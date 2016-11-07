20 рецептов шарлотки на все случаи жизни

Этот десерт имеет английскую прописку. Классический рецепт представляет собой размоченный в молоке хлеб, смешанный с яблочным пюре и запечённый в духовке. Русский вариант был также придуман в Лондоне: его изобрёл француз Мари-Антуан Карем, состоявший на службе у Александра I.

Шарлотка без яиц

Бисквитное тесто без яиц не получится пышным и воздушным. А это значит, что им нужна замена. С этой ролью отлично справятся молочные или кисломолочные продукты.

Ингредиенты:

сахар — 160 г;

манка — 160 г;

яблоки — 3 шт.;

смородина или клюква — горсть;

мука — 130 г;

кефир — 1 стакан;

разрыхлитель — 10 г;

растительное масло — ½ стакана.

Способ приготовления:

Муку, манку, разрыхлитель и сахар смешать в большой миске. Влить масло и кефир, перемешать до однородности. У яблок вырезать сердцевины, порезать дольками и смешать с ягодами. В смазанную маслом форму для запекания выложить фруктовую смесь, сверху вылить тесто. Выпекать шарлотку 10 минут при 200°С, затем убавить жар в духовке до 180°С и готовить ещё 25 минут.

Фото: © Flickr/Rebekah Dickman

Шарлотка на молоке с бананом

Тесто в этом пироге получается довольно плотным, но тем не менее пышным. А банан и орехи сделают привычный вкус интереснее.

Ингредиенты:

яблоки — 3 шт.;

банан — 1 шт.;

разрыхлитель — 10 г;

сахар — 160 г;

молоко — 250 г;

мука — 325 г;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления:

У яблок вырезать середины и мелко порезать. Банан размять вилкой с сахаром, добавить молоко и масло. Разрыхлитель смешать с мукой, соединить сухую смесь с бананово-молочной. В форму для запекания выложить яблоки. Сверху вылить тесто и распределить его по фруктам. Выпекать 40 минут при 180°С.

Шарлотка в мультиварке

Яблочную шарлотку не обязательно запекать в духовке. Можно воспользоваться мультиваркой или аэрогрилем. А для разнообразия добавим к яблокам лимонную цедру и груши.

Ингредиенты:

мёд — 3 ст. л;

кипяток — 1 стакан;

груша — 1 шт.;

яблоко — 2 шт.;

сахар — 80 г;

лимонная цедра — с одного лимона;

растительное масло — ½ стакана;

мука — 300 г;

ванилин — щепотка;

корица — щепотка;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать сахар, корицу, ванилин, мёд. Залить кипятком и тщательно перемешать. К смеси добавить цедру одного лимона. Муку просеять и смешать с разрыхлителем. Жидкую смесь соединить с сухой. Яблоки и груши очистить от кожуры, вырезать сердцевину и порезать. Кусочки фруктов выложить в форму, залить тестом и выпекать на режиме "Выпечка" примерно 65 минут.

Вегетарианская шарлотка

Для тех, кто придерживается вегетарианского рациона, также разработан рецепт шарлотки. Добавим в него немного специй, чтобы разнообразить вкус яблок.

Ингредиенты:

яблоки — 3 шт.;

пальмовый или кокосовый сахар — 80 г;

манка — 240 г;

цельнозерновая мука — 195 г;

имбирь молотый — ¼ ч. л;

корица — 1 ч. л;

кокосовое молоко — 1/2 стакана;

вода — 250 г;

сода, гашенная уксусом, — ½ ч. л.

Способ приготовления:

Яблоки очистить от семян и порезать дольками. В отдельной миске смешать муку, манку, сахар и специи. Частями влить воду и кокосовое молоко. Затем — гашёную соду. Тщательно перемешать. Дно силиконовой формы присыпать манкой. Вылить в форму часть теста, потом выложить слой яблок, оставшимся тестом полить сверху. Выпекать шарлотку при 180°C 40 минут.

Фото: © Flickr/poppy

Шарлотка "Золотой цветок"

Этот вариант теста готовится с помощью миксера, а это значит, что он ещё проще и быстрее. Заливаем им половинки яблок, и через полчаса можно звать всех к столу.

Ингредиенты:

сливочное масло (размягчённое) — 150 г;

сахарная пудра — 1 ст. л;

соль — щепотка;

сахар — 190 г;

яйца — 3 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л;

яблоки (сладкие) — 4 шт.;

мука — 250 г.

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло растереть со 150 граммами сахара, после этого взбить миксером. Продолжить взбивать, добавляя по одному яйцу. Затем муку с разрыхлителем. Яблоки очистить, разрезать пополам, удалить сердцевину и с выпуклой стороны сделать несколько надрезов вдоль. Форму для запекания выстелить бумагой, вылить тесто. В нём утопить наполовину подготовленные половинки яблок. Присыпать оставшимся сахаром. Выпекать шарлотку около 45 минут при 180°C.

