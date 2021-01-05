Самая настоящая итальянская чиабатта! Не пугайтесь большого количества шагов — это из-за того, что я очень подробно описала рецепт. А так он очень легкий, простой, и даже руки не придется пачкать)
Такую выпечку можно подать к новогоднему столу.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 10 ПОРЦИЙ
Основные
|1 кг
|800 мл
|6 г
|110 г
|20 г
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
# ШАГ 1/17
Понадобится восьмилитровый пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой. В контейнер наливаем 800 мл воды комнатной температуры. Добавляем дрожжи. Слегка перемешиваем. Вливаем 110 г оливкового масла. Перемешиваем ложкой.
# ШАГ 2/17
Просеянную муку добавляем к дрожжевой смеси вместе с солью. Все вместе перемешиваем ложкой. Месить нельзя. Только перемешиваем до состояния однородного липкого теста.
# ШАГ 3/17
Разравниваем тесто в контейнере, накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 45 минут.
# ШАГ 4/17
Через 45 минут тесто по-прежнему будет неплотным. Промакиваем руки в воде и мокрыми руками складываем тесто, вытягивая его внахлест — с одного края на другой, как конверт. Делаем так со всех четырех сторон. При первом складывании тесто может немного рваться, но это только вначале.Дальше клейковина выработается, и тесто станет гораздо эластичнее. Каждый раз смачиваем руки водой, чтобы тесто не прилипало к рукам. Как только сложили тесто со всех четырех сторон, снова накрываем его крышкой и оставляем отдыхать еще на 45 минут.
# ШАГ 5/17
Через 45 минут повторяем предыдущий шаг со складыванием теста. На этот раз тесто будет намного эластичнее. Не забывайте вытягивать тесто перед каждым складыванием. Вновь закрываем контейнер с тестом крышкой и даем отдохнуть следующие 45 минут.
# ШАГ 6/17
По прошествии 45 минут в третий раз повторяем складывание. Тесто уже очень гладкое, мягкое и тягучее. После третьего складывания закрываем крышкой и отправляем в холодильник на 60–90 минут.
# ШАГ 7/17
После холодильника складываем тесто в последний, четвертый раз. И возвращаем его в холодильник часов на 8. Удобнее это делать на ночь, чтобы утром испечь невероятно вкусную чиабатту.
# ШАГ 8/17
Через 8 часов достаем контейнер с тестом из холодильника. Посыпаем рабочую поверхность мукой и аккуратно переворачиваем на нее контейнер с тестом. Тесто медленно отлипнет от стенок контейнера. Если отходит сложно, тогда можно слегка приподнять контейнер, и тесто спокойно выпадет на стол.
# ШАГ 9/17
Тесто не растечется из-за большого количества выработанной клейковины, несмотря на свою высокую влажность (в тесте около 80 % влаги).
# ШАГ 10/17
Тесто со всех сторон щедро посыпаем мукой. Подравниваем стороны, чтобы получился ровный прямоугольник. И совсем слегка, аккуратно растянем тесто. Нажимать на тесто нельзя, чтобы пузыри внутри не полопались.
# ШАГ 11/17
Делим чиабатту на 6 частей. Затем немного их вытягиваем.
# ШАГ 12/17
Я выкладывала тесто на полотенце, но удобнее будет сделать следующим образом: берем бумагу для выпечки и разрезаем по размеру противня. Густо посыпаем ее мукой. Под край листа ставим скалку, чтобы она была бортиком для теста и чиабатты не потеряли форму. На бумагу выкладываем по две чиабатты на расстоянии друг от друга. Всего нам понадобится три листа для шести чиабатт.
# ШАГ 13/17
Все чиабатты разравниваем по краям, припыляем мукой со всех сторон, чтобы не прилипало кухонное полотенце, которым их накроем.
# ШАГ 14/17
Накрытые чиабатты оставляем для расстойки на 30 минут и включаем духовку на 220–240°C. Противень переворачиваем вверх дном и оставляем нагреваться в духовке.
# ШАГ 15/17
Через 30 минут на перевернутый раскаленный противень перекладываем первый лист с двумя чиабаттами и отправляем в горячую духовку на 25–30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, чиабатта должна стать румяной.
# ШАГ 16/17
Готовые чиабатты перекладываем на решетку до полного остывания.
# ШАГ 17/17
Остальные чиабатты выпекаем также по 30 минут. Всего получается 3 подхода. Приятного аппетита!
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