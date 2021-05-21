Вы точно слышали о таком популярном блюде французской кухни, как рататуй. Тонко нарезанные овощи в томатном соусе получили мировую известность! А вот про овощное рагу по-гречески знают далеко не все. Называется оно бриам и готовится в разы проще рататуя. А вот вкус получается даже более изысканным.

Бриам — классический пример средиземноморской диеты. Легкий, яркий, заправленный оливковым маслом. Его подают к мясу или в качестве легкого ужина.

Ингредиенты

Баклажан 600 г Болгарский перец 500 г Кабачок 600 г Картофель 600 г Чеснок 4 зуб. Лук 120 г Кинза 30 г Петрушка 30 г Помидор 700 г Брынза 300 г Оливковое масло 80 мл Лавровый лист 2 шт. Тимьян 1 ч. л. Итальянские травы 1 ч. л. Соль 1 ч. л. Черный перец (молотый) 1 ч. л.

Приготовление

Помойте овощи и подготовьте их. Картофель почистите и нарежьте кружочками. Измельчите кабачки, баклажаны и сладкий перец. Лук почистите и нарежьте кольцами. Выкладывайте продукты сразу на противень. Помидоры почистите, измельчите и выложите сверху. Можно приготовить из них пюре и залить им овощи. Чеснок нарежьте на пластины и добавьте к овощам. Перемешайте их с солью и перцем. Приправьте пряностями, выложите лавровый лист и полейте всё маслом. Выпекайте бриам 90 минут при 180 градусов до мягкости овощей. Украсьте блюдо зеленью и фетой, поставьте еще на 5 минут в духовку. Готово!

Сыр фета станет последним штрихом. Используют его не всегда, но именно он придает вкусу насыщенности. Также в бриам часто добавляют немного белого сухого вина, от 30 до 60 мл. Это овощное рагу может стать основой для сытного теплого салата. А еще оно хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Ценителям вкусных легких блюд рекомендуем сохранить этот рецепт!