Вы точно слышали о таком популярном блюде французской кухни, как рататуй. Тонко нарезанные овощи в томатном соусе получили мировую известность! А вот про овощное рагу по-гречески знают далеко не все. Называется оно бриам и готовится в разы проще рататуя. А вот вкус получается даже более изысканным.
Бриам — классический пример средиземноморской диеты. Легкий, яркий, заправленный оливковым маслом. Его подают к мясу или в качестве легкого ужина.
Ингредиенты
|Баклажан
|600 г
|Болгарский перец
|500 г
|Кабачок
|600 г
|Картофель
|600 г
|Чеснок
|4 зуб.
|Лук
|120 г
|Кинза
|30 г
|Петрушка
|30 г
|Помидор
|700 г
|Брынза
|300 г
|Оливковое масло
|80 мл
|Лавровый лист
|2 шт.
|Тимьян
|1 ч. л.
|Итальянские травы
|1 ч. л.
|Соль
|1 ч. л.
|Черный перец (молотый)
|1 ч. л.
Приготовление
- Помойте овощи и подготовьте их. Картофель почистите и нарежьте кружочками. Измельчите кабачки, баклажаны и сладкий перец. Лук почистите и нарежьте кольцами. Выкладывайте продукты сразу на противень.
- Помидоры почистите, измельчите и выложите сверху. Можно приготовить из них пюре и залить им овощи.
- Чеснок нарежьте на пластины и добавьте к овощам. Перемешайте их с солью и перцем. Приправьте пряностями, выложите лавровый лист и полейте всё маслом.
- Выпекайте бриам 90 минут при 180 градусов до мягкости овощей. Украсьте блюдо зеленью и фетой, поставьте еще на 5 минут в духовку. Готово!
Сыр фета станет последним штрихом. Используют его не всегда, но именно он придает вкусу насыщенности. Также в бриам часто добавляют немного белого сухого вина, от 30 до 60 мл. Это овощное рагу может стать основой для сытного теплого салата. А еще оно хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Ценителям вкусных легких блюд рекомендуем сохранить этот рецепт!
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