз хмурыми осенними и зимними днями, а еще хурма содержит множество полезных веществ, обладает anti-age эффектом и, по мнению некоторых диетологов, может даже заменить чашку кофе. Впрочем, не вся хурма одинаково вкусна и не всегда полезна. Разбираемся с особенностями выбора и выясняем, как извлечь из нее максимум полезного.

Полезные свойства

Яркий оранжевый цвет говорит о высоком содержании в хурме бета-каротина. В ней также довольно много натрия, магния, калия, йода и железа. Исследования показали, что в 100 граммах хурмы содержание клетчатки в два раза выше, чем в 100 граммах яблок, а также достаточно фенольных соединений, которые снижают риск развития заболеваний сердца.

Хурму нужно включить в рацион всем, ориентированным на anti age: в плодах содержится большое количество катехинов ─ полифенольных соединений с сильный омолаживающим эффектом. Ешьте хурму с кожицей, поскольку в ней содержится большое количество антиоксидантов. Хурма идеально подходит для перекуса в разгар трудового дня благодаря высокому содержанию калия и фруктозы. Так, один средний плод подзарядит энергией не хуже порции кофе американо. Хурму можно использовать для профилактики отеков в качестве природного диуретика. Благодаря высокому содержанию калия она поможет организму избавиться от лишней жидкости без потери полезных веществ, а магний снизит риск образования камней в почках Высокое содержание бета-каротина, лютеина и зеаксантина делает хурму суперфудом для глаз. Один плод в среднем обеспечивает 55% рекомендуемого ежедневного потребления витамина А, который, в свою очередь, является компонентом основного зрительного пигмента родопсина, а лютеин и зеаксантин, как извесно, тоже необходимы для здоровья сетчатки глаза. Включив хурму в ежедневный рацион можно укрепить иммунитет. Некоторые нутриционисты полагают, что за счет высокого содержания антиоксидантов, витамина А и бетулиновой кислоты она помогает тем, кто борется с онкологией. Наконец, любопытный факт: в некоторых восточных странах хурму используют в качестве средства избавления от икоты.

Лучшие сорта хурмы

Всего насчитывается более 500 сортов хурмы, которые условно можно разделить на плоды с вязкой мякотью (это обычно обусловлено высоким содержанием танинов) и с невязкой. Наиболее популярны в России следующие:

Восточная (хурма Хачиа)

Сорт хурмы: "Восточная" (вяжет, если не мягкая как пудинг))

Самый распространенный сорт: ягоды слегка удлиненные по форме с ярко-оранжевая кожицей. Хурма не слишком сладкая, но весьма терпкая. Чтобы избавиться от вяжущего вкуса, достаточно положить ее в пакет с яблоками на пару дней, в морозилку на сутки или подождать, пока плод дозреет и станет мягким словно пудинг.

Россиянка

Сорт хурмы "Россиянка" (вяжет, если недостаточно зрелая)

Гибридный сорт хурмы, выведенный в Крыму. Плоды небольшие, плоские, насыщенного оранжевого оттенка. Хурма твердая и на вкус терпкая. «Россиянка» достаточно быстро дозревает, становясь мягкой, сладкой и невязкой.

Шарон

Сорт хурмы "Шарон" (не вяжет)

Сорт, выведенный в израильской долине. Шарон отличается мягким ароматом и приятным вкусом без намека на вязкость, даже когда хурма еще твердая. Обычно это круглые плоды размером с помидор, практически без семян. Цвет кожицы колеблется от светло-оранжевого до красно-оранжевого.

Фую

Сорт хурмы "Фую" (не вяжет)

Плоды со светло-оранжевой кожицей, сладкие и хрустящие, немного напоминающие яблоко. Содержание танинов в хурме невысокое, поэтому она невязкая, и ее можно спокойно есть даже если плод еще достаточно твердый.

Королек (шоколадная хурма)

Сорт хурмы "Королек" (не вяжет)

Плод с темно-оранжевой кожицей и коричневой мякотью. Это хурма с высоким содержанием йода, но при этом невязкая. На вкус ягода сладкая, но не приторная.

Ромашка (инжирная хурма)

Сорт хурмы "Ромашка" (светлая вяжет)

Один из самых ранних сортов хурмы, получивших название из-за характерной формы. Обычно имеет темно-оранжевый цвет. Сам плод мягкий и сладкий. Светлые плоды могут быть без косточек, но с вязкой мякотью.

Медовая хурма (мандариновая)

Сотр хурмы: "Медовая" (зрелая не вяжет)

Плоды с кожицей и мякотью мандаринового цвета, мягкие (часто даже желеобразные) и очень сладкие. За счет высокого содержания сахаров этот сорт можно смело назвать одним из самых высокопитательных.

Противопоказания

О хурме лучше забыть тем, у кого индивидуальная непереносимость, а также с осторожностью употреблять людям склонным к пищевой аллергии и страдающим сахарным диабетом (в ней слишком высокое содержание сахаров). Женщинам, кормящим грудью, включать плод в рацион лучше с осторожностью ─ хурма может вызвать аллергию у малыша. Детям вообще начинать давать ягоду лучше с трех лет.

Не нужно есть хурму, особенно вязкие сорта, на пустой желудок и при проблемах с кишечником (при хронических запорах и атонии). Плод нельзя есть в сочетании с блюдами из краба или после них – высок риск образования камней в желудке. Не рекомендуется также запивать хурму молоком или холодной водой. Наконец, при обострении болезней почек или мочевого пузыря от хурмы как естественного диуретика также лучше отказаться.

3 рецепта с хурмой

Для нас привычно употреблять хурму как она есть, и многие наверняка пробовали сушеную хурму, которая особенно популярна в Японии и Южной Корее (ежегодно в уезде Ёндон проводится Фестиваль сушеной хурмы). Но есть масса рецептов блюд с хурмой. Попробуйте!