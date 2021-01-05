Самая настоящая итальянская чиабатта! Не пугайтесь большого количества шагов — это из-за того, что я очень подробно описала рецепт. А так он очень легкий, простой, и даже руки не придется пачкать)

Такую выпечку можно подать к новогоднему столу.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 10 ПОРЦИЙ

Основные

мука 1 кг вода 800 мл дрожжи сухие 6 г оливковое масло 110 г соль 20 г

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

# ШАГ 1/17

Понадобится восьмилитровый пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой. В контейнер наливаем 800 мл воды комнатной температуры. Добавляем дрожжи. Слегка перемешиваем. Вливаем 110 г оливкового масла. Перемешиваем ложкой.

# ШАГ 2/17

Просеянную муку добавляем к дрожжевой смеси вместе с солью. Все вместе перемешиваем ложкой. Месить нельзя. Только перемешиваем до состояния однородного липкого теста.

# ШАГ 3/17

Разравниваем тесто в контейнере, накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 45 минут.

# ШАГ 4/17

Через 45 минут тесто по-прежнему будет неплотным. Промакиваем руки в воде и мокрыми руками складываем тесто, вытягивая его внахлест — с одного края на другой, как конверт. Делаем так со всех четырех сторон. При первом складывании тесто может немного рваться, но это только вначале.

# ШАГ 5/17

Дальше клейковина выработается, и тесто станет гораздо эластичнее. Каждый раз смачиваем руки водой, чтобы тесто не прилипало к рукам. Как только сложили тесто со всех четырех сторон, снова накрываем его крышкой и оставляем отдыхать еще на 45 минут.

Через 45 минут повторяем предыдущий шаг со складыванием теста. На этот раз тесто будет намного эластичнее. Не забывайте вытягивать тесто перед каждым складыванием. Вновь закрываем контейнер с тестом крышкой и даем отдохнуть следующие 45 минут.

# ШАГ 6/17

По прошествии 45 минут в третий раз повторяем складывание. Тесто уже очень гладкое, мягкое и тягучее. После третьего складывания закрываем крышкой и отправляем в холодильник на 60–90 минут.

# ШАГ 7/17

После холодильника складываем тесто в последний, четвертый раз. И возвращаем его в холодильник часов на 8. Удобнее это делать на ночь, чтобы утром испечь невероятно вкусную чиабатту.

# ШАГ 8/17

Через 8 часов достаем контейнер с тестом из холодильника. Посыпаем рабочую поверхность мукой и аккуратно переворачиваем на нее контейнер с тестом. Тесто медленно отлипнет от стенок контейнера. Если отходит сложно, тогда можно слегка приподнять контейнер, и тесто спокойно выпадет на стол.

# ШАГ 9/17

Тесто не растечется из-за большого количества выработанной клейковины, несмотря на свою высокую влажность (в тесте около 80 % влаги).

# ШАГ 10/17

Тесто со всех сторон щедро посыпаем мукой. Подравниваем стороны, чтобы получился ровный прямоугольник. И совсем слегка, аккуратно растянем тесто. Нажимать на тесто нельзя, чтобы пузыри внутри не полопались.

# ШАГ 11/17

Делим чиабатту на 6 частей. Затем немного их вытягиваем.

# ШАГ 12/17

Я выкладывала тесто на полотенце, но удобнее будет сделать следующим образом: берем бумагу для выпечки и разрезаем по размеру противня. Густо посыпаем ее мукой. Под край листа ставим скалку, чтобы она была бортиком для теста и чиабатты не потеряли форму. На бумагу выкладываем по две чиабатты на расстоянии друг от друга. Всего нам понадобится три листа для шести чиабатт.

# ШАГ 13/17

Все чиабатты разравниваем по краям, припыляем мукой со всех сторон, чтобы не прилипало кухонное полотенце, которым их накроем.

# ШАГ 14/17

Накрытые чиабатты оставляем для расстойки на 30 минут и включаем духовку на 220–240°C. Противень переворачиваем вверх дном и оставляем нагреваться в духовке.

# ШАГ 15/17

Через 30 минут на перевернутый раскаленный противень перекладываем первый лист с двумя чиабаттами и отправляем в горячую духовку на 25–30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, чиабатта должна стать румяной.

# ШАГ 16/17

Готовые чиабатты перекладываем на решетку до полного остывания.

# ШАГ 17/17

Остальные чиабатты выпекаем также по 30 минут. Всего получается 3 подхода. Приятного аппетита!