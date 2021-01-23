Татарские макароны с мясом

Секрет невероятно насыщенного вкуса татарских макарон с мясом заключается в том, что макароны варятся прямо в том соусе, в котором готовилось мясо. Именно таким образом макароны пропитываются не безвкусной водой, а сочным соком.

Рецепт татарских макарон с мясом — это не совсем рецепт, а, скорее, технология приготовления многих татарских блюд. Дело в том, что ингредиенты можно легко заменять, получая в итоге новое угощение. Например, вместо баранины легко подойдет любое другое мясо, даже птица. Следует только регулировать время приготовления.

Также экспериментировать можно и со специями, добавляя в блюдо те, которые покажутся вам наиболее удачными. Макароны легко можно заменить крупами или картошкой, получая совершенно новое блюдо.

Ингредиенты

Баранина 500 г Макароны 400 г Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Помидор 2 шт. Петрушка 1 пуч. Чеснок 3 зуб. Подсолнечное масло по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Приправа для мяса по вкусу

Приготовление

Нарежьте мясо кубиками и порционно добавьте его на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжаривайте, постоянно помешивая. Мясо должно тушиться в собственном соку под крышкой. Нарежьте лук и добавьте его к мясу, перемешайте и через несколько минут добавьте нарезанную соломкой морковь. Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу, перемешайте и тушите. Если недостаточно влаги и мясо начинает подгорать, добавьте на сковороду воду. Нарежьте помидоры и добавьте их к мясу, перемешайте, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая. Мелко порубите корень петрушки и добавьте к содержимому сковороды, перемешайте. Проверьте жесткость мяса. Если оно уже готово, добавьте порубленные листья петрушки и включите большой огонь. Высыпьте макароны прямо на сковороду к соусу, в котором тушится мясо. Если вода на сковороде закончится, добавьте кипяток и тушите до готовности макарон, постоянно помешивая и иногда накрывая крышкой. Когда макароны с мясом будут готовы, добавьте измельченный чеснок и перемешайте.

Для приготовления татарских макарон с мясом лучше всего использовать макароны из твердых сортов пшеницы, а варить все блюдо в идеале нужно в казане. Но если у вас такого нет, используйте большую высокую сковороду или подходящую кастрюлю.