Шарлотка с целыми яблоками

В этом рецепте яблоки вовсе остаются целыми. Тесто за счёт добавления сметаны получается липким, не сухим. При подаче можно посыпать корицей и сахарной пудрой.

Ингредиенты:

яблоки — 7 шт.;

сметана — 3 ст. л;

яйца — 6 шт.;

сахар — 160 г;

мука — 130 г;

сода — 1 ч. л;

ванильный сахар — 1 ч. л;

кедровые орешки — 50 г.

Способ приготовления:

Из яблок средней величины вырезать сердцевину, засыпать по чайной ложке сахара. Муку смешать с содой и просеять несколько раз через сито. Яйца взбить с сахаром и ванилином. Масса должна увеличиться в несколько раз, а сахар — полностью раствориться. В яично-сахарную смесь добавить сметану и вводить муку частями, тщательно перемешивая. Форму для запекания с высокими бортиками смазать сливочным маслом. Выложить яблоки и залить тестом. Отправить на 50 минут в духовку, разогретую до 180°C. За 10 минут до готовности присыпать шарлотку орешками.

Шарлотка с цветами из яблок

Этот рецепт относится к разряду эффектных. Несколько движений ножом — и обычная шарлотка превращается в произведение искусства.

Ингредиенты:

твёрдые яблоки — 1 кг;

масло сливочное — 70 г;

корица — 1 ст. л;

мёд — 1 ст. л;

яйца — 2 шт.;

мука — 5 ст. л;

молоко — 200 мл;

сахар — 100 г;

ванилин — 1 пакетик.

Способ приготовления:

В растопленное сливочное масло добавить мёд, корицу и перемешать. С каждого яблока срезать шкурку, а затем с помощью ножа для чистки срезать тонкие длинные ленты. Каждую смазать получившейся сливочно-коричной смесью, а затем свернуть в спирали. Розы промокнуть чистой салфеткой, а затем переложить в форму для выпечки. Для теста — яйца, муку и одну столовую ложку сахара перетереть, влить молоко и взбить блендером. Немного теста влить в центр каждой розы, остальное вылить в форму. Присыпать сахаром и корицей, выпекать в духовке при 180—200°C в течение 60—80 минут.

Фото: © Flickr/Kina Action

Шарлотка с маком

В нежном бисквитном тесте этой шарлотки аппетитно утопают кусочки яблок. Ещё интереснее этот рецепт делает мак — с точки зрения и текстуры, и вкуса. Кроме этого, он вполне подходит и для мультиварки.

Ингредиенты:

мука — 6 ст. л;

сливочное масло;

сахар — 160 г;

яблоки — 4 шт.;

мак — 2 ст. л;

яйца — 3 шт.

Способ приготовления:

Яйца и сахар взбить в миске с высокими бортиками, чтобы масса увеличилась вдвое, а сахар растворился. Как только это произойдёт, всыпать просеянную муку и мак. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Форму для запекания смазать маслом. Влить тесто и утопить в нём заранее подготовленные дольки яблок с кожурой. Достаточно вынуть лишь сердцевину. Сверху немного присыпать маком и убрать в духовку, разогретую до 180°C на 35 минут. Либо приготовить шарлотку в мультиварке, включив режим "Выпечка" на 35 минут.

Шарлотка со сливами

Если дома не оказалось яблок, можно заменить их на другие фрукты. Например, на обычные садовые сливы. Получится ничуть не хуже. Особенность этого рецепта в том, что на выпекание требуется не более 25 минут.

Ингредиенты:

мука — 200 г;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 4 шт.;

ваниль — 2 г;

разрыхлитель — 6 г;

соль — щепотка;

сливы — 12—15 шт.

Способ приготовления:

В микроволновке растопить сливочное масло и немного остудить. В миске взбить яйца и сахарный песок до пышной пены. Добавить к яйцам ванилин, соль и сливочное масло. Всыпать муку и разрыхлитель, перемешать, чтобы не было комков. Вылить тесто в форму для запекания, разровнять ложкой. Сверху выложить половинки слив без косточек, присыпать сахаром и убрать в духовку на 20—25 минут при температуре 200—220°C.

Шарлотка из слоёного теста

В рецепте этой шарлотки всего четыре ингредиента. Возьмите его на заметку для тех случаев, когда необходим экспресс-десерт для внезапно нагрянувших гостей. Тем более что готовое слоёное тесто не занимает много места в морозилке.

Ингредиенты:

слоёное дрожжевое тесто — 450 г;

яблоки — 2 шт.;

сахар — по вкусу;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Слоёное тесто заранее разморозить. Один пласт раскатать очень тонко и выстелить им форму для выпечки, предварительно смазав маслом. Яблоки очистить от кожуры и семечек, нарезать дольками и посыпать поверхность сахаром. Второй пласт теста раскатать и нарезать его на полоски. Выложить сверху на яблоки крест-накрест. Дать пирогу немного постоять, чтобы тесто поднялось. Выпекать шарлотку при 200 градусах 10—15 минут, а затем уменьшить температуру до 160 градусов и выпекать ещё около 10 минут.

Фото: © Flickr/Lilia

Шарлотка из дрожжевого теста

Ароматная сдоба с яблоком — именно так можно описать шарлотку, приготовленную по этому рецепту. Одним из ингредиентов являются дрожжи, поэтому стоит обратить особое внимание при работе с ними. Не забудьте прочитать инструкцию на упаковке.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

сахар — 3 ст. л;

желток — 1 шт.;

молоко — 150 мл;

сливочное масло — 150 г;

соль;

дрожжи — 1 ч. л;

яблоки.

Способ приготовления:

Столовую ложку сахара смешать с 6 столовыми ложками муки, щепоткой соли и дрожжами. Подогреть молоко и влить в смесь, заместить тесто и убрать в тёплое место, накрыв полотенцем. Через 20 минут добавьте к тесту две столовые ложки сахара, сливочное масло и желток. Вымешивайте тесто, постепенно добавляя муку. Снова накрыть тесто, но теперь немного влажной тканью, и убрать в тёплое место на 1,5 часа. Поднявшееся тесто разделить на 2 равные части. Первую раскатать и выложить на дно формы, формируя бортики. Второй закрыть нарезанные на кубики яблоки, присыпанные сахаром. Смазать шарлотку яйцом и убрать в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Мини-шарлотка в стакане

Моментальный рецепт шарлотки в стакане отлично подойдёт для вечернего перекуса, когда не очень хочется заморачиваться с формами и большими объёмами ингредиентов. Смешал всё в одном стакане, 5 минут в микроволновке — и готово.

Ингредиенты:

яблоко — ½ шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 50 г;

сахар — ½ ст. л;

разрыхлитель на кончике ножа.

корица.

Способ приготовления:

Половинку яблока очистить от семян, нарезать мелкими кубиками, смешать с корицей. Миксером взбить яйцо с сахаром, добавить муку, разрыхлитель, щепотку соли и яблоки. Тщательно перемешать и перелить в керамическую кружку. Выпекать 10 минут при малой мощности печи или 5 минут при высокой.

Шарлотка-маффины

Шарлотку в форме маффинов наверняка оценят дети. Её удобно держать в руках — не нужны дополнительные приборы и тарелки.

Ингредиенты:

мука — 130 г;

сахар — 160 г;

яйца — 3 шт.;

яблоки;

лимонный сок.

Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать на мелкие кубики и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Миксером взбить яйца с сахаром. Продолжить взбивать, подсыпая просеянную муку. Добавить яблоки в тесто, перемешать и разложить по формочкам для маффинов. Отправить в разогретую до 180°C духовку на 20—25 минут.

Фото: © Flickr/Alexey Ivanov

Шарлотка с шоколадом

Посвящается тем, кто и дня не может прожить без шоколада. Он отлично сочетается с печёными яблоками и специями — всем тем, за что мы так любим этот десерт.

Ингредиенты:

мука — 100 г;

какао-порошок — 2 ст. л;

яблоки — 5—7 шт.;

шоколад — ½ плитки;

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

сода, гашенная уксусом, — 1 ч. л.

Способ приготовления:

С помощью миксера взбить яйца с сахаром до пышной пены. В яично-сахарную смесь добавить половину необходимого количества муки и соду, перемешать. Затем остальную муку, смешанную с какао. Последними — кусочки шоколада. На дно формы, застеленной пергаментом, выложить кусочки яблок, очищенных от кожуры и семян. Залить фрукты получившимся шоколадным тестом и отправить выпекаться в духовку на 20—25 минут при 200°C.

Шарлотка с творогом

Что может быть лучше сочетания творога и яблок? Такая шарлотка получается очень сочной и нежной. И, главное, не только вкусной, но и полезной.

Ингредиенты:

яблоки — 3—5 шт.;

творог (2—3%) — 300 г;

сахар — 200 г;

мука — 100 г;

сливочное масло — 150 г;

яйца — 4 шт.;

сода, гашенная уксусом, — ½ ч. л.

