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Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)

Разбираемся с сортами и полезным свойствам хурмы, выясняем, почему хурма вяжет, и какие сорта считаются самыми питательными.
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По-латински название хурмы звучит как diospyros и в переводе означает «пища богов» или «божественный огонь». Действительно, насыщенный желто-оранжевый цвет хурмы радует глаз хмурыми осенними и зимними днями, а еще хурма содержит множество полезных веществ, обладает anti-age эффектом и, по мнению некоторых диетологов, может даже заменить чашку кофе. Впрочем, не вся хурма одинаково вкусна и не всегда полезна. Разбираемся с особенностями выбора и выясняем, как извлечь из нее максимум полезного.

Полезные свойства

Яркий оранжевый цвет говорит о высоком содержании в хурме бета-каротина. В ней также довольно много натрия, магния, калия, йода и железа. Исследования показали, что в 100 граммах хурмы содержание клетчатки в два раза выше, чем в 100 граммах яблок, а также достаточно фенольных соединений, которые снижают риск развития заболеваний сердца. 

Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)
Хурму нужно включить в рацион всем, ориентированным на anti age: в плодах содержится большое количество катехинов ─ полифенольных соединений с сильный омолаживающим эффектом. Ешьте хурму с кожицей, поскольку в ней содержится большое количество антиоксидантов.
Хурма идеально подходит для перекуса в разгар трудового дня благодаря высокому содержанию калия и фруктозы. Так, один средний плод подзарядит энергией не хуже порции кофе американо.
Хурму можно использовать для профилактики отеков в качестве природного диуретика. Благодаря высокому содержанию калия она поможет организму избавиться от лишней жидкости без потери полезных веществ, а магний снизит риск образования камней в почках
Высокое содержание бета-каротина, лютеина и зеаксантина делает хурму суперфудом для глаз. Один плод в среднем обеспечивает 55% рекомендуемого ежедневного потребления витамина А, который, в свою очередь, является компонентом основного зрительного пигмента родопсина, а лютеин и зеаксантин, как извесно, тоже необходимы для здоровья сетчатки глаза.
Включив хурму в ежедневный рацион можно укрепить иммунитет. Некоторые нутриционисты полагают, что за счет высокого содержания антиоксидантов, витамина А и бетулиновой кислоты она помогает тем, кто борется с онкологией.
Наконец, любопытный факт: в некоторых восточных странах хурму используют в качестве средства избавления от икоты.

Лучшие сорта хурмы

Всего насчитывается более 500 сортов хурмы, которые условно можно разделить на плоды с вязкой мякотью (это обычно обусловлено  высоким содержанием танинов) и с невязкой. Наиболее популярны в России следующие:

Восточная (хурма Хачиа)

Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)
Сорт хурмы: "Восточная" (вяжет, если не мягкая как пудинг))

Самый распространенный сорт: ягоды слегка удлиненные по форме с ярко-оранжевая кожицей. Хурма не слишком сладкая, но весьма терпкая. Чтобы избавиться от вяжущего вкуса, достаточно положить ее в пакет с яблоками на пару дней, в морозилку на сутки или подождать, пока плод дозреет и станет мягким словно пудинг.

Россиянка

Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)
Сорт хурмы "Россиянка" (вяжет, если недостаточно зрелая)

Гибридный сорт хурмы, выведенный в Крыму. Плоды небольшие, плоские, насыщенного оранжевого оттенка. Хурма твердая и на вкус терпкая. «Россиянка» достаточно быстро дозревает, становясь мягкой, сладкой и невязкой.

Шарон

Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)
Сорт хурмы "Шарон" (не вяжет)

Сорт, выведенный в израильской долине. Шарон отличается мягким ароматом и приятным вкусом без намека на вязкость, даже когда хурма еще твердая. Обычно это круглые плоды размером с помидор, практически без семян. Цвет кожицы колеблется от светло-оранжевого до красно-оранжевого.

Фую

Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)
Сорт хурмы "Фую" (не вяжет)

Плоды со светло-оранжевой кожицей, сладкие и хрустящие, немного напоминающие яблоко. Содержание танинов в хурме невысокое, поэтому она невязкая, и ее можно спокойно есть даже если плод еще достаточно твердый. 

Королек (шоколадная хурма)

Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)
Сорт хурмы "Королек" (не вяжет)

Плод с темно-оранжевой кожицей и коричневой мякотью. Это хурма с высоким содержанием йода, но при этом невязкая. На вкус ягода сладкая, но не приторная.

Ромашка (инжирная хурма)

Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)
Сорт хурмы "Ромашка" (светлая вяжет)

Один из самых ранних сортов хурмы, получивших название из-за характерной формы. Обычно имеет темно-оранжевый цвет. Сам плод мягкий и сладкий. Светлые плоды могут быть без косточек, но с  вязкой мякотью.

Медовая хурма (мандариновая)

Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)
Сотр хурмы: "Медовая" (зрелая не вяжет)

Плоды с кожицей и мякотью мандаринового цвета, мягкие (часто даже желеобразные) и очень сладкие. За счет высокого содержания сахаров этот сорт можно смело назвать одним из самых высокопитательных.

Противопоказания

О хурме лучше забыть тем, у кого индивидуальная непереносимость, а также с осторожностью употреблять людям склонным к пищевой  аллергии и страдающим  сахарным диабетом (в ней слишком высокое содержание сахаров). Женщинам, кормящим грудью,  включать плод в рацион лучше с осторожностью ─ хурма может вызвать аллергию у малыша. Детям  вообще начинать давать ягоду лучше с трех лет.

Не нужно есть хурму, особенно вязкие сорта, на пустой желудок и  при проблемах с кишечником (при хронических запорах и атонии). Плод нельзя есть в сочетании с блюдами из краба или после них – высок риск образования камней в желудке.  Не рекомендуется также запивать хурму молоком или холодной водой. Наконец, при обострении болезней почек или мочевого пузыря от хурмы как естественного диуретика  также лучше отказаться.

3 рецепта с хурмой

Для нас привычно употреблять хурму как она есть, и многие наверняка пробовали сушеную хурму, которая особенно популярна в Японии и Южной Корее (ежегодно в уезде Ёндон проводится Фестиваль сушеной хурмы). Но есть масса рецептов блюд с хурмой. Попробуйте! 

Фото-гид по хурме: какая вяжет, какая - нет, польза и вред (и даже 3 рецепта)
Закуска из хурмы с мятным маскарпоне

Смешать маскарпоне с мятой и лимонным соком, добавить немного меда. Хурму нарезать пластинками и выложить на них смесь маскарпоне с мятой, посыпать измельченными фисташками и семенами граната.

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