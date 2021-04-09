Создайте весеннее настроение с помощью чудесного печенья в виде цветов

Несмотря на то, что погода за окном оставляет желать лучшего, на календаре уже весна. Для создания теплого весеннего настроения предлагаем вам рецепт чудесного печенья в форме цветов.

Для приготовления 15 штук (~ 600г): понадобится:

100г сметаны;

80г сахара;

150г сливочного масла;

320г муки;

2 желтка ( 1 в тесто);

2-3 ч.л. какао;

1 ст.л. молока;

1/3 ч.л. разрыхлителя;

щепотка ванилина;

кунжут.

Смешайте сахар и сметану до полного растворения сахара. В отдельной миске перетрите муку с охлажденным маслом до получения мелкой крошки, добавьте ванилин, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты.

Добавьте в миску желток и сметану с сахаром и руками вымесите тесто. Тесто должно получиться мягким и нелипким. Разделите тесто на 2 частик так, чтобы одна была немного больше другой.

Большую часть теста заверните в пленку и уберите в холодильник. К меньшей части добавьте какао, разведенное в небольшом количестве молока.

Шоколадное тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на 15 минут. Охлажденное тесто разделите на равные кусочки (15 светлых по и 15 шоколадных).

Чтобы сформовать печенье, скатайте шарики из темного и светлого теста. Раскатайте шарик светлого теста в круг диаметром 6-7 см.

В середину круга положите шарик шоколадного теста.

Приподнимите края белого теста и хорошо защипите их. Получится, что шарик шоколадного теста находится внутри белого. Слегка раскатайте заготовку и сделайте на ней надрезы — лепестки будущего цветочка.

Защипите края каждого лепестка и нанесите узор с помощью ножа.

В середину каждого цветка нанесите небольшое количество желтка. Сверху присыпьте кунжутом, маком или семенами льна.

Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

Печенье получается очень нежным, рассыпчатым и красивым. Если упаковать такое печенье в красивую коробочку или бумагу, его можно использовать в качестве подарка на 8 марта.

Подробный процесс приготовления чудесного весеннего печенья можно посмотреть на видео: