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Создайте весеннее настроение с помощью чудесного печенья в виде цветов

304Несмотря на то, что погода за окном оставляет желать лучшего, на календаре уже весна. Для создания теплого весеннего настроения предлагаем вам рецепт чудесного печенья в форме цветов.

Создайте весеннее настроение с помощью чудесного печенья в виде цветов

Для приготовления 15 штук (~ 600г): понадобится:

  • 100г сметаны;
  • 80г сахара;
  • 150г сливочного масла;
  • 320г муки;
  • 2 желтка ( 1 в тесто);
  • 2-3 ч.л. какао;
  • 1 ст.л. молока;
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя;
  • щепотка ванилина;
  • кунжут.

Смешайте сахар и сметану до полного растворения сахара. В отдельной миске перетрите муку с охлажденным маслом до получения мелкой крошки, добавьте ванилин, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты.

Создайте весеннее настроение с помощью чудесного печенья в виде цветов

Добавьте в миску желток и сметану с сахаром и руками вымесите тесто. Тесто должно получиться мягким и нелипким. Разделите тесто на 2 частик так, чтобы одна была немного больше другой.

Создайте весеннее настроение с помощью чудесного печенья в виде цветов

Большую часть теста заверните в пленку и уберите в холодильник. К меньшей части добавьте какао, разведенное в небольшом количестве молока.

Создайте весеннее настроение с помощью чудесного печенья в виде цветов

Шоколадное тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на 15 минут. Охлажденное тесто разделите на равные кусочки (15 светлых по и 15 шоколадных).

Чтобы сформовать печенье, скатайте шарики из темного и светлого теста. Раскатайте шарик светлого теста в круг диаметром 6-7 см.

В середину круга положите шарик шоколадного теста.

Создайте весеннее настроение с помощью чудесного печенья в виде цветов

Приподнимите края белого теста и хорошо защипите их. Получится, что шарик шоколадного теста находится внутри белого. Слегка раскатайте заготовку и сделайте на ней надрезы — лепестки будущего цветочка.

Защипите края каждого лепестка и нанесите узор с помощью ножа.

 

Создайте весеннее настроение с помощью чудесного печенья в виде цветов

 

В середину каждого цветка нанесите небольшое количество желтка. Сверху присыпьте кунжутом, маком или семенами льна.

Создайте весеннее настроение с помощью чудесного печенья в виде цветов

Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

Печенье получается очень нежным, рассыпчатым и красивым. Если упаковать такое печенье в красивую коробочку или бумагу, его можно использовать в качестве подарка на 8 марта.

Создайте весеннее настроение с помощью чудесного печенья в виде цветов

Подробный процесс приготовления чудесного весеннего печенья можно посмотреть на видео:

 

 

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сладкая выпечка
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