Способ приготовления:

Дать маслу постоять при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Растереть его с ⅓ нужного количества сахара до его полного растворения. Добавить оставшийся сахар и творог, тщательно перемешать. Отдельно взбить желтки и белки с щепоткой сахара, аккуратно вмешать в творожную массу. Просеять муку к тесту, добавить гашёную соду, а затем — кусочки яблок. Выложить заготовку в форму для запекания, застеленную пергаментом, и запекать в разогретой до 180°C духовке 35 минут.

Шарлотка с маскарпоне

Благодаря сыру текстура этой шарлотки получается очень нежной и вязкой. Яблоки пропитывают его соком изнутри и практически растворяются в тесте. Не забудьте добавить корицы и лимонную цедру. Они добавят десерту необходимые вкусовые акценты.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

мука — 250 г;

маскарпоне — 250 г;

сахар — 150 г;

яблоки — 2 шт.;

сода — ½ ч. л;

корица — по вкусу;

цедра одного среднего лимона.

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром. Добавить маскарпоне, лимонную цедру и корицу, перемешать. Муку смешать с содой, ввести в тесто. Яблоки, очищенные от кожуры и семян, порезать мелкими кубиками и смешать с тестом. Форму смазать сливочным маслом, выложить тесто и поставить в разогретую до 200°C духовку примерно на 30 минут. Готовность проверять шпажкой: если она осталась сухой после протыкания, то шарлотка готова.

Фото: © Flickr/Valery Parkhomenko

Шарлотка без муки

Бывают случаи, когда дома неожиданно заканчивается мука. Но это не повод отказывать себе в удовольствии съесть пару кусочков шарлотки.

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.;

яйца — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л;

манка — 1 стакан;

кефир — 250 мл.

Способ приготовления:

Манку залить кефиром примерно на 40 минут. Яйцо растереть с сахаром или взбить с помощью блендера, добавить к манке. На дно формы для запекания выложить дольки яблока и залить получившимся тестом. Выпекать 35—40 минут при 190°C.

Шарлотка-клафути

Клафути — это классический французский десерт с нежным тестом, напоминающим блинное. Традиционно его готовят со спелыми вишнями, но ничто не мешает нам использовать любые фрукты, оказавшиеся под рукой. Например, яблоки.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

сахар — 60 г;

соль — щепотка;

сливочное масло — 50 г;

молоко — 200 мл;

мука — 100 г;

яблоки — 3—4 шт.

Способ приготовления:

Яйца, сахар, соль и растопленное сливочное масло тщательно взбить с помощью венчика. Затем в яичную массу просеять муку, перемешать и влить молоко. Тесто по консистенции должно напоминать блинное. В формочки для запекания положить дольки яблок и залить несколькими половниками теста. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Готовность теста определяем с помощью шпажки. Проткните ей клафути, и если шпажка осталась сухой, значит, десерт готов.

Шарлотка-пудинг из хлеба

Пудинг — отличная идея для завтрака. Из преимуществ: он быстро готовится, ингредиенты всегда под рукой. Идеально к чашке чёрного чая или кофе.

Ингредиенты:

батон (средний) — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

молоко — 0,3—0,4 л;

ванилин — щепотка;

яблоки — 4 шт.;

корица;

сахар – 150 г.

Способ приготовления:

Яблоки очистить от семян и нарезать толстыми дольками. Отправить на сковороду с ложкой сахара и корицей, дать карамелизироваться. Яйца смешать с молоком и сахаром. С батона срезать корки, нарезать крупными кубиками и отправить размокать в молочно-яичную смесь. Он должен впитать её полностью. Большую форму для запекания или порционные формочки смазать сливочным маслом, выложить слой хлеба, затем слой яблок, и снова хлеб. Выпекать в духовке 20—25 минут при 180°C.

Постная шарлотка с чёрным хлебом

Для тех, кто соблюдает пост, этот рецепт придётся как нельзя кстати. В него не входят продукты животного происхождения. А чтобы вкус был ярче, добавим к яблокам цитрусовые.

Ингредиенты:

яблоки — 3 шт.;

сахар — 120 г;

корица и гвоздика — по вкусу;

миндаль — 20 г;

сухое белое вино — 20 г;

протёртый чёрный хлеб — 2 стакана;

растительное масло — 20 г;

цедра половины лимона;

апельсиновая цедра — 20 г.

Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать ломтиками. Смешать с двумя столовыми ложками сахара, корицей, орехами, добавить цедру апельсина и белое вино. Выложить на разогретую сковороду, немного потушить, чтобы вкусы объединились. Чёрствый чёрный хлеб растереть с маслом в кашицу, добавить лимонную цедру, остатки сахара и специй. Форму для запекания смазать маслом, посыпать сухарями из чёрного хлеба и начать сборку. Первый слой — кашица из чёрного хлеба, второй — яблоки со специями, третий — снова масса из чёрного хлеба. Запекать один час при 150°C.

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