Татарские макароны с мясом

Секрет невероятно насыщенного вкуса татарских макарон с мясом заключается в том, что макароны варятся прямо в том соусе, в котором готовилось мясо. Именно таким образом макароны пропитываются не безвкусной водой, а сочным соком.
Рецепт татарских макарон с мясом — это не совсем рецепт, а, скорее, технология приготовления многих татарских блюд. Дело в том, что ингредиенты можно легко заменять, получая в итоге новое угощение. Например, вместо баранины легко подойдет любое другое мясо, даже птица. Следует только регулировать время приготовления.
Также экспериментировать можно и со специями, добавляя в блюдо те, которые покажутся вам наиболее удачными. Макароны легко можно заменить крупами или картошкой, получая совершенно новое блюдо.
Ингредиенты
|Баранина
|500 г
|Макароны
|400 г
|Лук
|1 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Помидор
|2 шт.
|Петрушка
|1 пуч.
|Чеснок
|3 зуб.
|Подсолнечное масло
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Приправа для мяса
|по вкусу
Приготовление
- Нарежьте мясо кубиками и порционно добавьте его на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжаривайте, постоянно помешивая. Мясо должно тушиться в собственном соку под крышкой.
- Нарежьте лук и добавьте его к мясу, перемешайте и через несколько минут добавьте нарезанную соломкой морковь. Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу, перемешайте и тушите. Если недостаточно влаги и мясо начинает подгорать, добавьте на сковороду воду.
- Нарежьте помидоры и добавьте их к мясу, перемешайте, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая. Мелко порубите корень петрушки и добавьте к содержимому сковороды, перемешайте. Проверьте жесткость мяса. Если оно уже готово, добавьте порубленные листья петрушки и включите большой огонь.
- Высыпьте макароны прямо на сковороду к соусу, в котором тушится мясо. Если вода на сковороде закончится, добавьте кипяток и тушите до готовности макарон, постоянно помешивая и иногда накрывая крышкой.
- Когда макароны с мясом будут готовы, добавьте измельченный чеснок и перемешайте.
Для приготовления татарских макарон с мясом лучше всего использовать макароны из твердых сортов пшеницы, а варить все блюдо в идеале нужно в казане. Но если у вас такого нет, используйте большую высокую сковороду или подходящую кастрюлю.
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