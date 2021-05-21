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Овощное рагу по-гречески

Овощное рагу по-гречески

Вы точно слышали о таком популярном блюде французской кухни, как рататуй. Тонко нарезанные овощи в томатном соусе получили мировую известность! А вот про овощное рагу по-гречески знают далеко не все. Называется оно бриам и готовится в разы проще рататуя. А вот вкус получается даже более изысканным.

Бриам — классический пример средиземноморской диеты. Легкий, яркий, заправленный оливковым маслом. Его подают к мясу или в качестве легкого ужина.

Овощное рагу по-гречески

Ингредиенты

Баклажан 600 г
Болгарский перец 500 г
Кабачок 600 г
Картофель 600 г
Чеснок 4 зуб.
Лук 120 г
Кинза 30 г
Петрушка 30 г
Помидор 700 г
Брынза 300 г
Оливковое масло 80 мл
Лавровый лист 2 шт.
Тимьян 1 ч. л.
Итальянские травы 1 ч. л.
Соль 1 ч. л.
Черный перец (молотый) 1 ч. л.

 

Приготовление

  1. Помойте овощи и подготовьте их. Картофель почистите и нарежьте кружочками. Измельчите кабачки, баклажаны и сладкий перец. Лук почистите и нарежьте кольцами. Выкладывайте продукты сразу на противень.Овощное рагу по-гречески
  2. Помидоры почистите, измельчите и выложите сверху. Можно приготовить из них пюре и залить им овощи.Овощное рагу по-гречески
  3. Чеснок нарежьте на пластины и добавьте к овощам. Перемешайте их с солью и перцем. Приправьте пряностями, выложите лавровый лист и полейте всё маслом.
    Овощное рагу по-гречески
  4. Выпекайте бриам 90 минут при 180 градусов до мягкости овощей. Украсьте блюдо зеленью и фетой, поставьте еще на 5 минут в духовку. Готово!Овощное рагу по-гречески

Сыр фета станет последним штрихом. Используют его не всегда, но именно он придает вкусу насыщенности. Также в бриам часто добавляют немного белого сухого вина, от 30 до 60 мл. Это овощное рагу может стать основой для сытного теплого салата. А еще оно хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Ценителям вкусных легких блюд рекомендуем сохранить этот рецепт!

 

 

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